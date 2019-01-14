超浮誇海鮮拉麵！40顆以上的蛤蜊只要銅板價

▲好滋味麵館的海鮮拉麵，銅板價就吃得到。

▲好滋味麵館的海鮮拉麵有很多蛤蜊。（圖／Shean尚恩璇提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導 圖／Shean尚恩璇

好滋味麵館的海鮮拉麵，每一碗有超過40顆的蛤蜊，而且只賣90元。生意非常好，不只裡面坐滿客人，外頭也有人吹著冷風在等待。用餐時間，老闆的手完全沒停過，甚至有不少人專程從台北來這裡吃麵。部落客Shean尚恩璇在《旅遊超爽的》分享了她的用餐經驗，滿滿的蛤蜊殻看起來好療癒！

▲餐期時間人潮很多。

好滋味麵館位於內壢成功路的巷內，由於巷弄較窄，騎機車會比較方便，從福德路轉進來就到。除了麵，這裡還有飯、湯、各式小菜可以選擇，不過還是以麵最受歡迎。要特別注意的是，「蛤蜊拉麵」在菜單上沒有這個選項，要選「海鮮拉麵」才對。

▲蛤蜊多到疊成一座小山。

▲滿滿的蛤蜊殻。

▲許多客人為了蛤蜊而來。

據部落客Shean尚恩璇表示，這一碗看不到拉麵的海鮮拉麵（90元），稱作蛤蜊拉麵更合適，因為除了透抽跟蛤蜊外，沒有其他海鮮了。一碗海鮮拉麵大約有40至50顆蛤蜊，蛤蜊湯的鮮味完全融在湯汁與拉麵，非常鮮美。來這用餐的人幾乎都是吃海鮮拉麵，桌上都是爆滿的蛤蜊殻，可見有多受歡迎。

▲乾黃麵一碗50元。

除了海鮮拉麵，部落客Shean尚恩璇還點了一些小菜與一碗乾的黃麵（50元）。小菜比較普通，但乾黃麵的份量比海鮮拉麵還多，有肉燥、高麗菜、豆芽菜，非常豐富。



好滋味麵館

地址：桃園市中壢區成功路79巷90號

電話：03-4555622