只要180元！享食廚房點主餐即可無限享用沙拉吧

▲享食廚房位於開封街。

▲在享食廚房用午餐可免費使用沙拉吧。

記者陳建竹／台北報導、攝影

享食廚房是享樂文旅開封館的附屬餐廳，原本只是房客吃早餐的地方，但飯店覺得這裡地點好，除了有國內外的旅客，還有許多上班族，因此在半年前開始開放中午用餐。來這點主餐（另加一成服務費），就可免費享用沙拉、水果、湯品、飲料，這麼優惠的搭配吸引了「泰國劉德華」前來採訪。

▲主廚維尼（右）的料理經驗豐富。

接受訪問的主廚維尼表示，現代人普遍纖維攝取不足，因此沙拉吃到飽頗受附近上班族喜愛。維尼本身有10多年的餐飲背景，經驗豐富的他跟「泰國劉德華」分享這裡的餐點特色分享得很仔細，喜歡料理的讀者不妨做筆記，在家試試看。

▲奶油蘆荀雞肉義大利麵使用的是雞腿肉。

奶油蘆荀雞肉義大利麵190元

先將雞腿肉煎熟，逼出多餘油脂。由於雞腿肉切得比較厚，因此要煎5分鐘左右才會熟。接著用蒜頭爆香，用洋葱與白酒增加風味，加入蘆荀跟彩椒一起炒，最後再加入2匙已事先調好的法國鮮奶油即可。據維尼表示，奶油本身沒有什麼味道，所以事先用鹽巴、糖、一點雞粉調味，味道會比較多元，不只有奶油香而已，這樣也不用擔心不同的師父煮，味道會有差距。

▲蕃茄海鮮義大利麵用了5種海鮮。

蕃茄海鮮義大利麵220元

紅醬需要事先燉煮3小時，才能讓蕃茄的味道更濃縮。作法上先將蒜頭炒到焦化，逼出香氣，再加義大利進口蕃茄罐頭下去煮。據維尼表示，製作紅醬時不會加新鮮蕃茄，因為香氣不夠濃郁，煮出來的紅醬味道會不足。

▲紅醬需要事先燉煮3小時。

這道義大利麵用的海鮮有大蝦仁、小章魚、中卷、蛤蜊、魚塊等等。煮麵時一樣需要爆香、加白酒，再用紅醬煮海鮮與麵條。維尼表示，拿來判斷海鮮是否熟度已足夠的最好方法，就是看蛤蜊開了沒，只要海鮮的大小差不多，蛤蜊煮開了，就表示其他海鮮的熟度也差不多到了7、8成。

▲蔥燒玉子豬肉丼使用豬五花肉。

蔥燒玉子豬肉丼220元

丼飯的料理過程比較簡單，只要醬汁有先煮好，後面的工序就輕鬆了。據維尼表示，醬汁運用了清酒、醬油、味醂為基底，加上炒過的洋葱熬煮。豬肉選用的是五花肉，五花肉稍油一點，但用醬汁煮過後味道較為濃郁，也比較下飯。維尼的建議吃法，是將中間的溫泉蛋戳破，與豬五花、綠蔥、白飯充份混和後再吃。

▲享食廚房的用餐空間很大。

為了歡迎新聞雲的讀者，從1月14日至3月17日來店點任一主食並且出示手機上已下載的新聞雲App，即可任選美式炸物一樣。



享食廚房

地址：台北市中正區開封街一段35號

電話：02-23612668

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