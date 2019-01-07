貴族才吃得到！12種辛香料調配的米沙拉　鹹蛋中卷軟韌彈牙

▲Thai.J泰式餐廳桃園店開在桃園展演中心對面。

▲店內裝潢運用大量的花草與鮮艷的配色。

記者陳建竹／桃園報導、攝影

桃園展演中心這一帶，有各式各樣的美食，不管是桃園市或南崁區的朋友，來這用餐都很方便。Thai.J泰式料理在台中、台北開出好成績後，看上桃園展演中心的發展，也在這開分店。「泰國劉德華」得知新店開幕消息後立刻前來採訪，台北、桃園、台中三家分店都將給特別的贈品給新聞雲讀者。

▲2樓有4人、6人的坐位。

▲Thai.J泰式餐廳以泰北料理為主。

Thai.J泰式料理的創辦人邱碧森女士，從事時尚產業30多年，從「時尚」跨足「食尚」，是希望能夠讓每一位蒞臨用餐的客人，在浪漫芬芳的環境中，品嚐最正宗清邁泰北料理，享受美好的用餐時刻。確實，店內大量的花草裝飾與鮮艷的配色，讓許多客人一進門，便不停拍照。

▲泰式米沙拉以前是招待貴族的料理。

泰式米沙拉380元

泰式米沙拉是店內招牌菜，據現場主管小慧表示，這道菜是招待貴族或有特殊節慶時才吃得到，在台灣的泰式料理餐廳也不多見。裡面有12種辛香料，包括椰子粉、米果、長豆、胡椒粉、辣椒粉、檸檬葉絲、葡萄柚、香茅、肉鬆、青蘋果絲等等；搭配2種口味的長米：紫色的是蝶豆花、紅色的是火龍果，再加上魚露，一起攪拌均勻後食用。

▲香茅、檸檬葉絲的香氣明顯。

香茅、檸檬葉絲的香氣很明顯，青蘋果絲讓口感清爽，搭配肉鬆讓沙拉帶點「肉味」，是道色香味俱全的料理。雖然名為「沙拉」，當成主食看待也無妨。小慧建議這道菜要儘快食用不要放太久，因為長米吸收醬汁後吃起來口味較好，時間一長，醬汁乾掉了，口感會走味。

▲清邁鹹蛋黃炒中卷吃起來軟韌彈牙。

清邁鹹蛋黃炒中卷380元

中卷先川燙過，再用冰水冰鎮。鹹蛋黃醬炒得非常濃稠時，再把冰鎮過的中卷加進去，這樣醬比較能巴在中卷上。最後再加上青葱、紅辣椒配色，舖在洋葱絲上裝盤。吃起來非常香，中卷因為先冰鎮過，吃起來軟韌彈牙，令人印象深刻。

▲香辣炒鱸魚工序多。

香辣炒鱸魚520元

這道菜的工序多，魚身跟魚肉要分開炸，然後用醬油、辣油等醬料炒玉米筍、杏鮑菇，炒到醬汁有些濃稠後將魚肉一起下鍋炒。吃起來外皮酥脆，魚肉軟嫩，怕辣的朋友可以請師父做不辣的口味。

▲泰北香茅檸檬蝦是2019年新菜色。

泰北香茅檸檬蝦380元

這是Thai.J今年的新菜色，將白蝦用川燙的方式燙熟後，淋上帶點酸辣、香茅味突出的冷醬，是很開胃的一道冷盤。據小慧表示，由於醬汁已事先調製，因此這道菜無法調整辣度。

▲現場主管小慧（左）。

為了歡迎新聞雲讀者前來用餐，從1月7日至3月24日，出示手機上已下載的新聞雲App，即可享有「泰北香茅檸檬蝦一份」，每桌限招待一次，全台Thai J分店皆通用。（2月1日至2月10日過年檔期不適用）



Thai J 台北ATT信義店

地址：台北市信義區松壽路12號10樓

電話：02-77431988



Thai J 台中大墩店

地址：台中市南屯區大墩路533號

電話：04-23203597



Thai J 桃園南平店

地址：桃園市南平路292號

電話：03-3586973

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