藏壽司x三麗鷗聯名企劃最終回　5款超可愛毛絨零錢包滿額送

▲藏壽司x三麗鷗聯名周邊最終回，5款超可愛毛絨零錢包滿額送。（圖／藏壽司提供）



記者黃士原／台北報導

藏壽司x三麗鷗家族企劃迎來最終回，1月26日起推出全新滿額贈活動，限量送出5 款超可愛毛絨零錢包。此外，先前一推出即迅速完售的三麗鷗家族加價購不鏽鋼手提吸管杯，也因藏友熱烈敲碗而好評加碼，同步展開第二波限量販售。

全新滿額贈的5款毛絨零錢包，以三麗鷗家族人氣角色為設計主軸，蓬鬆柔軟的毛絨材質搭配細緻造型巧思，上面還有融入以三麗鷗家族角色的好夥伴元素設計的日式面具圖案，像是大耳狗喜拿最心愛的小熊玩偶、美樂蒂身旁的好朋友小老鼠弗蘭多。

▲不鏽鋼手提吸管杯第二波販售1/26登場。（圖／藏壽司提供）

1月26日起至全台藏壽司門市，當日消費滿1,200元，並完成指定任務，即可獲得隨機款毛絨零錢包1個，全台限量20,000個。此外，首波不鏽鋼手提吸管杯快速完售，為回應粉絲們的熱烈敲碗與支持，1月26日加碼第二波限量販售，單筆消費滿800元即可以699元加價購不鏽鋼手提吸管杯1個。

▲聯名餐點「灼熱鎖刃龍翼甲」送插卡。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎再度攜手Monster Hunter Wilds（魔物獵人 荒野）於1月16日至2月12日展開聯名合作，以「壽司郎狩獵祭」為主題，限定聯名餐點將隨機附贈印有魔物圖案的限量插卡，消費滿額也可加購行獵便當袋、食器套組，消費集點還可以抽「全熟肉面紙套」、「絨毛爆彈桶」。

▲盲袋藥水飲料組。（圖／壽司郎提供）

聯名菜單以「封面魔物」與「獵人補給」為靈感設計，分別是「灼熱鎖刃龍翼甲」、「MHWilds帶骨香腸」、「MHWilds增益食物」，每份皆隨機附贈印有魔物圖案的限量插卡。2月6日起另推出盲袋藥水飲料組，「熱飲」、「冷飲」、「元氣飲料」3款能量飲料瓶設計，還原遊戲中熟悉的圖示。