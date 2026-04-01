份量豪邁學生族超愛！大安區35元佛系涼麵　湯喝不夠還能免費續

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

台北美食推薦這家「小慧涼麵店」，是許多學生以及上班族的愛店，主打份量十足的涼麵，小份只要35元，每天都有人在排隊買涼麵。就連味噌湯也只要20元，還可以免費續湯，老闆超級佛心，這樣一頓下來最便宜只要55元，絕對是名符其實的台北銅板美食代表之一。

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位置

出捷運六張犁站走路大約要10分鐘，還會經過樂業麵線，要不是專程來吃涼麵，沒事應該不會經過這裡吧！外觀就是一般民宅，涼麵店門口有一堆人在排隊等待。

營業時間

不論是內用或外帶都要排隊，因為人手不夠，所以不接大量以及電話訂購。中午12點開始營業，一直營業到晚上8點，這天來吃發現外帶的人非常多，也有不少學生來買。

用餐環境

大約排了20分鐘，應該不算很久，店內也有開放內用座位。排我前面的客人外帶3包大份涼麵，袋裝涼麵就可以看到份量非常驚人，點一份兩個人吃也沒問題。

菜單

價錢請依店家現場為主，涼麵小份35元、大份45元，湯的口味有味噌、蛋花、貢丸，奢侈一點可以點綜合，也只要35元。另外還有賣湯麵、炒麵、炒飯等等，我點了小份涼麵以及一碗湯。

餐點

小份涼麵

涼麵根本就是大份的吧！這樣才35元真的有夠划算，也難怪會有不少學生也跑來買。如果是份量多但不好吃的話，應該不會吸引那麼多人排隊，一吃果然沒讓我失望。涼麵帶點Q度，口感不錯，就連醬汁的調味濃稠度也剛好，有著胡麻醬香，爽口耐吃，搭配脆脆的小黃瓜絲，會讓人想要大口大口往嘴裡送。

▲喜歡吃辣可以加點辣椒或芥末，我吃第一口就覺得很對味，可惜這裡對我來說有點遠，如果近的話，我應該會三不五時過來吃。

味噌蛋花湯（雙料）

老闆娘端上桌還提醒說可以加湯，怕你吃不飽。熱湯裡面有小魚干、豆腐以及我加點雙料的蛋花，份量超多的涼麵加上這碗熱湯超級飽。

小慧涼麵店

地址：台北市大安區臥龍街151巷10號

營業時間：12：00－20：00（周日公休）

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