沖繩古宇利島夕陽下的浪漫晚餐！炭香濃郁章魚燉飯隱身海景飯店

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者蘇相云

在沖繩古宇利島的夕陽下，意外遇見一場絕妙的美食緣分！在Mediterranean Grill OCTO享用晚餐時，吃到鎮店之寶——以喬斯帕炭火燒烤製成的「島章魚與香腸燉飯」，炭香濃郁、風味驚豔，讓人一口難忘。更意外的是，連我這向來不吃生肉的人，都為那像火腿加起司的黒毛和牛の炭火炙り淪陷，搭配超嫩和牛牛排，這份頂級美味讓我們的古宇利島晚餐充滿美好的回憶。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

古宇利大橋

​這次沖繩之旅，我和旅伴們決定在古宇利島創造一個完美的傍晚，我們驅車過了那座被譽為「天使藍」的古宇利大橋，它在夕陽的餘暉下閃耀著金色光芒，美得讓人屏息！​我們特別繞到了一個古宇利島的祕境，靜靜地看著太陽沉入海平面，那片海，藍得深邃又純粹，看完這場金色日落，差不多該吃晚餐了。

Mediterranean Grill OCTO

旅伴Lily很快就鎖定了今晚的目標，藏身在BATON SUITE沖繩古宇利島飯店裡的Mediterranean Grill OCTO，這間主打地中海燒烤的餐廳，我們一致決定要來試試它傳說中的和牛牛排和西餐，儘管是晚上造訪看不到海景與夕陽，但餐廳內部那種高雅舒適、充滿渡假風格的環境和裝潢，讓人一踏進去就感到放鬆。

炭火香氣爆棚的章魚燉飯

當章魚燉飯上桌時，服務生會先將完整的章魚腳在我們面前展示，然後熟練地為我們分切，儀式感十足。​那隻一整隻的章魚腳，經過OCTO招牌的喬斯帕燒烤（Josper Grill）處理後，帶著一股濃郁而迷人的炭香氣息，章魚腳外皮微微焦脆，內裡卻是Q彈鮮甜，絲毫不乾柴，米飯則徹底吸收了海鮮與香料的精華，口感濃郁。服務生貼心地將燉飯分成三份，讓每個人都能享受到這份古宇利島特色晚餐的精髓。

極品生牛肉加起司​

這道生牛肉加起司，它吃起來的口感，更像是在吃一片極致細膩的頂級火腿，搭配濃郁的起司與特製的醬汁，那豐富的油脂在口中化開，既有牛肉的濃郁香氣，卻又完全沒有那種令人不悅的生肉感，​我們用餐廳附的麵包沾著醬汁一起享用，那種鹹香、滑順、濃郁的層次感，讓我不禁讚嘆這才是我要的生牛肉！

粉紅色和牛牛排

身為和牛狂熱者的Wynn點的和牛牛排，更是將這場晚餐推向高潮，​這塊沖繩縣產和牛的熟度拿捏得堪稱完美，切開後，肉質呈現令人心醉的粉紅色，口感超級無敵嫩，入口即化，帶有和牛獨特的香甜氣息，卻神奇地完全不膩，旁邊搭配的烤蔬菜，也吸飽了肉汁精華，簡單卻美味。

▲不僅是章魚燉飯厲害，它的喬斯帕燒烤功力，讓這裡成為名副其實的沖繩頂級燒烤餐廳。

總結

​這次在古宇利島的晚餐，證明了這座島不僅有絕美的夕陽和國道大橋，更藏著能帶來奇蹟美食體驗的Mediterranean Grill OCTO！如果你正計畫一趟沖繩自駕遊，並想為你的旅程增添一份奢華且浪漫的夜晚回憶，請務必將OCTO列入你的古宇利島晚餐清單。

Mediterranean Grill OCTO

地址：日本〒905－0406 Okinawa, Kunigami District, Nakijin, Kouri, 480－3BATON SUITE沖縄

營業時間：12：00～14：00、17：00～20：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►出房門就是太平洋！第一排零遮蔽視野賞日出月光海 花蓮海景民宿

►玉里幽靜民宿被稻浪與群山環繞！賞金針花海花最佳中繼站

►新營佛心沙鍋魚頭只賣70元！坐落老騎樓內獨門湯頭外面喝不到