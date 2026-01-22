ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

▲北越拜子龍灣五星級遊船「水晶假日號」（Crystal Holiday）,越南旅遊,遊船,遊艇,拜子龍灣。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北越拜子龍灣媲美下龍灣。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

近期社群平台流傳「赴越南旅遊若未隨身攜帶護照，將被直接開罰100萬越南盾」的說法，引發不少旅客擔憂。實際查證後發現，相關規定確實存在，但罰則並非網傳的「固定100萬盾」，而是依情境裁量的行政處分。對此，品保協會指出，此法規確實已執行，呼籲民眾在越南外出時隨身攜帶護照正本，或影本、手機掃描檔供查驗。

品保協會公關主委李奇嶽指出，根據越南政府公布的《第282/2025/NĐ-CP號法令》（Nghị định 282/2025/NĐ-CP）已於2025年10月30日發布，並自2025年12月15日起正式生效，內容涵蓋治安、社會秩序及出入境管理等行政違規事項。而目前（2026年1月）已屬現行法規。

▲護照。（圖／資料照）

▲護照。（圖／資料照）

李奇嶽說明，依據法令第21條規定，外國人在越南境內活動時，若未隨身攜帶護照或有效國際旅行證件，在被要求查驗時無法即時出示，處分方式為「警告或罰款」，罰款金額介於300,000至500,000越南盾（約新台幣360至600元），並非固定金額。

此外，同條文第2項另有規定，若在越南有權機關（如警方或移民單位）要求查驗時仍無法出示證件，即使實際上持有護照，也可能被處以500,000至2,000,000越南盾（約新台幣600至2,400元）不等的罰款。這正是網路影片常將不同情境混為「100萬盾」的主要原因。

他表示，相關條文屬於一般行政裁罰規定，依法可執行，但實務上是否開罰，仍會視地點、時間、查驗情境及旅客是否涉及其他違規行為而定，例如交通臨檢、夜間稽查、治安事件，或是否有逾期停留、未完成居留登記等情況，罰則也可能隨之提高。

▲中越順化皇城,越南旅遊,小紫禁城,順化古城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲中越的順化皇城有小紫禁城之稱。（圖／記者彭懷玉攝）

另有越南媒體指出，外國旅客入住飯店或民宿時，須配合住宿業者進行外國人暫住申報，若無法出示護照，旅客與業者雙方皆可能衍生責任風險。

李奇嶽提醒，最保險的做法，就是在越南外出時隨身攜帶護照正本。假使擔心遺失，可隨身攜帶護照影本或手機掃描檔，並備妥入境章、簽證頁及住宿資料；遇查驗時先配合說明，必要時回住宿地補出示。不過需注意的是，影本不一定被視為「正式出示證件」，僅能降低溝通與處理上的不便，並非保證免罰。

關鍵字： 越南旅遊 遊越南帶護照 東南亞旅遊 亞洲旅遊 護照

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

推薦閱讀

「主題式旅遊」成台灣人新主流

「主題式旅遊」成台灣人新主流

壽司郎南山店「加收5%服務費」網炸鍋　業者暫不回應

壽司郎南山店「加收5%服務費」網炸鍋　業者暫不回應

好市多「20年前折價券」還能用　網掀討論

好市多「20年前折價券」還能用　網掀討論

Joeman也吃過！新竹必比登推介牛肉麵

Joeman也吃過！新竹必比登推介牛肉麵

旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

台灣客2025赴日人次破676萬　消費總額全球第二

台灣客2025赴日人次破676萬　消費總額全球第二

台式炸雞推時尚品牌聯名餐　麻辣鍋口味搭酸梅湯調酒

台式炸雞推時尚品牌聯名餐　麻辣鍋口味搭酸梅湯調酒

SUKIYA進軍台南展店「一次開設2家」

SUKIYA進軍台南展店「一次開設2家」

台版櫻花前線公布！氣象署：日月潭八重櫻「提早8天開」

台版櫻花前線公布！氣象署：日月潭八重櫻「提早8天開」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

藏壽司x三麗鷗聯名企劃最終回

永和老字號烘培坊歇業兩年低調重生！

飄香超過半世紀！三重限量手工黑豬肉圓

苗栗「後龍百變影城」1/29開幕

台灣客2025赴日人次破676萬　消費總額全球第二

陽明山竹林小徑+落羽松刷異國感

TOK牛排屋排餐+自助吧最低398元

旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

DIY滾印紅包袋爆紅　台灣4機場免費玩

150元含餵鹿釣蝦摸蜆！大溪佛心農場

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

「主題式旅遊」成台灣人新主流

壽司郎南山店「加收5%服務費」網炸鍋　業者暫不回應

好市多「20年前折價券」還能用　網掀討論

Joeman也吃過！新竹必比登推介牛肉麵

旅客遊越南「沒隨身帶護照」恐被罰　業者建議影本電子檔也備妥

不是東京大阪京都！大票激推旅遊「日本一城市」：最人性化

台灣客2025赴日人次破676萬　消費總額全球第二

台式炸雞推時尚品牌聯名餐　麻辣鍋口味搭酸梅湯調酒

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366