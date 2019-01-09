全部用手抓！DANCING CRAB手抓海鮮商業午餐480元吃到飽

▲DANCING CRAB源自新加坡「同樂」集團。

▲DANCING CRAB蟹舞手抓海鮮插旗微風南山。

記者陳建竹／台北報導、攝影

源自新加坡「同樂」集團，經日本「MEAL WORKS」注入娛樂元素的「DANCING CRAB蟹舞」也來台展店，進駐微風南山！DANCING CRAB除了手抓海鮮，連沙拉、義大利麵、甜點都是手抓用餐，而且每隔45分鐘店員舞力全開，現場跳舞帶動歡樂氣氛，讓消費者享受美食之餘也可一起抒解壓力。

▲進場前店員會幫客人戴上趣味海鮮頭飾。

▲與日本店鋪同樣的噴射烘乾式洗手設備。

與一般餐廳入場方式不同，進場前店員會幫客人戴上趣味海鮮頭飾，並且用最熱情的招呼聲與HIGH FIVE帶客人入座，並由店員幫忙鋪上餐紙，餐紙就是餐盤，雙手即是餐具，因此點餐後會帶客人至餐廳中央的洗手槽洗手。這是與日本店鋪同樣的最新噴射烘乾式洗手設備，不需碰觸任何開關，全自動給皂、洗手、烘乾。

▲燒燒蟹肉餅。

▲台灣限定的百角花爆蝦。

燒燒蟹肉餅（250元／顆）是必點招牌料理。將松葉蟹蟹肉與白醬、肯瓊粉調配的醬汁混合後油炸，雖然松葉蟹肉切得很細，但慢慢咀嚼仍感覺得到彈牙咬勁。台灣限定的百角花爆蝦（180元／2顆），將鮮蝦打成蝦泥，以鹽巴、胡椒調味後沾上五色米酥炸，產生內餡彈牙、麵衣爽脆的口感，搭配獨特沾醬，風味酸甜帶辣。

▲波士頓龍蝦組合包是招牌組合。

波士頓龍蝦組合包（2800元）是招牌組合，大量海鮮加入醬汁，在袋裡用力搖擺後，店員會直接倒在餐桌上。內含一隻大約500公克的波士頓龍蝦，還有藍蟹、白蝦、松葉蟹腳、冰蟹腳、扇貝、玉米、粗塊培根等等，醬汁還可直接沾義大利麵食用。桌上皆有附螃蟹剪刀，如果剪不開，可以請店員提供螃蟹夾。

▲左為鳳狂夏日椰奶，右為美式酒紅檸檬汁。

飲品部份首推鳳狂夏日椰奶（200元）與美式酒紅檸檬汁（180元）。美式酒紅檸檬汁的底部是檸檬汁與糖漿的混和調配，上面再淋上紅酒做漸層效果。鳳狂夏日椰奶運用2種萊姆酒，與椰奶、煉乳調配，上面再以小鳳梨做裝飾。2款皆是造型吸睛、酒精濃度不高的飲品。

▲店員用最大熱情招呼客人入座。

▲每隔45分鐘店員現場跳舞帶動歡樂氣氛。

為了讓饕客在中午時段也能享受手抓用餐的體驗，推出「吃到飽」的商業午餐，只要於平日午間時段點「招牌！大豐收鮮蝦」每位480元或「激推！超豪華螃蟹」每位560元，即可在推車裡無限享用沙拉、義大利麵、麵包等品項。同時為了迎接農曆新年，除夕至初二，特別推出「新春派對餐」每位1600元，可品嚐天使紅蝦、小石蟹、各式經典料理，讓全家人體驗手抓海鮮年夜飯的特滋味！



DANCING CRAB蟹舞

地址：台北市松智路17號4樓（微風南山）

電話：02-87868988

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。