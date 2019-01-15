上班族加油！1月19日補班日星巴克、西雅圖買一送一

▲補班日又有買一送一活動。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳建竹／台北報導

因應春節的連續假期，1月19日週六需補班一天。為了抒解上班族的辛勞，包括星巴克、西雅圖極品咖啡，都推出咖啡買一送一的活動，85度C則是有濾掛咖啡買一送一的優惠。

▲星巴克19日的買一送一活動，時間為早上11點到晚上8點。（圖／翻攝自星巴克官方粉絲頁）

星巴克在19日的補班日買一送一優惠，時間為早上11點到晚上8點，只要購買任2杯相同容量、口味的咖啡飲料，其中一杯免費，但是限當場一次領取，不適用於外送、外賣以及預訂服務。部分門市包含機場門市、高鐵站內門市、龍門門市、101典藏門市、大英門市、洄瀾門市、草山門市、板橋車站門市、101 35F門市、漢中門市等等，則不提供優惠。

▲西雅圖極品咖啡推出單點「黑糖系列飲品」或「防彈系列飲品」買一送一優惠。（圖／西雅圖極品咖啡提供）

西雅圖極品咖啡在19日那天，推出單點「黑糖系列飲品」或「防彈系列飲品」享買一送一優惠，時間同樣從早上11點到晚上8點。黑糖系列飲品包含濃黑糖珍珠鮮奶、黑糖拿鐵。防彈系列飲品則是包含防彈咖啡、防彈奶茶、防彈可可、防彈酪梨咖啡。優惠不限同品項、冷熱飲，但以價高者計費，也不能與其他優惠合併使用。四間休息站門市不參與此活動，包括石碇服務區、關西服務區、清水休息站、新營服務區。

▲▼85度C即日起至1月31日有濾掛咖啡買一送一的優惠。（圖／85度C提供）

85度C雖然沒有在19日當天有買一送一的活動，但即日起至1月31日，則是有濾掛咖啡買一送一的優惠。限盒裝、限同品項，依門市現場販售為主。