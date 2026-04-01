泰市場2周年新推泰式船麵、脆皮燒肉　加入會員再送折價券

▲泰市場重新開幕2周年。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

晶華酒店旗下泰式海鮮自助餐廳「泰市場」重新開幕屆滿2年，4月1日起至5月31日午、晚餐時段推出周年歡慶活動，主廚更以泰國街邊小吃為靈感，端出泰式脆皮燒肉、醬烤大魷魚、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等多道特色料理。活動期間下載「晶華會」APP成為會員，即可領取限時折價券，結帳時出示即享兩人現折500元、4人最高折抵1000元。

泰市場是晶華酒店旗下泰式海鮮自助餐廳，2年前（2024年3月）搬到大直英迪格酒店4樓，擁有現流海鮮、熱食窯烤、南洋甜品3大餐區，餐檯供應菜色數量約90多道，現流海鮮區提供台東成功漁港現流生魚片及各式螃蟹，也保留了招牌的生食級甜蝦與干貝。熱食窯烤區供應多達30道泰式料理。

▲現烤海鮮檯。（圖／記者黃士原攝）

泰市場開幕2周年之際，餐廳推出歡慶活動，負責規劃菜單的行政主廚孔德望表示，希望賓客在取餐之際便能感受到濃厚的異國美食氛圍，熱食首先推薦炭香四溢的「現烤海鮮檯」，海鮮種類包括個頭碩大的泰國蝦、肉質彈牙的大魷魚以及油脂細緻的午仔魚，搭配傳統石臼辣醬與花生香蒜汁一同享用。泰式脆皮燒肉則是嚴選帶皮豬五花以香料醃製後慢火烘烤，接著將熱油淋於表皮，使外皮酥脆、肉質多汁。

▲泰式脆皮燒肉。（圖／記者黃士原攝）

▲泰式船麵。（圖／記者黃士原攝）

「泰式船麵」也是本次活動的亮點，主廚以豬龍骨高湯為基底，搭配米粉與黃麵兩種麵體，接著加入豬肉片、貢丸、新鮮豬血、炸豬皮、豆芽菜及空心菜等經典配料，最後淋上特製辣醬提味，堆疊出濃郁香辣的道地風味。

▲窯烤披薩。（圖／記者黃士原攝）

此外，每整點出爐的窯烤披薩則由主廚發揮巧思，將泰式酸辣風味融入其中，打造酸香鮮明的「酸辣蝦披薩」，以酸辣醬鋪底，搭配鮮蝦、香茅與辣椒等辛香料，再撒上濃郁起司進行高溫窯烤。

▲香蕉煎餅。（圖／記者黃士原攝）

甜點與飲品同樣精彩，其中「香蕉煎餅」以手擀餅皮，再包入新鮮現切香蕉，煎至外層金黃酥香後，再淋上滿滿的煉乳與巧克力醬。飲品選項則新增甘甜順口的「龍眼冰茶」、沁涼消暑的「西瓜冰沙」，以及香茅入味的創意調酒「香茅摩西多」。

慶祝開幕2周年，5月31日前下載「晶華會」APP並成為會員，即可領取限時折價券，結帳時出示即享兩人現折500元、4人最高折抵1000元的專屬優惠。

▲我家牛排插旗桃園平鎮，預計5月開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店、林口A9店、板橋遠科店後，犇峰餐飲集團我家牛排加盟店再增桃園平鎮店，目前正在籌備中，積極在人力銀行召募廚房員工及服務人員，預計5月開幕。

近年來我家牛排增設自助吧，無限供應數十道料理，由犇峰餐飲集團加盟打造桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店、林口A9店、板橋遠科店，更把供應的項目擴大到上百道，從熱炒、炸物、烤物、水果甜點到飲料冰淇淋都有，因此被網友稱為「被牛排耽誤的Buffet」。