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不用飛香港　道地避風塘漁家料理在台北

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▲▼椒鹽瀨尿蝦適合下酒。（圖／記者陳建竹攝）

▲椒鹽瀨尿蝦適合下酒。

記者陳建竹／台北報導、攝影

竹家莊避風塘漁家料理最早在一江街開業，後來搬到復興北路再搬到南京東路二段的現址。雖然換了3次地址，但客人沒有流失，因為營業至今30年來，一直以道地港式漁家料理服務所有客人。

▲▼竹家莊現址靠近南京松江捷運站。（圖／記者陳建竹攝）

▲竹家莊現址靠近南京松江捷運站。

所謂的「避風塘」，指的是香港專門讓水上人家停靠避風的地方。60年代很多靠海為生的人用竹籠把魚、螃蟹、蝦子等等海鮮養在裡面，不捕魚的時候，很多人會在避風塘打麻將做消遣，所以有人動腦筋弄艘小船在上面起爐灶，讓打麻將的人可以現點現吃，這就是避風塘漁家料理的起源，後來再慢慢增加燒臘、港點等料理，形成豐富的樣貌。

▲▼竹家莊的招牌菜椒鹽瀨尿蝦。（圖／記者陳建竹攝）

▲竹家莊的招牌菜椒鹽瀨尿蝦。

由於食材來自海上，因此漁家料理的特色是新鮮，也因食材新鮮，所以簡單的做法就能讓料理好吃，竹家莊的招牌菜椒鹽瀨尿蝦即是如此。蝦子炸熟後備著，將蒜頭、辣椒等等辛香料爆香，再淋在瀨尿蝦上即可。廣東人把這個動作叫「焗」，把醬料放在主菜上，讓味道「焗」進去。蝦肉吃起來鹹香有味，很下酒，但瀨尿蝦不好撥，殻上有刺，撥殻時要小心才不會劃傷手指。

▲▼鮑魚切片快炒的料理方式，市面上少見。（圖／記者陳建竹攝）

▲鮑魚切片快炒的料理方式，市面上少見。

鮑魚切片炒銀芽則是講求火侯的一道菜。鮑魚一般常見做法是清蒸，但是切片後炒銀芽與韮菜也很好吃。炒的時候要用大火快炒，切片的鮑魚才會有彈牙口感，炒太熟或太久的話，鮑魚會變得太老咬不動。

▲▼燒臘拼盤。（圖／記者陳建竹攝）

▲燒臘拼盤。

燒臘拼盤也是店內熱賣選項之一。據店家表示，這些燒味下午烤，晚上要賣完，絕不放隔夜。外面的燒臘店如果沒賣完，隔天會炸過後重新賣，但像脆皮燒肉如果重新炸，吃下去的口感就不會脆香，脆皮會變橡皮。竹家莊的烤乳豬外酥內軟，乳豬本身已有椒鹽味，不用沾醬也好吃。叉燒吃起來甜甜的，據店家表示是用了蜂蜜的關係，是廣式的道地做法，能抹去豬腥味。

竹家莊避風塘漁家料理
地址：台北市中山區南京東路二段96號
電話：02-25511838

關鍵字： 台北市美食 美食情報 竹家莊 避風塘 漁家料理

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