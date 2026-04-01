油價飆「出國跟團變貴了」！旅行社：長程線漲3千至7千元

▲桃園機場出境人潮。（圖／記者周湘芸攝）



記者彭懷玉／台北報導

中東戰事未歇、國際油價走高，帶動航空公司自4月起陸續調漲燃油附加費，連動機票、飯店與地接成本全面上揚。旅行社業者普遍預期，第2季國外團費「勢必上漲」，其中長程線漲幅約3,000至7,000元不等。也有業者坦言，市場已出現觀望氣氛，恐進一步影響整體買氣。



雄獅旅遊指出，目前各大航空公司陸續調漲燃油附加費，且旅遊目的地之飯店、餐廳及交通等費用成本也陸續調升，預估調漲團體行程產品團費。目前短程線如日、韓、東南亞團費漲幅約2,000到3,000元，長程線如美加、歐洲等漲幅則約為3,000到至5,000元不等，未來將持續檢視國際情勢動態，進行滾動式調整。



因應外部環境近期面臨多重不確定性，雄獅旅遊已擬定包括密切關注航空公司動態、針對已報名旅客加速開票、靈活調整產品結構等三大作為因應。

▲桃園機場。（圖／桃園機場公司提供）



五福旅遊也表示，第二季長程線漲幅約3,000至7,000元；短程線受影響相對較小，就以原本約9.9萬元的長程線產品舉例，預估將上調至10.5萬元左右。五福旅遊進一步說明，因戰爭局勢不穩，民眾已避開中東、歐洲區域，將暑假旅遊需求轉向東南亞、東北亞等短程目的地。



業者指出，民眾多半採取觀望態度，雖說進單量未減少，整體消費出現遞延現象，許多旅客打算延至5月才下單。業者也憂心，若國價油價繼續漲，不排除團費可能再次跟進調整。

東南旅遊說明，將持續以滾動式機制調整產品售價，並預估在整體成本上升下，第2季團體行程價格可能有約1成的調漲空間。



旅天下則相對保守，表示目前不會調整既有報價，未來若有必要，僅會反映實際增加的稅金或票價成本，不會額外加價。