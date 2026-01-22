「粉紅炸彈」來襲！　日月潭櫻花季大推九族＋暨大兩大賞櫻勝地

▲2026日月潭櫻花季登場。（圖／九族文化村提供）

記者高堂堯／南投報導

「2026日月潭櫻花季」已於上周揭開序幕，日月潭國家風景區管理處表示，九族文化村、國立暨南國際大學等兩大賞櫻勝地將呈現超過5000株櫻花的粉紅花海，協同在地產業推出周邊限定遊程、店家優惠及搭好行抽好禮，邀請國內外遊客一同感受日月潭地區的浪漫春色。

作為日本櫻花協會認證「海外賞櫻名所」的九族文化村，今年適逢開園40周年，「2026九族櫻花祭」慶典規模也全面升級：自1月31日至3月8日，園區內栽種的九族百重櫻、富士櫻、吉野櫻，以及全臺唯一的「白色戀人」臺灣雪櫻等超過6000棵櫻花將接力綻放，也推出巨大招財貓「九萬兩」作為吉祥物，寓意「九九好運」與「圓滿」，並設置「矽膠肉墊」看板供民眾觸摸互動；另2月14日至3月8日則有「台灣第一夜櫻」登場，園區延長營業至晚間7時30分，遊客可提著限量發放的免費燈籠漫步櫻花林，並安排融合原民熱情和櫻花美學的「太鼓迎春」、「YOSAKOI舞蹈快閃」及「夜舞祭」火舞秀等系列表演 。

▲▼暨大粉色花海。（圖／國立暨南國際大學提供）





「2026暨大櫻花季」則已於1月15日起跑，今年以「低碳、文藝、在地」主題規畫結合「櫻花、茶道、音樂、咖啡」的系列活動：在廣闊校園草原上盛開的上千株八重櫻、山櫻花與垂櫻樹下，遊客可參與「櫻花茶席」、品茗在地茶香，週末期間安排「小農市集」與「親子放風遊程」，結合埔里在地吉祥物「噗哩」，至2月22日期間提供遊客最舒壓的森林系賞櫻體驗；日管處也特別推薦多處賞櫻路徑，如漫步於伊達邵親水步道、慈恩塔步道，可感受湖光山色與櫻花共舞，或前往金龍山步道及石佛公園捕捉絕美花影；魚池鄉的香茶巷、有水巷以及信義鄉光復巷更擁有「粉色隧道」，適合慢行感受落櫻繽紛。

▲日月潭賞櫻地圖。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

在地業者同步推出深度遊程：「Onelife。魚人」於1月15日至3月7日推出「SUP酷啦！」與「親清日月潭」系列活動，遊客可划行立槳前往月牙灣秘境賞櫻，或參加1月19日、3月2日的淨潭領騎活動，體驗無痕旅遊並享用在地餐點；「和菓森林」則於2月至3月舉辦「半日調茶大師小旅行」，帶領民眾走讀茶園並親手調配櫻花風味茶包，在窗外櫻花映襯下享受悠閒午茶，報名請洽各主辦單位官方LINE或官網。



日管處表示，為響應永續觀光，今年櫻花季特別推出「搭好行抽好禮」活動：自即日起至 3月8日止，民眾只要搭乘台灣好行日月潭線、車埕線等指定路線，並於合作店家消費滿額，即有機會抽中投影機、吸塵器及住宿券等大獎；最新活動資訊請至以下網站查詢：

2026日月潭櫻花季活動資訊https://www.sunmoonlake.gov.tw/

「日月潭國家風景區管理處」Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/sunmoonlaketw