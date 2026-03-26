路易莎併購「傑克兄弟牛排」新推早午餐　198元起還能咖啡喝到飽

▲早午餐「加州陽光大早餐」。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

擁有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店的傑克兄弟牛排館（Jack Brothers），日前路易莎正式宣布併購該品牌，除了保留原有排餐外，還新增多款早午餐，售價198元起附飲品，其中熱美式咖啡可以無限續杯。

▲創立於2016年的傑克兄弟牛排館，定位為「所有人都吃得起的美式牛排」。

2016年創立 去年底傳出歇業消息

創立於2016年的傑克兄弟牛排館，餐廳定位為「所有人都吃得起的美式牛排」，所有的美國牛肉全程以冷藏方式包裝、運送及保存，無冷凍時造成的纖維破壞，保持肉類原有的水分和肉汁，口感較冷凍肉品多汁且軟嫩香甜。

傑克兄弟牛排館擁有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店，最早開幕的竹北店已在2021年7月結束營業。去年12月傳出台中、高雄分店頂讓消息，主要原因是老闆覺得開餐廳太多麻煩事情，累了想休息，原本定於1月18日熄燈，不過後來仍繼續營業，似乎有人接手營運，日前路易莎則宣布併購該品牌。

▲路易莎董事長黃銘賢很喜愛美式餐廳，1個月內就決定接手傑克兄弟牛排。（圖／路易莎提供）

路易莎1個月內決定併購 新增早午餐、咖啡喝到飽

路易莎董事長黃銘賢表示，由於他本身就很喜愛美式餐廳，再加上他很喜歡傑克兄弟牛排的這個品牌名稱、餐廳裝潢與菜色，所以得知傑克兄弟牛排頂讓消息後，就在1個月內決定接手，並且在1月18日熄燈前無縫接軌。

▲早午餐「德州墨式開放餅」。

路易莎集團接手後，進一步優化傑克兄弟牛排餐點內容，除了保留原本的牛排等餐點，還新增多款早午餐、義大利麵，營業時間提早到10點開始，期望打造從上午到晚間一站式的不同餐飲體驗。

▲瑞可塔吐司。

新增的早午餐菜單，包括瑞可塔吐司、加州陽光大早餐、美式丹佛歐姆蛋、德州墨式開放餅、班尼迪克蛋等，還有大豐收能量沙拉、農夫市集水果、燕麥堅果優格碗等，還能再升級加上脆煎培根、火燒雞丁、煙燻鮭魚等配料。早午餐都附有美式咖啡、紅茶、果汁，其中熱美式咖啡可以無限續杯喝到飽。

▲丁骨牛排。

▲海鮮總匯燉飯。

▲堅果波特菇奶油牛肝菌義大利麵。

保留原品牌的特色 義大利麵、燉飯也吃得到

主餐方面，不僅保留原品牌的特色，例如招牌片燒嫩肩牛排、起司漢堡、烙鐵雞胸香料飯、紅酒燉牛肉外，也新推海鮮總匯燉飯、火烤戰斧豬排，以及白酒蛤蜊、香料鮭魚、火燒雞丁、慢燉茄汁牛、堅果波特菇奶油牛肝菌等口味的義大利麵等，最低只要320元。並針對好友與家庭歡聚需求，則規劃多款共享餐，像是好萊塢狂歡夜拼盤、丁骨牛排和美式淡菜海鮮桶（含炸薯條）。

完成餐點優化後，接下來會進行店舖改裝，黃銘賢提到，台中店前面有片草地，他規劃成為啤酒打卡區，預計4月中前完成；高雄店緊臨愛河，坐擁美麗河景，相關的硬體升級預計5月完工。

▲海底撈4分店新推甜點吃到飽，上圖為高雄大遠百店自助甜點吧。（圖／海底撈提供）

海底撈4分店推甜點吃到飽 加價199元起

另外，海底撈火鍋除了麻辣鍋受到歡迎，最大特色就是各種貼心服務，近期高雄大遠百店、台中廣三SOGO店、台南FOCUS店及板橋大遠百店推出自助甜點吧，各式蛋糕點心、水果與哈根達斯冰淇淋都能無限取用，開鍋加購價每人199元，也能只用甜點不吃火鍋，每人299元。

自助甜點吧供應時段平日中午至下午5點，但以各家店為主，像是台中廣三SOGO店是早上11點開始，板橋大遠百店則是中午12點開始。