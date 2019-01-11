27年街頭小吃銅板價　沙威瑪沾雞汁燒烤有焦香味

▲月見山沙威瑪目前有數十家分店。

▲沾上雞汁烤過的沙威瑪有焦香味。

記者陳建竹／台北報導、攝影

月見山沙威瑪從西元1992年創立至今已有27年，原本名為「中東沙威瑪」，2018年更改品牌名為「月見山沙威瑪」，並且註冊商標成立公司，至今已有數十家分店。沙威瑪便宜好吃又有飽足感，這樣有特色的小吃也要跟新聞雲合作，「泰國劉德華」即刻起身採訪。

▲沙威瑪由2人搭檔提供服務。

▲雞胸肉低脂健康。

據營運經理蔡政培表示，沙威瑪在中東國家發明時，使用的是雞肉、牛肉、羊肉，到台灣後則以雞肉為主。月見山沙威瑪使用的是去骨雞胸肉，雞肉先醃製過，再一片一片疊在一起烤，烤的時候塗上特製烤肉醬，在雞胸肉呈現金黃色時切下，單獨吃也有很好的烤肉風味。雞胸肉熱量低，對注重健康、想減肥的人來說，是很好的蛋白質來源。

▲紫色高麗菜增添視覺感受。

一般沙威瑪加的生菜只有白色高麗菜，但這裡除了白色高麗菜，還有用紫色高麗菜，蔡經理表示，雖然紫色高麗菜成本高，可是給客人的視覺感受較佳。高麗菜每天早上現切，不使用隔夜菜，才能讓消費者吃到新鮮爽脆的口感。

▲招牌口味有孜然的香氣。

月見山沙威瑪的口味眾多，蔡經理挑了幾款特色口味給「泰國劉德華」品嚐。首先是招牌口味，招牌口味撒的香料有迷迭、孜然，類似美式烤肉撒的香料。麵包請廠商特別製作，裡面吃起來柔軟，沾上雞汁烤過後有個焦香味，與帶有孜然香氣的雞肉一起吃，是最為人接受的口味。

▲特製辣醬有蠔油的甜味。

特製辣醬口味既辣又香，很多客人吃了都想單獨買辣醬回去伴飯、伴麵吃。蔡經理指出，這個辣醬用了大辣椒與小辣椒，先仔細切碎再加入蠔油等調味料，用果汁機攪伴，要花2小時才能確實打成醬。吃起來除了辣，還能感受到蠔油的甜味。

▲喜歡重口味的可以加起司。

沙威瑪有很多外國人喜歡吃，而外國人在吃沙威瑪、大亨堡、漢堡這些食物時都喜歡加黃芥茉，因此月見山也有黃芥茉口味沙威瑪。蔡經理表示，黃芥茉辛辣，但不會過於嗆鼻，不會搶走沙威瑪應有的味道。喜歡重口味的，可以加片起司，滋味更豐富。

▲營運經理蔡政培（左）。

為了歡迎新聞雲的讀者前來品嚐沙威瑪，從1月11日至3月17日，至全省各分店購買沙威瑪並出示手機上已下載的新聞雲App，所有口味沙威瑪買二送一（不含加料部份）。





月見山沙威瑪分店資訊

▇直營店

1.林口夜市店

營業地址：新北市林口區中山路與竹林路交叉口

2.新莊西盛店

營業地址：新北市新莊區西盛街253號

3.五股御成店

營業地址：新北市五股區御成路8號對面

4.淡水沙崙店

營業地址：新北市淡水區沙崙路201巷26號

5.新莊五工店

營業地址：新北市新莊區五工二路90之94號

6.五股西雲店

營業地址：新北市五股區西雲路156號

7.三芝夜市店

營業地址：新北市三芝區淡金路二段85號

▇加盟店

1. 基隆夜市店

營業地址:基隆市仁愛區愛四路66號

2. 基隆七堵店

營業地址:基隆市七堵區南興路22號

3. 基隆暖暖店

營業地址:基隆市暖暖區暖暖街163號

4. 新莊四維店

營業地址:新北市新莊區四維路123號 對面

5. 樹林夜市店

營業地址:新北市樹林區博愛街152號

6. 板橋國慶店

營業地址：新北市板橋區重慶路308巷12號

7. 板橋湳雅店

營業地址:新北市板橋區湳雅東路112號

8. 台北西門店

營業地址:台北市萬華區成都路27巷11號

9. 台北內湖店

營業地址:台北市內湖區內湖路一段737巷27號

10. 台北北投店

營業地址:台北市北投區新市街4號

11. 中原夜市店

營業地址:桃園市中壢區力行北街40號



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