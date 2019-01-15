ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

上班族加油！1月19日補班日星巴克、西雅圖買一送一

ETtoday餓勢力

▲▼星巴克,咖啡,咖啡廳。（圖／翻攝自pixabay）

▲補班日又有買一送一活動。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳建竹／台北報導

因應春節的連續假期，1月19日週六需補班一天。為了抒解上班族的辛勞，包括星巴克、西雅圖極品咖啡，都推出咖啡買一送一的活動，85度C則是有濾掛咖啡買一送一的優惠。

▲▼星巴克在19日的買一送一，時間為早上11點到晚上8點。（圖／翻攝自星巴克官方粉絲頁）

▲星巴克19日的買一送一活動，時間為早上11點到晚上8點。（圖／翻攝自星巴克官方粉絲頁）

星巴克在19日的補班日買一送一優惠，時間為早上11點到晚上8點，只要購買任2杯相同容量、口味的咖啡飲料，其中一杯免費，但是限當場一次領取，不適用於外送、外賣以及預訂服務。部分門市包含機場門市、高鐵站內門市、龍門門市、101典藏門市、大英門市、洄瀾門市、草山門市、板橋車站門市、101 35F門市、漢中門市等等，則不提供優惠。

▲▼西雅圖極品咖啡推出單點「黑糖系列飲品」或「防彈系列飲品」買一送一優惠。（圖／西雅圖極品咖啡提供）

▲西雅圖極品咖啡推出單點「黑糖系列飲品」或「防彈系列飲品」買一送一優惠。（圖／西雅圖極品咖啡提供）

西雅圖極品咖啡在19日那天，推出單點「黑糖系列飲品」或「防彈系列飲品」享買一送一優惠，時間同樣從早上11點到晚上8點。黑糖系列飲品包含濃黑糖珍珠鮮奶、黑糖拿鐵。防彈系列飲品則是包含防彈咖啡、防彈奶茶、防彈可可、防彈酪梨咖啡。優惠不限同品項、冷熱飲，但以價高者計費，也不能與其他優惠合併使用。四間休息站門市不參與此活動，包括石碇服務區、關西服務區、清水休息站、新營服務區。

▲▼85度C即日起至1月31日有濾掛咖啡買一送一的優惠。（圖／85度C提供）

▲▼85度C即日起至1月31日有濾掛咖啡買一送一的優惠。（圖／85度C提供）

85度C雖然沒有在19日當天有買一送一的活動，但即日起至1月31日，則是有濾掛咖啡買一送一的優惠。限盒裝、限同品項，依門市現場販售為主。

關鍵字： 美食情報 星巴克 西雅圖 85度C 買一送一

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

腳踏車男無故踹狗下秒「現世報」 摔人行道還撞牆...網呼：超療癒

推薦閱讀

全部用手抓！DANCING CRAB手抓海鮮商業午餐480元吃到飽

超狂！一片1000元的和牛吃到飽　和牛滷肉飯香辣刺激

古亭站創意炸物　用鳳梨丁當配料解膩、鹹酥雞加麻油超香

27年街頭小吃銅板價　沙威瑪沾雞汁燒烤有焦香味

貴族才吃得到！12種辛香料調配的米沙拉　鹹蛋中卷軟韌彈牙

「山文治」純素三明治清爽開胃　80年歷史菜頭粿軟嫩香甜

人氣貼圖貓貓蟲開專屬商店　咖波燒雞蛋糕要等2小時

當一回上海人　在美軍留下的老洋房吃法國料理

十種新鮮漁獲現蒸　高雄滿益疊鮮鍋4小時熬煮湯底香甜營養

好有年味！Krispy Kreme 推豬年應景甜甜圈

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2019澎湖海上花火節時間表出爐

高雄開放民眾報名跳愛河示愛

芋頭控最愛桃園「脆皮芋頭酥」

中壢「泰國流水蝦」吃到飽試營運

角板山賞梅、新溪口吊橋免費玩一天

南投30層樓高空中吊橋暑假完工

這家炸肉餅平日也要排隊1小時

2019遊輪超精省請假攻略

迴轉壽司壽司郎也要到台南開分店

40顆以上的蛤蜊只要銅板價

熱門行程

最新新聞更多

1月19日補班日咖啡買一送一

這家炸肉餅平日也要排隊1小時

藏身度假酒店裡的森林系寵物咖啡廳

迴轉壽司壽司郎也要到台南開分店

遊泰更安全泰國喀比觀光新政策

曼谷玻璃觀景台從310米高空看腳下

在新加坡用舌尖環遊世界

高雄開放民眾報名跳愛河示愛

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366