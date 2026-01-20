飄香半世紀！三重限量手工黑豬肉圓　開攤就排隊一周只賣3天

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

「三重手工黑豬肉圓」開業超過50年的三重老店，位於三重小永德公園旁早市裡，這家三重在地美食一周只賣三天，營業時間8點開賣，一早就有許多在地人甘願早起排隊，主打手工製作的黑豬肉肉圓以及四神湯，是不少在地人私藏口袋的早餐美食，也是許多人從小吃到大的三重小吃。

在哪裡？

地址位在新北市三重區忠孝路一段77號，攤位就在小永德公園旁的早市裡，出捷運三重國小站走路大約15分鐘抵達，附近也有許多三重美食小吃，有三重信記油飯佛跳牆、台南林無刺虱目魚等等。

營業時間

周五至周日08：00到13：30，每周只營業三天。但我這天10點多去，原本看到攤位沒人很開心，結果這天已經提早賣完，店家還說可以提早預約，剩下很多都是客人預約，建議大家先預約才不會撲空，不然就是早點去。

人潮絡繹不絕

店家說營業時間一到人潮幾乎沒有停過，現場有發放號碼牌會叫號，有人選擇內用，也有人一口氣外帶好幾顆，更多客人就是太晚來直接撲空。

用餐環境

用餐環境就是在攤車前後擺了幾張簡單桌椅，位置不多，人多時需要跟別人併桌，不少在地人選擇外帶，就算是客滿，他們家的翻桌率也算快，很多人吃完就走，重點是要早點來買到。

菜單

▲就只有賣黑豬肉肉圓、四神湯以及麵線等等，店家說麵線很早就賣完，有機會再來試試，晚來就連肉圓也沒有。

▲攤位前，可以看到店家應該是一家子，老闆主要是負責肉圓，油鍋裡圓滾滾的手工肉圓，裝碗前會瀝一下油。

▲另外一鍋乳白色的就是四神湯，四神湯也很值得喝，熱呼呼的蒸氣裡面有不少豬腸，大家都是點肉圓外加一碗四神湯。

黑豬肉圓

原本想吃黑豬肉圓，結果還是太晚去，只有剩下四神湯，我就點了一碗四神湯慢慢喝，到後面沒想到老闆說還有一個肉圓，就這樣我撿到尾刀，原本還打算先預約下星期的肉圓，真的很幸運，老闆也對我說，最後一顆應該特別好吃。

一口接一口超涮嘴

內餡使用黑豬肉，口感扎實搭配竹筍，然後淋上微甜鹹醬汁，最後還有香菜，手工製作肉圓皮Q彈不會太軟爛，內餡加上整體調味很涮嘴，最後還可以加點四神湯的清湯，來個完美的結尾。

四神湯

另外我個人很喜歡這裡的四神湯，湯頭喝起來溫潤順口，裡面的豬腸數量給得很有誠意，豬腸彈牙軟嫩沒腥味，一早來喝這個四神湯整個很暖胃。

用餐心得

小幸運吃到「三重手工黑豬肉圓」，每周只賣三天整體來說味道不錯，難怪生意一直都那麼好，想吃的朋友建議一定要早點去，不然就是要提前預約。

三重手工黑豬肉圓

地址：新北市三重區忠孝路一段77號（小永德公園）

電話：0912－910609

營業時間：周五至周日08：00－13：30（周一至周四公休）

