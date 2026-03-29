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7家飯店中餐廳吃到飽懶人包　港點無限續點「最低780元」

▲蘊泉庄「日蘊堂」推出港點吃到飽。（圖／蘊泉庄提供）

▲蘊泉庄「日蘊堂」港點吃到飽新企劃4/1登場。（圖／蘊泉庄提供）

記者黃士原／台北報導

去年多家星級飯店祭出港點吃到飽搶客，今年除了部分業者續推，還有2家中餐廳在3月跟進，甚至南洋餐廳也可以無限續點，以下整理出7家資訊供大家參考。

▲青雅中餐廳再推港點吃到飽。（圖／台北新板希爾頓提供）

台北新板希爾頓酒店「青雅中餐廳」

滿足平日聚餐需求，台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳在4月的每周一至周四午餐時段，再度推出「港點吃到飽」活動，每位成人費用999元+10%、每位孩童499元+10%，20多道經典料理無限供應，包括蜜汁叉燒、鹹魚雞粒炒飯、紅蘿蔔素絲捲、香煎臘味蘿蔔糕、黑金流沙包等多樣菜色。菜單點我

▲桃園大溪威斯汀中餐廳新推港點吃到飽。（圖／取自桃園大溪笠復威斯汀度假酒店臉書）

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店「儷軒中餐廳」

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店儷軒中餐廳即日起至6月30日，每周三至周五推出「午間港點吃到飽」，除了燒賣、叉燒粉腸、鹹水餃、流沙包等港點外，還有港式燒鴨、蜜汁叉燒、玫瑰油雞、乾炒牛河、皮蛋瘦肉粥、金沙豆腐、翡翠海鮮羹等菜色，超過30道菜色全都可以無限續點，每人1180+10%。菜單點我

▲蘊泉庄日蘊堂餐廳新版港點吃到飽4/1登場。（圖／蘊泉庄提供）

蘊泉庄「日蘊堂」

蘊泉庄日蘊堂餐廳港式點心吃到飽「蘊食香傳│暢饗港點好時光」將於3月31日結束，不過4月1日將推出全新企劃，共有A、B、C 3種方案，A方案提供35道菜色吃到飽，每人780元+10%；B方案則是45道，每人980元+10%；C方案為55道，每人1180元+10%。平日午餐僅有A、B兩種方案可選擇，晚餐只能選擇B方案，周五晚餐及假日午餐廳只供應B、C方案。

新菜單主要分為粵式點心、港粵經典、湯品、米/麵食、冷盤及甜湯，除了蟹黃燒賣、蝦皇水晶餃、蜜汁叉燒包、千層蘿蔔酥、荷葉糯米雞等，還有蜜汁梅頭叉燒肉、明爐吊燒鴨、避風塘海中蝦、蠔皇叉燒炒河粉等。菜單點我

▲「八里福朋喜來登酒店」中餐廳吃到飽活動持續中。（圖／取自八里福朋喜來登酒店官網）

新北八里福朋喜來登酒店「禧粵樓」

位於新北八里福朋喜來登酒店「禧粵樓」，去年11月再度推出「櫻桃片皮鴨饗宴」（目前尚未公布截止時間），除了櫻桃片皮鴨、掛爐烤鴨無限供應外，主廚新創熱炒、港點與甜品也都可以吃到飽，合計48道料理都是無限供應，成人每位1180元+10%，7到12歲兒童為590元+10%，3到6歲幼兒為300元+10%。

吃到飽菜單包括明爐掛鴨/燒臘、開胃冷菜、湯品、經典熱菜、主食、點心及甜品水果，除了櫻桃片皮鴨、掛爐烤鴨無限供應，還有芥籽淡燻鴨胸、五味鮑魚、貴妃藥膳蝦、蔬果沙律蝦球、經典黑椒牛仔骨、避風塘沙蟹身，及大家熟悉的海鮮腐皮捲、鮮蝦腸粉、魚子燒賣、叉燒包等。

▲台北珍珠坊「港點吃到飽」持續到年底。（圖／取自台北福華官網）

福華大飯店「珍珠坊」

福華大飯店珍珠坊「港點粵菜吃到飽」持續到12月底，周一至周五午餐及晚餐每人1250元+10%，周六、周日午餐及晚餐1550元+10%。餐廳提供冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，合計60多道，除了其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹等必點人氣菜色。

▲板橋凱撒大飯店蓮花餐廳推出「南洋單點吃到飽」活動。（圖／板橋凱撒提供）

板橋凱撒大飯店「蓮花餐廳」

板橋凱撒大飯店蓮花餐廳6月30日前推出「南洋單點吃到飽」，每周一、周二與周日午晚餐供應，以桌邊單點形式提供，根據官網提供的菜單，共有22道菜，包括有馬來風炒粿條、傳統辣醬炒飯、喀拉拉咖哩牛肉、仁當牛肉、金錢蝦餅、坦都里雞、饢烤餅、清蒸檸檬魚等。此外，自助沙拉吧、甜點飲品也是無限供應。菜單點我

餐價部分，周一、周二每人880元+10%，周日1080元+10%。

▲高雄洲際酒店好客餐廳3月4日起至4月30日平日推出「南洋集錦巡禮」吃到飽活動。（圖／高雄洲際酒店提供）

高雄洲際酒店館「好客南洋餐廳」

高雄洲際酒店館內的好客南洋餐廳（HAWKER）以象徵新加坡飲食文化的「Hawker Center」為名，提供各種經典南洋料理，如新加坡辣椒蟹、海南雞飯、巴東牛肉、海鮮叻沙。至4月30日前的平日午間時段（周二公休不營業）推出「南洋集錦巡禮」活動，精選飯麵主餐搭配無限續點的南洋料理。

南洋集錦巡禮菜單分成每人880元+10%的「克拉碼頭」與1080元+10%的「紅燈碼頭」。克拉碼頭主食為鳳梨炒飯、蟹肉炒飯、新加坡叻沙麵3選2，這是固定只上一次，而金沙魚皮、咖哩奶油蝦、巴東醬炒海鮮、參巴中卷、新加坡肉骨茶、馬來咖哩雞等15道南洋菜色，都可無限續點。

紅燈碼頭主食為醬蝦仁炒飯、鳳梨炒飯、乾炒牛粿條、新加坡叻沙麵4選2，無限續點菜色則是增加到20道。

關鍵字： 美食雲 吃到飽 港點吃到到 南洋菜吃到飽

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