旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

▲北越拜子龍灣媲美下龍灣。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

近期社群平台流傳「赴越南旅遊若未隨身攜帶護照，將被直接開罰100萬越南盾」的說法，引發不少旅客擔憂。實際查證後發現，相關規定確實存在，但罰則並非網傳的「固定100萬盾」，而是依情境裁量的行政處分。對此，品保協會指出，此法規確實已執行，呼籲民眾在越南外出時隨身攜帶護照正本，或影本、手機掃描檔供查驗。

品保協會公關主委李奇嶽指出，根據越南政府公布的《第282/2025/NĐ-CP號法令》（Nghị định 282/2025/NĐ-CP）已於2025年10月30日發布，並自2025年12月15日起正式生效，內容涵蓋治安、社會秩序及出入境管理等行政違規事項。而目前（2026年1月）已屬現行法規。

▲護照。（圖／資料照）



李奇嶽說明，依據法令第21條規定，外國人在越南境內活動時，若未隨身攜帶護照或有效國際旅行證件，在被要求查驗時無法即時出示，處分方式為「警告或罰款」，罰款金額介於300,000至500,000越南盾（約新台幣360至600元），並非固定金額。

此外，同條文第2項另有規定，若在越南有權機關（如警方或移民單位）要求查驗時仍無法出示證件，即使實際上持有護照，也可能被處以500,000至2,000,000越南盾（約新台幣600至2,400元）不等的罰款。這正是網路影片常將不同情境混為「100萬盾」的主要原因。

他表示，相關條文屬於一般行政裁罰規定，依法可執行，但實務上是否開罰，仍會視地點、時間、查驗情境及旅客是否涉及其他違規行為而定，例如交通臨檢、夜間稽查、治安事件，或是否有逾期停留、未完成居留登記等情況，罰則也可能隨之提高。

▲中越的順化皇城有小紫禁城之稱。（圖／記者彭懷玉攝）



另有越南媒體指出，外國旅客入住飯店或民宿時，須配合住宿業者進行外國人暫住申報，若無法出示護照，旅客與業者雙方皆可能衍生責任風險。

李奇嶽提醒，最保險的做法，就是在越南外出時隨身攜帶護照正本。假使擔心遺失，可隨身攜帶護照影本或手機掃描檔，並備妥入境章、簽證頁及住宿資料；遇查驗時先配合說明，必要時回住宿地補出示。不過需注意的是，影本不一定被視為「正式出示證件」，僅能降低溝通與處理上的不便，並非保證免罰。