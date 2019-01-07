ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

貴族才吃得到！12種辛香料調配的米沙拉　鹹蛋中卷軟韌彈牙

ETtoday餓勢力

▲Thai.J泰式餐廳桃園店開在桃園展演中心對面。

▲▼店內裝潢運用大量的花草與鮮艷的配色。（圖／記者陳建竹攝）

▲店內裝潢運用大量的花草與鮮艷的配色。

記者陳建竹／桃園報導、攝影

桃園展演中心這一帶，有各式各樣的美食，不管是桃園市或南崁區的朋友，來這用餐都很方便。Thai.J泰式料理在台中、台北開出好成績後，看上桃園展演中心的發展，也在這開分店。「泰國劉德華」得知新店開幕消息後立刻前來採訪，台北、桃園、台中三家分店都將給特別的贈品給新聞雲讀者。

▲▼2樓有4人、6人的坐位。（圖／記者陳建竹攝）

▲2樓有4人、6人的坐位。

▲▼Thai.J泰式餐廳目前有3間分店。（圖／記者陳建竹攝）

▲Thai.J泰式餐廳以泰北料理為主。

Thai.J泰式料理的創辦人邱碧森女士，從事時尚產業30多年，從「時尚」跨足「食尚」，是希望能夠讓每一位蒞臨用餐的客人，在浪漫芬芳的環境中，品嚐最正宗清邁泰北料理，享受美好的用餐時刻。確實，店內大量的花草裝飾與鮮艷的配色，讓許多客人一進門，便不停拍照。

▲▼泰式米沙拉以前是招待貴族的料理。（圖／記者陳建竹攝）

▲泰式米沙拉以前是招待貴族的料理。

泰式米沙拉380元
泰式米沙拉是店內招牌菜，據現場主管小慧表示，這道菜是招待貴族或有特殊節慶時才吃得到，在台灣的泰式料理餐廳也不多見。裡面有12種辛香料，包括椰子粉、米果、長豆、胡椒粉、辣椒粉、檸檬葉絲、葡萄柚、香茅、肉鬆、青蘋果絲等等；搭配2種口味的長米：紫色的是蝶豆花、紅色的是火龍果，再加上魚露，一起攪拌均勻後食用。

▲▼香茅、檸檬葉絲的香氣明顯。（圖／記者陳建竹攝）

▲香茅、檸檬葉絲的香氣明顯。

香茅、檸檬葉絲的香氣很明顯，青蘋果絲讓口感清爽，搭配肉鬆讓沙拉帶點「肉味」，是道色香味俱全的料理。雖然名為「沙拉」，當成主食看待也無妨。小慧建議這道菜要儘快食用不要放太久，因為長米吸收醬汁後吃起來口味較好，時間一長，醬汁乾掉了，口感會走味。

▲▼清邁鹹蛋黃炒中卷吃起來軟韌彈牙。（圖／記者陳建竹攝）

▲清邁鹹蛋黃炒中卷吃起來軟韌彈牙。

清邁鹹蛋黃炒中卷380元
中卷先川燙過，再用冰水冰鎮。鹹蛋黃醬炒得非常濃稠時，再把冰鎮過的中卷加進去，這樣醬比較能巴在中卷上。最後再加上青葱、紅辣椒配色，舖在洋葱絲上裝盤。吃起來非常香，中卷因為先冰鎮過，吃起來軟韌彈牙，令人印象深刻。

▲▼香辣炒鱸魚工序多。（圖／記者陳建竹攝）

▲香辣炒鱸魚工序多。

香辣炒鱸魚520元
這道菜的工序多，魚身跟魚肉要分開炸，然後用醬油、辣油等醬料炒玉米筍、杏鮑菇，炒到醬汁有些濃稠後將魚肉一起下鍋炒。吃起來外皮酥脆，魚肉軟嫩，怕辣的朋友可以請師父做不辣的口味。

▲▼泰北香茅檸檬蝦是2019年新菜色。（圖／記者陳建竹攝）

▲泰北香茅檸檬蝦是2019年新菜色。

泰北香茅檸檬蝦380元
這是Thai.J今年的新菜色，將白蝦用川燙的方式燙熟後，淋上帶點酸辣、香茅味突出的冷醬，是很開胃的一道冷盤。據小慧表示，由於醬汁已事先調製，因此這道菜無法調整辣度。

▲▼現場主管小慧（左）。（圖／記者陳建竹攝）

▲現場主管小慧（左）。

為了歡迎新聞雲讀者前來用餐，從1月7日至3月24日，出示手機上已下載的新聞雲App，即可享有「泰北香茅檸檬蝦一份」，每桌限招待一次，全台Thai J分店皆通用。（2月1日至2月10日過年檔期不適用）


Thai J 台北ATT信義店
地址：台北市信義區松壽路12號10樓
電話：02-77431988

Thai J 台中大墩店
地址：台中市南屯區大墩路533號
電話：04-23203597

Thai J 桃園南平店
地址：桃園市南平路292號
電話：03-3586973

《ETtoday新聞雲》現正與店家進行ETtoday App下載採訪合作活動歡迎來信ettravel@ettoday.net或私訊「想合作APP採訪合作活動」到《ETtoday餓勢力》臉書洽詢。更多美食情報 請下載新聞雲 App

關鍵字： 桃園美食 好康分享活動 Thai.J 泰式料理 貴族料理 桃園展演中心

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

「山文治」純素三明治清爽開胃　80年歷史菜頭粿軟嫩香甜

東京谷根千貓咪商品多　還有排3小時的超人氣剉冰店

穿旗袍逛古蹟！12月來澳門還可過聖誕節與光影節

一甲子的美味！「老牌山東水餃大王」炸餃子、山東燒雞必點

親山、近水、賞落羽松　北投貴子坑還有免費露營場

在北投泡湯、賞楓　還可品嚐東北麵點當下午茶

巷弄美食也吃得到宮崎和牛　還有熬煮6小時的筋牛丼必嚐

喝精釀啤酒配雪莉酒香腸　「鴻鵠軒」小酒館還有眷村糖蒜薯條

Bartender開拉麵店！「初 拉麵＆煎餃」學生加麵不加價

吃巧克力長大的和牛！「樂晴鍋物」還有500公克以上活龍蝦

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

東台灣1至3月必看三大花海

日本1000日圓「出國稅」即日起開收

超療癒！楊梅多肉植物咖啡館免費參觀

全台飯店優惠　身分證有IQ免費住

帶著行李入住　體驗五星級露營

口味爆多！台南雞蛋糕小湯圓免費加

高雄星空肉肉吃到飽＋冰火五重天

桃園平價火鍋吃龍蝦不用300元

嘉義人一月入住富野渡假酒店0元

中壢「泰國流水蝦」吃到飽試營運

熱門行程

最新新聞更多

衝暖冬遊補助！遠航國內線機票6折

超犯規黃金起司！炸物還能吃到飽

高雄壽山增打卡點　「壽與山齊」

最高罰10萬！行動電源為何不可托運

12種辛香料調配的泰國米沙拉

旅客注意！這家廉航開始收小費了

新港傳統手工藝園區融入時尚設計

青花驕沐越聯手進軍新店大坪林

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366