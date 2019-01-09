古亭站創意炸物　用鳳梨丁當配料解膩、鹹酥雞加麻油超香

▲鹹酥李的位置靠近師大。

▲鹹酥李的鹹酥雞有許多創意。

記者陳建竹／台北報導、攝影

位於台北市古亭站附近的「鹹酥李」賣的是鹹酥雞，但跟傳統風格不同。老闆阿賢發現牛肉麵、滷肉飯這些傳統美食都在走年輕化、現代化，但同屬台灣傳統美食的鹹酥雞還沒有做這樣的改變，因此「鹹酥李」走向年輕、現代，還有品牌化。當然店內各式炸物也有許多特色，讓前來採訪的「泰國劉德華」大飽口福。

▲這裡的鹹酥雞使用麻油調味。

私房鹹酥雞80元

這裡的鹹酥雞用的是無骨雞腿肉，比雞胸肉來得多汁彈牙，此外阿賢為了跟別人做出差異化，使用了麻油調味，讓鹹酥雞不只是香氣馥馥，而且愈嚼愈香。多數客人吃了之後以為是中藥味，覺得特別好吃，沒有想到是運用了麻油的關係。

▲蘋果切片帶皮炸，並撒上大量肉桂粉。

蘋果酥酥（甜）60元

阿賢曾在澳洲看到街邊小吃將整顆蘋果拿去炸，口味也不錯，回台後做點變化，將蘋果切片帶皮炸，再撒上大量的肉桂粉。不整顆炸的原因是，一整顆不方便吃，而且蘋果中心很容易還是硬的，切片比較好料理，而且每一面皆能沾附肉桂粉。

▲金針菇酥脆，四季豆鮮嫩。

金針菇35元、四季豆50元

金針菇裹漿後再炸，讓菇葉的部份吃起來特別酥，即便冷掉再吃也依然香酥，根部的部份則是保有金針菇的香氣。四季豆特別挑選比較細嫩的部份，因此吃起來沒有粗纖維的不舒適口感。

▲為了讓鹹酥雞也有健康概念，配料上阿賢使用水果搭配。

▲鳳梨丁、蘋果丁可去油解膩。

另外值得一提的是，這裡的配料除了一般常見的九層塔、大蒜外，還有洋蔥、青蔥，甚至有蘋果丁與鳳梨丁。阿賢覺得多數人都喜歡吃醎酥雞，但又覺得吃鹹酥雞是很油膩、很罪惡的事，所以阿賢的鹹酥雞除了會使用甩油機先去油外，配料上還用添加水果丁，起到去油解膩的作用。

▲調味粉運用了黑胡椒、白胡椒、小茴香、花椒、肉桂、咖哩等等。

這裡的調味粉也很獨特，不是單純的黑胡椒，阿賢運用了黑胡椒、白胡椒、小茴香、花椒、肉桂、咖哩等等，聞起來非常香，如果鹹酥雞沒有馬上吃完，全部都冷掉了，依然可以聞到調味粉陣陣的香氣。

▲鹹酥李店面外觀跟一般鹹酥雞店很不一樣。

▲老闆阿賢（右）已開3家店。

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鹹酥李

地址：台北市大安區金山南路二段211號

電話：02-23587899



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