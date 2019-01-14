ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

超浮誇海鮮拉麵！40顆以上的蛤蜊只要銅板價

ETtoday餓勢力

▲好滋味麵館的海鮮拉麵，銅板價就吃得到。

▲▼好滋味麵館的海鮮拉麵深受歡迎。（圖／Shean尚恩璇提供） 

▲好滋味麵館的海鮮拉麵有很多蛤蜊。（圖／Shean尚恩璇提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導　圖／Shean尚恩璇

好滋味麵館的海鮮拉麵，每一碗有超過40顆的蛤蜊，而且只賣90元。生意非常好，不只裡面坐滿客人，外頭也有人吹著冷風在等待。用餐時間，老闆的手完全沒停過，甚至有不少人專程從台北來這裡吃麵。部落客Shean尚恩璇在《旅遊超爽的》分享了她的用餐經驗，滿滿的蛤蜊殻看起來好療癒！

▲▼餐期時間人潮很多。（圖／Shean尚恩璇提供）

▲餐期時間人潮很多。

好滋味麵館位於內壢成功路的巷內，由於巷弄較窄，騎機車會比較方便，從福德路轉進來就到。除了麵，這裡還有飯、湯、各式小菜可以選擇，不過還是以麵最受歡迎。要特別注意的是，「蛤蜊拉麵」在菜單上沒有這個選項，要選「海鮮拉麵」才對。

▲▼蛤蜊多到疊成一座小山。（圖／Shean尚恩璇提供）

▲蛤蜊多到疊成一座小山。

▲▼滿滿的蛤蜊殻。（圖／Shean尚恩璇提供）

▲滿滿的蛤蜊殻。

▲▼許多客人為了蛤蜊而來。（圖／Shean尚恩璇提供）

▲許多客人為了蛤蜊而來。

據部落客Shean尚恩璇表示，這一碗看不到拉麵的海鮮拉麵（90元），稱作蛤蜊拉麵更合適，因為除了透抽跟蛤蜊外，沒有其他海鮮了。一碗海鮮拉麵大約有40至50顆蛤蜊，蛤蜊湯的鮮味完全融在湯汁與拉麵，非常鮮美。來這用餐的人幾乎都是吃海鮮拉麵，桌上都是爆滿的蛤蜊殻，可見有多受歡迎。

▲▼乾黃麵一碗50元。（圖／記者陳建竹攝）

▲乾黃麵一碗50元。

除了海鮮拉麵，部落客Shean尚恩璇還點了一些小菜與一碗乾的黃麵（50元）。小菜比較普通，但乾黃麵的份量比海鮮拉麵還多，有肉燥、高麗菜、豆芽菜，非常豐富。


好滋味麵館
地址：桃園市中壢區成功路79巷90號
電話：03-4555622

關鍵字： 桃園美食 Shean尚恩璇 好滋味麵館 海鮮拉麵 蛤蜊 中壢

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

推薦閱讀

全部用手抓！DANCING CRAB手抓海鮮商業午餐480元吃到飽

超狂！一片1000元的和牛吃到飽　和牛滷肉飯香辣刺激

古亭站創意炸物　用鳳梨丁當配料解膩、鹹酥雞加麻油超香

27年街頭小吃銅板價　沙威瑪沾雞汁燒烤有焦香味

貴族才吃得到！12種辛香料調配的米沙拉　鹹蛋中卷軟韌彈牙

「山文治」純素三明治清爽開胃　80年歷史菜頭粿軟嫩香甜

人氣貼圖貓貓蟲開專屬商店　咖波燒雞蛋糕要等2小時

當一回上海人　在美軍留下的老洋房吃法國料理

十種新鮮漁獲現蒸　高雄滿益疊鮮鍋4小時熬煮湯底香甜營養

好有年味！Krispy Kreme 推豬年應景甜甜圈

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019澎湖海上花火節時間表出爐

中壢韓式燒肉吃到飽400有找

中壢「泰國流水蝦」吃到飽試營運

超療癒！全台9大幾米打卡景點

微風南山美食街必吃5家人氣餐廳

芋頭控最愛桃園「脆皮芋頭酥」

萌！高雄史努比路跑報名開始

角板山賞梅、新溪口吊橋免費玩一天

小馬爾地夫！4月直飛越南芽莊

地表最強拉麵在台中！牛筋入口即化

熱門行程

最新新聞更多

曼谷玻璃觀景台從310米高空看腳下

在新加坡用舌尖環遊世界

高雄開放民眾報名跳愛河示愛

黑毛屋市民店680元起吃日本和牛

三種口味日式老屋咖哩三小時完售！

春節連假9天六福村祭全年最低價

長榮航空7月起每週兩班直飛青森

40顆以上的蛤蜊只要銅板價

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366