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當一回上海人　在美軍留下的老洋房吃法國料理

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▲▼中山招待所不對外開放，採預約制用餐。（圖／中山招待所提供）

▲中山招待所用餐須提前訂位，採預約制用餐。（圖／中山招待所提供）

記者陳建竹／台中報導

台中市西區鄰近美村路一帶，過去這裡曾因美軍駐紮而留下許多老洋房，中山招待所正是其中一棟。因為主人嚮往1920上海十里洋場的年代，因此中山招待所沈穩的木門窗、華麗的水晶燈、回字型樓梯，充滿舊時代的風韻。

▲▼中山招待所充滿上海十里洋場的風韻。（圖／記者陳建竹攝）

▲中山招待所充滿上海十里洋場的風韻。（圖／記者陳建竹攝）

▲▼華麗的水晶燈與回字型樓梯。（圖／記者陳建竹攝）

▲華麗的水晶燈與回字型樓梯。（圖／記者陳建竹攝）

現在的中山招待所提供預約制的法餐服務，平時大門緊閉，外觀看起來像私人豪宅，訂位客人必須按門鈴才會有服務人員前來迎接入內。庭院有70歲的桂花樹與芒果樹，走進餐廳會看見屋內的歐式壁爐、留聲機、古物擺設等等，15年來已超過十萬人次到中山招待所體驗專屬服務的用餐體驗。

▲▼主廚賴俊雄曾服務於法國米其林三星餐廳 Le Pre catelan。（圖／中山招待所提供）

▲主廚賴俊雄曾服務於法國米其林三星餐廳 Le Pre catelan。（圖／中山招待所提供）

這裡每2個月就換一次新菜單，讓常客也能保有新鮮感。主廚賴俊雄曾在法國知名米其林三星餐廳Le Pre catelan服務，也曾在多家國際五星級飯店、法式餐廳擔任西餐主廚。

▲▼葡萄紅蝦來自宜蘭。（圖／中山招待所提供）

▲葡萄紅蝦來自宜蘭。（圖／中山招待所提供）

這個月的菜單有幾樣特色料理。冷前菜是生葡萄紅蝦、魚子醬佐白花菜凍。主廚以新鮮白花椰加上鮮奶油做成白花椰菜凍，口感滑順如同布蕾甜點，中間鋪上宜蘭的葡萄紅蝦，這是高檔日本料理餐廳愛用的食材。上方放上刨片的白花椰菜以及法國魚子醬，搭配特製香料檸檬油醋醬汁，使整體的口感吃起來清爽。

▲▼季節鮮魚以乾煎方式讓魚皮酥脆。（圖／中山招待所提供）

▲季節鮮魚以乾煎方式讓魚皮酥脆。（圖／中山招待所提供）

主餐前的海鮮熱前菜是季節鮮魚、牛奶貝與白蘿蔔。以乾煎方式讓魚皮酥脆焦香，搭配同時擁有干貝、蛤蠣口感的新鮮牛奶貝，佐上香蜂草奶油醬汁以及白蘿蔔泥，與泡過蜂蜜的白蘿蔔片配菜。主廚賴俊雄表示，蜂蜜可讓蘿蔔的澀味完美帶過，並且能增添蔔蔔的香氣層次。

▲▼主餐：燒烤羊脊肉。（圖／中山招待所提供）

▲主餐燒烤羊脊肉。（圖／中山招待所提供）

主餐是燒烤羊脊肉。羊脊肉，就是大家熟悉的菲力，先用低溫烹調讓肉質軟嫩，再油煎增添香氣。配菜是以鐵板炒出的菠菜，加上手工製作的麵疙瘩，裡頭添加大量香料，色香味俱全。醬汁是新鮮結菜頭製成結菜頭奶油泥，配搭常見用來加在羊肉料理中的印度風味咖哩醬汁，整道主餐以印度料理概念，透過法式料理手法呈現。

中山招待所
地址：台中市五權西六街27號
訂位電話：04-23770808

關鍵字： 台中美食 美食情報 中山招待所 法國料理 預約制 老洋房

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