特製0.5mm薄皮煎餃！融合酥脆冰花＋鮮甜肉汁　中山站深夜食堂

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

這間位於捷運中山站的人氣居酒屋「阿薄郎薄皮餃子專賣店」，以厚度0.5mm的特製薄皮煎餃聞名，是許多人下班小酌、帶外國朋友聚餐的首選。必點菜單從酥脆噴汁的餃子三兄弟、酥炸松阪豬到香氣四溢的鹽蔥牛舌與雞腿蔥蔥雞串。如果你正在找中山區高評價的深夜食堂，這篇詳細食記將告訴你為何阿薄郎的薄皮煎餃能征服台北一級戰區。

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位置

▲這間店在中山站這帶是超人氣的排隊名店，從捷運站走過來只要5分鐘，但出發前還是強烈建議先訂位。

環境

這裡不僅僅是餃子館，風格還蠻像日式居酒屋。昏黃的燈光、熱鬧的談笑聲，還有空氣中揮之不去的香氣，讓剛結束疲憊工作、身心俱疲的我，瞬間找到了棲息地。如果正打算帶外國朋友來場台灣美食巡禮，或是想找個能跟閨蜜、同事肆意聊天、小酌的地方，阿薄郎絕對是那個能讓你很有面子的口袋名單。

餐點

阿薄郎薄皮煎餃

這裡的皮薄到一種極致，卻依然保有韌性，每一口咬下去，先是那層金黃酥脆的「冰花」在舌尖碎裂，接著是鮮甜的肉汁噴濺。這不是傳統那種厚實飽足的餃子，而是一種優雅的、適合配酒的精緻小食。

餃子三兄弟

如果你跟我一樣有選擇障礙，那就點「餃子三兄弟」。一次打包三種經典口味，從鮮甜的肉香到蔬菜的爽脆，每一口都是驚喜。那種層次感，讓原本平民的餃子瞬間躍升為餐桌上的主角。

炸豬肉高麗菜餃子

▲除了煎的，我也強烈建議試試炸豬肉高麗菜餃子。外皮被炸得像餅乾一樣酥脆，鎖住了高麗菜的清甜與豬肉的濃醇。

烤紐西蘭鹽蔥牛舌

牛舌最講究的就是脆度與火候，阿薄郎的牛舌切得恰到好處，鋪上滿滿的靈魂鹽蔥，蔥香帶出了牛舌的甘甜，Q彈的口感在嘴裡跳舞，這就是所謂的「奢華感」。

酥炸松阪豬

松阪豬特有的嚼勁，經過酥炸後外層焦香，內裡軟嫩。沾一點特製調料，鹹香四溢，是那種會讓你忍不住多喝兩口Highball的神級下酒菜。

雞腿蔥蔥雞串

▲雞腿肉極其厚實多汁，配上烤得焦甜的蔥段，這就是居酒屋最經典的浪漫。

雞皮

▲阿薄郎的雞皮烤得像餅乾一樣乾爽，油脂被逼得乾乾淨淨，只剩下純粹的香氣。

自家雞絲麻醬拌麵

如果跟我一樣最後一定要有一點澱粉才能完整這餐，那這碗「自家雞絲麻醬拌麵（麻香口味）」絕對不能錯過。它的麻醬極其濃郁，不是那種稀薄的醬汁，而是能緊緊掛在麵條上的香醇。伴隨著微微的「麻」感在喉頭散開，雞絲軟嫩不柴，麵條彈牙。這碗麵的出現，為今晚的重口味饗宴劃下了一個溫潤而有力的句點。

心得

對我來說，阿薄郎它更像是一種專屬於中山區那種「既時髦又放鬆」的生活態度。這裡的空間設計真的很貼心，連點餐都能直接用手機掃碼搞定。無論是想一個人安安靜靜地單人小酌，還是拉著一群老友來場熱鬧的大聚會，那種氛圍都能讓你一坐下來就徹底放鬆。

阿薄郎薄皮餃子專賣店

地址：台北市中山區南京西路7號2樓

電話：02－25311528

營業時間： 周一～周四11：30－14：00、17：30－22：00／周五～周日11：30－14：30、17：00－00：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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