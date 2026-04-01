UG推「靜岡抹茶」2款新品　老賴茶棧有「富士蘋果」系列

▲UG推出全新「濃抹系列」。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲推出春夏新品，UG「濃抹系列」選用日本靜岡抹茶分別結合特調乳、UG奶茶，老賴茶棧主打清爽系「富士蘋果系列」，發發The Far Far Farm則有2款蜂蜜飲品。

▲UG濃抹系列是使用日本靜岡抹茶製成2款飲品。（圖／記者蕭筠攝）

●UG濃抹系列

UG「濃抹系列」推出「凝綠厚抹」、「茉窨極抹」2款飲品，分別以UG特調乳及三窨十五茉UG奶茶為基底，加入日本靜岡抹茶，門市售價皆為95元、外送平台115元，基底可更換成鮮奶，4月8日上市。

業者也加碼升級會員回饋，4月8日至21日會員購買濃抹系列任1杯即送50點點數，集點可累積兌換人氣飲品優惠券。

▲老賴茶棧4月7日起推出全新韓國富士蘋果系列。（圖／老賴茶棧提供）

●老賴茶棧韓國富士蘋果系列

老賴茶棧「韓國富士蘋果系列」首度將韓國進口的富士蘋果融入茶飲中，4月7日起一共推出4款口味，「蘋果香青」、「蘋果烏龍」售價皆為70元；加入蘋果凍及蘋果醬的「蘋果青凍飲」，售價75元；鹹甜奶蓋結合蘋果青茶的「奶蓋蘋果青」，售價80元。

▲發發開賣全新蜂の蜜語系列 。（圖／發發提供）

●發發蜂の蜜語系列

發發「蜂の蜜語系列」嚴選「蜜蜂工坊」的龍眼蜜搭配招牌優格、鮮奶，推出「蜜粿蜂蜜優格」（售價90元）、「蜜粿蜂蜜鮮奶茶」（售價70元），2款飲品更加入以蜂蜜蜜漬入味的「蜜香粉粿」增添咀嚼口感，即日起開賣。

新品上市，5月3日前於發發門市購買「蜂の蜜語」系列新品可參加專屬抽獎活動，有機會抽中飲品88折優惠；4月20日至5月3日購買奇異鳥環保杯加碼免費喝純茶1杯。