新竹必比登推介Joeman也吃過！軟嫩清燉牛肉麵牙齒輕抿就化開

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者蘇相云

來到新竹城隍廟，除了吃潤餅、鴨香飯，絕對不能錯過這家隱藏版強店「九添福牛肉麵」，這家號稱是「新竹牛肉麵界的肉量霸主」，不僅位在熱鬧的城隍廟商圈，更榮獲2025年米其林必比登推介，他們的牛肉麵端上桌會讓人嚇一跳，那個肉量真的沒在客氣，香醇湯頭更讓人回味無窮！

交通方式＆停車資訊

九添福牛肉麵的位置非常好找，就在新竹美食的一級戰區城隍廟商圈附近。從城隍廟走過來大概只需要3至4分鐘，開車的朋友都知道新竹市區不好停車，建議直接停在Times新竹中山路停車場，走過來很方便，不用為了找車位繞半天。

餐廳環境

一走進九添福，真的會讓人眼睛一亮，這裡有別於一般牛肉麵店，整間店布置得很雅緻且乾淨，多了一份寧靜的氣息。最特別的是，牆上掛了不少充滿智慧的靜心小語，在等候熱騰騰麵食上桌的空檔，可以讀讀這些溫暖的文字，心靈好像也跟著平靜了下來。從這些小細節就能感受到老闆跟老闆娘的巧思，他們不只是想提供一碗美味的麵，更希望讓每一位進來的客人都能在舒適、有質感的環境中享受美食。

▲店內可以看到不少大咖的簽名，連百萬網紅Joeman都曾來開箱過，甚至連台北市長蔣萬安也是座上賓。

▲近期店家布置上又多了許多蘭花盆栽，優雅的蘭花為店內增添了不少生氣與質感。

▲這裡的餐具和醬料都是採取自助式，整理得很乾淨，讓人在拿取時非常安心，也提供免費飲品，冬瓜茶喝起來微甜不膩又順口。

菜單

全店共有11款精緻麵食，如果你是飯控，絕對不能錯過香氣噴鼻的牛肉燴飯跟牛肉燥飯，鹹香滋味超級下飯，最棒的是麵條可以自由搭配，拉麵、白麵、油麵跟冬粉，店家通通都有提供。吃麵當然要配點綠色蔬菜，有空心菜、青江菜、豆芽菜及高麗菜四種選擇， 不吃牛的朋友推薦點豬五花肉湯麵或豬肉燥飯。

滷味

吃牛肉麵少不了靈魂配角滷味，櫃位上一字排開共有11款精選滷味，從入味的豆乾、海帶，到Q彈的牛肚、大腸等應有盡有。滷味採用自助夾取的方式，想吃什麼、想吃多少通通讓你自己決定，不用擔心店家配好的拼盤有你不愛的菜色，這種「客製化滷味拼盤」的感覺真的超療癒。

▲滷味隨意夾滿一盤後，愛吃辣的沾一點店家特製辣醬，那股香辣勁瞬間帶出粉腸的Q彈軟嫩與新竹貢丸的扎實嚼勁，口味層次豐富到讓人一吃就停不下來。



▲這家新竹城隍廟必吃的平價美食，只要簡單點碗麵再搭配滷味跟燙青菜，一餐就能吃得超滿足。

▲空心菜跟高麗菜吃起來清爽又脆口，再淋上店家熬煮得香噴噴的肉燥，那種鹹香滋味讓簡單的燙青菜也變得超級誘人。

▲店家細火慢燉的牛肉塊與湯頭，吃起來軟嫩又入味，重點是肉量給得超級澎湃，吃完一碗直接飽到不行，CP值真的高到沒話說。

麻辣三寶

麻辣三寶是近期的人氣王，結合了牛腱、牛筋、牛肚的經典組合，微麻微辣且香味四溢的湯頭，一端上桌那誘人的香氣就讓人口水直流！這碗湯頭是老闆費時研發的精華，入口就能嚐到花椒迷人的香麻層次，完全不是一般的死鹹死辣，那種媲美頂級火鍋店的細緻口感，真的會讓人忍不住想外帶一整碗湯回家。

▲一次就能豪邁吃到三種不同層次的口感，軟嫩入味的牛腱、滑嫩Q彈的牛筋與爽脆彈牙的牛肚，滿滿肉量吃得超滿足。

特別愛拉麵的Q彈風味

每一根麵條都吸附了滿滿的麻辣精華，一邊體驗舌尖微微發麻的快感，一邊又欲罷不能地大口吸麵，這種又麻又爽的滋味真的讓人超級上癮。

清燉牛肉麵

店家給肉真的很大方，每一塊牛肉都燉煮得恰到好處，牙齒輕輕一抿，肉質就隨著纖維化開，完全不卡牙縫。肉香與湯頭的清甜完美結合，嚼起來還有淡淡的肉汁溢出，這種軟嫩程度真的讓人一吃就上癮。

清燉牛肉麵一上桌，那清澈見底的琥珀色湯頭就先過關了，喝下一口，先是感受到湯頭的自然甘甜，接著是濃郁的牛骨香氣在口腔散開，口感香醇又順口，完全沒有多餘的油膩感，反而有一種溫潤的厚實度，是那種會讓你忍不住想把整碗湯喝光光、一滴都不剩的靈魂湯頭。

▲麵條我們選的是油麵，吸附了滿滿的香醇湯頭，每一口「咻」地吸進嘴裡，麵香、肉香與湯頭層層堆疊，這種簡單卻純粹的美味，難怪能收服米其林評審的心。

▲加入店家特製的牛油，原本清爽的湯頭瞬間變得超級醇厚、香氣四溢，還有店家特製的辣椒，他們的辣椒不是那種只有鹹味的辣，而是帶著濃郁的後勁。

評價

九添福牛肉麵能拿到2025米其林必比登推介真的是實至名歸，從環境到餐點都讓人印象深刻。如果你剛好來新竹城隍廟走走，或者單純想找一碗能撫慰心靈的牛肉麵，這家店請直接收進口袋名單，推薦一定要來試試看麻辣三寶！

九添福牛肉麵館

地址：300新竹市北區西大路436號1樓

電話：03－5277975

營業時間：11：30～21：00

