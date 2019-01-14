ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

只要180元！享食廚房點主餐即可無限享用沙拉吧

ETtoday餓勢力

▲享食廚房位於開封街。

▲▼在享食廚房用午餐可免費使用沙拉吧。（圖／記者陳建竹攝）

▲在享食廚房用午餐可免費使用沙拉吧。

記者陳建竹／台北報導、攝影

享食廚房是享樂文旅開封館的附屬餐廳，原本只是房客吃早餐的地方，但飯店覺得這裡地點好，除了有國內外的旅客，還有許多上班族，因此在半年前開始開放中午用餐。來這點主餐（另加一成服務費），就可免費享用沙拉、水果、湯品、飲料，這麼優惠的搭配吸引了「泰國劉德華」前來採訪。

▲▼主廚維尼（右）的料理經驗豐富。（圖／記者陳建竹攝）

▲主廚維尼（右）的料理經驗豐富。

接受訪問的主廚維尼表示，現代人普遍纖維攝取不足，因此沙拉吃到飽頗受附近上班族喜愛。維尼本身有10多年的餐飲背景，經驗豐富的他跟「泰國劉德華」分享這裡的餐點特色分享得很仔細，喜歡料理的讀者不妨做筆記，在家試試看。

▲▼奶油蘆荀雞肉義大利麵使用的是雞腿肉。（圖／記者陳建竹攝）

▲奶油蘆荀雞肉義大利麵使用的是雞腿肉。

奶油蘆荀雞肉義大利麵190元
先將雞腿肉煎熟，逼出多餘油脂。由於雞腿肉切得比較厚，因此要煎5分鐘左右才會熟。接著用蒜頭爆香，用洋葱與白酒增加風味，加入蘆荀跟彩椒一起炒，最後再加入2匙已事先調好的法國鮮奶油即可。據維尼表示，奶油本身沒有什麼味道，所以事先用鹽巴、糖、一點雞粉調味，味道會比較多元，不只有奶油香而已，這樣也不用擔心不同的師父煮，味道會有差距。

▲▼蕃茄海鮮義大利麵用了5種海鮮。（圖／記者陳建竹攝）

▲蕃茄海鮮義大利麵用了5種海鮮。

蕃茄海鮮義大利麵220元
紅醬需要事先燉煮3小時，才能讓蕃茄的味道更濃縮。作法上先將蒜頭炒到焦化，逼出香氣，再加義大利進口蕃茄罐頭下去煮。據維尼表示，製作紅醬時不會加新鮮蕃茄，因為香氣不夠濃郁，煮出來的紅醬味道會不足。

▲▼紅醬需要事先燉煮3小時。（圖／記者陳建竹攝）

▲紅醬需要事先燉煮3小時。

這道義大利麵用的海鮮有大蝦仁、小章魚、中卷、蛤蜊、魚塊等等。煮麵時一樣需要爆香、加白酒，再用紅醬煮海鮮與麵條。維尼表示，拿來判斷海鮮是否熟度已足夠的最好方法，就是看蛤蜊開了沒，只要海鮮的大小差不多，蛤蜊煮開了，就表示其他海鮮的熟度也差不多到了7、8成。

▲▼蔥燒玉子豬肉丼使用豬五花肉。（圖／記者陳建竹攝）

▲蔥燒玉子豬肉丼使用豬五花肉。

蔥燒玉子豬肉丼220元
丼飯的料理過程比較簡單，只要醬汁有先煮好，後面的工序就輕鬆了。據維尼表示，醬汁運用了清酒、醬油、味醂為基底，加上炒過的洋葱熬煮。豬肉選用的是五花肉，五花肉稍油一點，但用醬汁煮過後味道較為濃郁，也比較下飯。維尼的建議吃法，是將中間的溫泉蛋戳破，與豬五花、綠蔥、白飯充份混和後再吃。

▲▼享食廚房的用餐空間很大。（圖／記者陳建竹攝）

▲享食廚房的用餐空間很大。

為了歡迎新聞雲的讀者，從1月14日至3月17日來店點任一主食並且出示手機上已下載的新聞雲App，即可任選美式炸物一樣。


享食廚房
地址：台北市中正區開封街一段35號
電話：02-23612668

《ETtoday新聞雲》現正與店家進行ETtoday App下載採訪合作活動歡迎來信ettravel@ettoday.net或私訊「想合作APP採訪合作活動」到《ETtoday餓勢力》臉書洽詢。更多美食情報請下載新聞雲 App

關鍵字： 台北市美食 好康分享活動 享食廚房 吃到飽 開封街

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

推薦閱讀

人氣貼圖貓貓蟲開專屬商店　咖波燒雞蛋糕要等2小時

珍煮丹10周年慶　1／10晚上7點起全品項半價

超狂！一片1000元的和牛吃到飽　和牛滷肉飯香辣刺激

快來收集！可口可樂與Bruno推出聯名電烤盤

澳洲風格咖啡館在內湖　巴西莓碗顏色繽紛打卡必備

貴族才吃得到！12種辛香料調配的米沙拉　鹹蛋中卷軟韌彈牙

「山文治」純素三明治清爽開胃　80年歷史菜頭粿軟嫩香甜

一甲子的美味！「老牌山東水餃大王」炸餃子、山東燒雞必點

源自珍珠奶茶創始店　「嚮茶」翡翠綠茶有龍眼蜜香氣

志玲姊姊也推薦！「双妹嘜」燉奶奶香豐潤，有冰糖滋味

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019澎湖海上花火節時間表出爐

中壢韓式燒肉吃到飽400有找

中壢「泰國流水蝦」吃到飽試營運

超療癒！全台9大幾米打卡景點

微風南山美食街必吃5家人氣餐廳

萌！高雄史努比路跑報名開始

小馬爾地夫！4月直飛越南芽莊

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

地表最強拉麵在台中！牛筋入口即化

泰國絕美水上屋！窗外一望無際湖景

熱門行程

最新新聞更多

韓國必去！三個玩雪兜方式

台北3大公園獲獎

板橋南法鄉村輕食　有童心跳格子

台鐵南海電鐵彩繪列車亮相1/16上路

只要180元！點主餐無限享用沙拉吧

角板山賞梅、新溪口吊橋免費玩一天

Lady M 1/18-2/28快閃..

超夢幻！大邱櫻花搭配四層草莓蛋糕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366