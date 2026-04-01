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亞尼克「三色豆生乳捲」盲盒限定　beard papa's推抹茶生乳泡芙

▲▼beard papa’s本月限定推出全新「抹茶生乳泡芙」，超人氣「統一布丁泡芙」則延長販售。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa's本月限定推出全新「抹茶生乳泡芙」。（圖／beard papa's提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

beard papa's本月推出全新限定「抹茶生乳泡芙」，還有超人氣「統一布丁泡芙」好評延長，限時開賣至30日。另外，亞尼克則有獵奇新口味「玉米濃湯三色豆生乳捲」，即起於蛋糕販賣機內的「生乳捲驚喜盲盒」販售，只抽不賣。

▲▼beard papa’s本月限定推出全新「抹茶生乳泡芙」，超人氣「統一布丁泡芙」則延長販售。（圖／beard papa’s提供）

▲布丁泡芙本月延長販售。

beard papa's「抹茶生乳泡芙」使用抹茶粉結合微甜鮮奶油製成內餡，售價85元起，全門市皆有販售；「布丁泡芙」以經典香草卡士達為基底，加入鮮奶油、焦糖凍與統一布丁，售價85元起，微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店無販售。

▲▼beard papa’s本月限定推出全新「抹茶生乳泡芙」，超人氣「統一布丁泡芙」則延長販售。（圖／beard papa’s提供）

▲脆糖耶克派皮可搭配抹茶、布丁、開心果餡。

4月還有「脆糖耶克」派皮，日式泡芙沾上麥芽糖，再進入烤箱烘烤，開放搭配抹茶、布丁、開心果餡（雙連店限定），每顆售價95元起，微風台北車站店、台中高鐵站店無販售。

▲▼亞尼克YTM（蛋糕販賣機）限定「生乳捲驚喜盲盒」回歸，同步推出全新獵奇「玉米濃湯三色豆生乳捲」。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克YTM（蛋糕販賣機）限定「生乳捲驚喜盲盒」回歸。（圖／亞尼克提供，下同）

另外，亞尼克YTM（蛋糕販賣機）限定「生乳捲驚喜盲盒」再度回歸，集結「宇治抹茶生乳捲」、「紅寶石覆盆莓生乳捲」、「茶拿鐵布丁生乳捲」、「玉米濃湯三色豆生乳捲」共4種口味，每盒售價420元，即日起至5月11日限時登場。

其中「玉米濃湯三色豆生乳捲」使用經典原味泡芙蛋糕捲入北海道奶霜、玉米濃湯奶霜及三色蔬菜（青豆仁、紅蘿蔔、玉米），只抽不賣；「紅寶石覆盆莓生乳捲」則是紅寶石巧克力泡芙蛋糕搭配北海道奶霜、紅寶石巧克力覆盆莓奶霜及覆盆莓果餡，售價565元。2款皆為全新口味。

▲▼亞尼克YTM（蛋糕販賣機）限定「生乳捲驚喜盲盒」回歸，同步推出全新獵奇「玉米濃湯三色豆生乳捲」。（圖／亞尼克提供）

▲玉米濃湯三色豆生乳捲。

關鍵字： 美食情報 美食雲 beard papa’s 亞尼克

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