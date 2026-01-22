六福莊買1送1「9999元起」只賣5天　1/31前入住升等樓中樓房

▲桃竹苗鄉親限定的遊子返鄉專案，每人免1500元起就能入住，再贈早餐或六福村入園好康二選一。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

寒假旅遊旺季正式啟動，飯店業者搶推高CP值住房專案吸客。關西六福莊即日起至1月26日限時5天，推出「幸福1+1寒假限時快閃住房專案」，主打每房9,999元+10%起即可享「買一送一」，旅客可選擇「住一晚送一晚」或「住一間送一間」，入住期限至2月15日前。

▲關西六福莊「幸福1+1」寒假限時住房專案，1月底前入住可享升等至肯亞綠地客房。（圖／業者提供）

位於新竹關西的關西六福莊，是亞洲少數以自然生態與非洲草食性動物共生為設計主軸的生態度假旅館，房客打開窗戶即可近距離觀察長頸鹿、斑馬等動物，獨特住宿體驗深受親子家庭喜愛。

「幸福1+1」專案包含每日活力早餐、六福村主題遊樂園2日無限入園手環、非洲探險遊戲島與六福淺山農場導覽活動，並提供六福萬怡、六福莊及六福村間的免費預約制接駁服務。此外，若能於1月31日前入住，還有機會限量升等至最受歡迎的「肯亞草原客房」樓中樓房型。

▲關西六福莊周五至周一限定的動物放風時間，可以近距離接觸羊駝與笑笑羊。（圖／業者提供）

順應寒假與農曆春節返鄉人潮多，關西六福莊同步推出「遊子返鄉住房專案」，設籍桃園、新竹、苗栗，或身分證字號為H、J、O、K開頭的旅客，可享5,800元+10%起入住雙人房，並於早餐或六福村入園手環中二選一，同房第3、4人可免費入住，等於4人同行平均每人不到1,500元，訂房與入住日自即日起至2月28日。春節期間入住，每房再加贈六福新年福袋。

▲捷絲旅台大尊賢館二樓的「義饗食堂」。（圖／業者提供）



另外，晶華集團旗下捷絲旅台大尊賢館與台北西門館，則以「城市就是過年的舞台」為概念，推出「城市春遊」住房專案。專案期間從2月1日至3月31日，雙人入住每晚3,880元起，加贈在地精釀品牌「吉姆老爹」馬年限定啤酒，象徵新年開運好兆頭。

《ETtoday新聞雲提醒，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼捷絲旅台北西門館；捷絲旅台大尊賢館客房。（圖／業者提供）







旅客可順遊2月25日開跑的台北燈節，感受年節熱鬧氛圍，3月則迎來杜鵑花季，適合城市漫步；專案亦可加購高鐵車票，平日最高78折、假日85折，雙人北高來回最高可省1,320元。