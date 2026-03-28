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南港秘境「環山步道」新啟用　觀景台遠眺101、夜賞螢火蟲

▲南港環山步道。（圖／產發局提供）

▲南港環山步道更新老舊濕滑鋪面及扶手欄杆，已於今年1月完工。（圖／產發局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

北市南港區新添一處忘憂秘境！南港環山步道已於今年1月整修完工，吸引不少民眾前來探訪。產發局表示，步道全長約510公尺、步行約10至15分鐘，步道沿途綠蔭遮蔽，平緩好走，天氣晴朗時還可遠眺台北101，是跨年煙火的私房景點，近日夜晚還有機會欣賞螢火蟲飛舞。

▲南港環山步道。（圖／產發局提供）

▲南港環山步道全長約510公尺、步行約10至15分鐘。

南港茶山擁有百年製茶歷史，是包種茶的重要產地，鄰近的南港茶葉製造示範場保留製茶文化脈絡，且免費開放參觀，是認識茶產業的重要據點。隨著步道整建完成，串聯周邊景點，逐漸形成兼具自然與人文的休閒路線。由於同樣是茶鄉加上綠意充盈，被網友形容為被低估的「南港版貓空」，整體氛圍卻清幽許多。

▲南港環山步道。（圖／產發局提供）

▲環山步道入口起點。

從茶葉示範場出發，可先繞行環山步道一圈，再沿「百年桂花路」前行，感受桂花飄香的山林氣息，接著轉入「桂花吊橋步道」。沿線也新設置葉形觀景平台與生態設施「昆蟲旅館」，提供獨居蜂、瓢蟲等棲息空間，兼具景觀與環境教育意義。

▲南港環山步道。（圖／產發局提供）

▲南港環山步道能遠眺101。

此外，每年4月至5月為當地賞螢季節，夜間可見點點螢光穿梭林間，為茶山增添另一番風貌。交通方面，建議搭乘捷運至昆陽站後，轉乘小5公車至「茶葉製造示範場」站，下車步行即可抵達入口，輕鬆展開半日自然小旅行。

▲2026台北螢火蟲季將於4月1日至5月3日登場。（資料照／公園處提供）

▲南港茶葉製造示範場點點螢光。（資料照／公園處提供）

關鍵字： 台北市旅遊 南港旅遊 南港環山步道 熱血行腳 賞螢

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