我家牛排「桃園平鎮店」預計5月開幕　390元享百道料理吃到飽

▲我家牛排插旗桃園平鎮，預計5月開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

繼桃園店、南崁店、中和店、A9店以及板橋店後，犇峰餐飲集團旗下我家牛排加盟店再增桃園平鎮店，目前正在籌備中，積極在人力銀行召募前後場員工，預計5月開幕。

在我家牛排高雄店開幕之前，犇峰餐飲集團旗下的板橋遠科店是全台最大分店，占地200坪以上，座位數310個，餐檯提供冷盤、熱食、炸物、湯品、蒸點（港點）、沙拉、甜點及台式料理，總數超過百道，點用任一款排餐（420元起）就能無限享用，單點自助吧也只要390元。

▲我家牛排近年有「被牛排耽誤的Buffet」的美譽。（圖／記者黃士原攝）

繼桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店、林口A9店、板橋遠科店後，犇峰餐飲集團我家牛排加盟店再增桃園平鎮店，目前正在籌備中，積極在人力銀行召募廚房員工及服務人員，預計5月開幕。

近年來我家牛排增設自助吧，無限供應數十道料理，由犇峰餐飲集團加盟打造桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店、林口A9店、板橋遠科店，更把供應的項目擴大到上百道，從熱炒、炸物、烤物、水果甜點到飲料冰淇淋都有，因此被網友稱為「被牛排耽誤的Buffet」。

今年1月開幕、由薄多義加盟的我家牛排高雄同盟店，也仿傚引進「豪華自助吧模式」，自助吧提供品項多達136種，占地1000坪，也成為全台最大分店。

▲東京名店「滿雞軒」3/28進駐中和環球。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼1月底開出台灣首店（中山店）後，連年蟬聯日本Tabelog百名店的鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」，昨日進駐中和環球百貨，除了首度推出2款「濃厚鴨白湯」限定拉麵（鹽味/醬油），還針對商場的家庭客群，推出鴨肉親子丼新菜單。

▲鴨肉親子丼。（圖／記者黃士原攝）

滿雞軒以鴨高湯為主要特色，將取出鴨胸、鴨腿後的整副鴨架與清水慢熬，充分釋放鴨肉的鮮美滋味，湯頭清爽卻不失深度，拉麵有鹽味、醬油兩種選擇，並且會加進數滴鴨油與松露油增加風味。