再睡5分鐘「茶泡飯奶蓋」愚人節開賣　可不可推5元國王奶茶

▲手搖飲愚人節限定飲品整理。（圖／再睡5分鐘提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲愚人節推出限定飲品，鬍子茶「皮蛋奶茶」、可不可熟成茶行「5元國王奶茶」以及五桐號「想想可樂粿」，於今日起販售。另外，再睡5分鐘有「茶泡飯奶蓋」，清心福全則是開賣全透明的「荔枝白」。

▲再睡5分鐘推愚人節限定聯名飲品「茶泡飯奶蓋」。（圖／再睡5分鐘提供）

●再睡5分鐘

再睡5分鐘找來Vtuber真理果推出聯名創意飲品「茶泡飯奶蓋」，把打碎的柴魚片、北海道昆布調味粉拌進厚奶蓋中，頂部撒上海苔芝麻，搭配午茉綠與四季金萱混合的「真理果翠綠茶」，再放進蜜漬純白迷你湯圓，中杯售價75元，門市即日起至30日限時開賣，Uber Eats、foodpanda則是今日限定販售。

▲鬍子茶「皮蛋奶茶」今日限定。（圖／鬍子茶提供）

●鬍子茶

鬍子茶今日限定推出「你珍的粉皮」，由招牌海棠奶茶為基底，搭配雙Ｑ配料「蜜漬珍珠」及「粉角」，再加入擁有獨特香氣的「皮蛋塊」點綴，每杯售價88元。

▲可不可熟成茶行今日推5元國王奶茶。（圖／可不可熟成茶行提供）

●可不可熟成茶行

可不可熟成茶行以經典寓言《國王的新衣》為靈感推出限定「國王奶茶」，標榜去除一切負擔包括0糖、0奶、0咖啡因、0茶、0熱量，號稱是地表最輕盈、若有似無的極致風味，售價僅5元，每間門市限量100杯，今日限定、售完為止。

▲五桐號「想想可樂粿」今日限定。（圖／五桐號提供）

●五桐號

五桐號今日限定推「想想可樂粿」，以整杯黑嚕嚕造型搶攻眼球，飲品為可樂搭配手作黑糖粉粿，每杯售價59元，糖冰比例固定。

▲清心福全愚人節限定「荔枝白」。（圖／清心福全提供）

●清心福全

清心福全創意新品「荔枝白」，把黑色珍珠變成白色，再搭配荔枝基底茶，全白加透明外觀超吸睛，每杯售價60元，各門市白珍珠售完即停售荔枝白。另外，白開水搭配珍珠的「珍珠白」也持續販售中，售價30元起，各區價格不同。

今日加碼送全新贈品「清心福全杯套-拉拉褲款」，以三角立體剪裁設計包覆杯身底部，能接住冰飲杯身滑落的水珠，外型就像替飲料穿上了一件「小褲褲」，消費滿178元即可免費獲得，只送不賣。