咖啡變身水果特調！融合蘋果荔枝層次超豐富　隱身嘉義60年老宅內

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

這次來到一個從沒想過的地方，在嘉義鹿草挖到一間超有故事的「幕後咖啡」！它隱藏在一棟優雅的60年老宅中，完整保留了迷人的舊式窗花與溫馨窗台座位，充滿嘉義鄉村慢活的懷舊感。

這裡不只是寵物友善咖啡廳，更以創意水果特調聞名。我們品嚐了青森蘋狗、荔枝、刺波（草莓）等獨特口味，每一款都將咖啡與新鮮果香完美融合，層次豐富又驚豔！甜點伯爵茶巴斯克更是我的最愛！如果你在找尋嘉義老宅咖啡廳或特色下午茶，這間充滿溫度與創意的鹿草隱藏美食絕對值得你專程造訪。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

關於幕後咖啡

不只是一間咖啡廳，更是一座時光寶盒，由60年的老房子優雅轉身，保留了精緻的舊式窗花和溫馨的窗台座位。

60年的時光靜好：不只是咖啡廳，更是鹿草老宅的優雅轉身

更令我驚豔的是，老闆將電影夢與咖啡結合，推出了超乎想像的創意水果特調，像是青森蘋狗、季節荔枝、以及刺波（草莓）咖啡！每一口都充滿了幸福感和驚喜！如果你正在尋找嘉義在地特色咖啡廳、老宅寵物友善空間，或是想品嚐連我都讚不絕口的伯爵茶巴斯克，那麼這間鹿草隱藏版咖啡廳絕對值得你專程造訪！跟我一起走進這座充滿故事的咖啡廳，享受一場慢活的鄉村下午茶吧！

▲這間充滿韻味的咖啡廳，外觀從遠遠的地方看就非常亮眼，美麗的老式窗花搭配老宅建築，像個桃花源。

保留老宅原始面貌

這棟建築已經有60年的歷史，最讓我感動的是，年輕的老闆選擇讓它以最原始的樣貌繼續存在。沒有大規模的拆除或翻新，而是巧妙地保留了舊有的磨石子地板、美麗的窗花，甚至還有那個我超級喜歡的小窗台內用座位。

▲坐在那裡，陽光透過老式窗戶灑進來，一切都變得緩慢而美好，完全實現了嘉義鄉村慢活的理想狀態。

寵物友善

更棒的是，這裡還是寵物友善咖啡廳，這次我的兔兔也能夠一起窩在提籃裡，享受這趟充滿人情味與動物愛的下午茶時光！

挑戰極限！幕後咖啡的「電影級」創意水果特調咖啡

「咖啡難道只能是咖啡嗎？」這裡給了我們一個充滿驚喜的答案：不！老闆運用他獨特的創意，將咖啡與季節性的新鮮水果巧妙結合。我們挑戰了三種口味，每一款都讓我拍手叫好。

青森蘋狗咖啡

名字聽起來可愛，喝起來更是清爽！咖啡的醇厚香氣，搭配上蘋果的自然酸甜，完美平衡，讓整杯咖啡多了一種清新的層次感，就像打開一扇通往夏日果園的窗！

刺波（草莓）咖啡

這款真的很有趣！它加入了乾燥的草莓乾，讓咖啡在入口時帶有草莓特有的香氣，但又不至於太甜膩。水果的芬芳與咖啡的濃郁交織，是一種非常豐富且不單一的味覺享受，彷彿在口中上演一齣愛情電影。

季節限定 荔枝咖啡

最浮誇的是這款！竟然直接給了新鮮的荔枝果肉！荔枝的甜美與咖啡的苦澀交融，那種新鮮的衝擊感，讓這杯飲品充滿了季節限定的珍貴感。

▲這種咖啡與水果的完美融合，真的讓我覺得來嘉義很值得造訪，因為這才是真正有特色、有想法的咖啡廳。

甜點靈魂伴侶：焦糖布丁與「茶香」巴斯克乳酪蛋糕

下午茶的靈魂，當然是甜點！這裡的甜點也沒讓我們失望。

幕後焦糖布丁

這是經典中的經典！綿密滑順的口感，搭配底層微苦的焦糖液，甜度控制得恰到好處，給人一種溫暖的滿足。

茶香巴斯克乳酪蛋糕（伯爵茶口味）

我宣布，這是我的新歡！巴斯克焦黑的外表下，是濃郁且濕潤的乳酪蛋糕。最厲害的是，它加入了伯爵茶的香氣！那股高雅的茶葉清香，讓原本濃厚的乳酪變得清新且不膩口，我超級喜歡這種層次豐富的茶香甜點。

心得總結：一次關於鹿草、咖啡與老宅的完美旅程

這次在嘉義鹿草的「幕後咖啡」度過的這個下午，是我這趟旅程中最新鮮、好玩又放鬆的時光。老宅的懷舊氛圍、充滿電影感的創意特調、以及高水準的茶香甜點，讓這間咖啡廳的使用者體驗絕對是五星級。不只提供了好喝的咖啡，更提供了一種遠離喧囂、與在地文化連結的生活方式。

幕後咖啡

地址：嘉義縣鹿草鄉鹿草村安和街322號

電話：0971－205099

營業時間：10：00－18：00（周二、三公休）

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►香港自由行必衝黯然銷魂飯！焦糖燶邊叉燒＋雙蛋流心太犯規

►沖繩潛水客激推包棟民宿！青之洞窟開車10分鐘 中文溝通超安心

►一票台客激推赴沖繩必吃神店！深夜麻辣拉麵營業到凌晨2點