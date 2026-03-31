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「全台最早水樂園」登場　車牌中2碼每人門票299元

▲▼劍湖山世界水樂園。（圖／業者提供）

▲劍湖山世界水樂園。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

雲林劍湖山世界宣布，即日起開放水上樂園，成為全台最早開放水樂園的休閒場域，同時在兒童節連假期間，加碼開放三大經典水上設施，並推出車牌對對碰優惠，最低每人入園票價299元。

▲▼劍湖山世界水樂園。（圖／業者提供）

▲▼劍湖山世界水樂園已經開放，並在兒童節連假期間推出經典三大設施。

▲▼劍湖山世界水樂園。（圖／業者提供）

劍湖山世界的水樂園已經開放，除了目前已登場「氣墊濕樂園-潑水狂歡節」外，深受大眾喜愛的「大碗公」、「龍捲風」及「大船塢」將於4月3日至4月6日限時開放。

而廣受好評的「車牌號碼對對碰」活動則持續至4月6日為止，遊客憑車牌號碼含「1、7、9、8」中任兩碼，即可享有每人299元之入園優惠；對中一碼亦享499元優惠，精準鎖定自駕遊客族群。 

▲麗寶樂園渡假區今（27日）宣布，旗下水樂園「馬拉灣」將於4月3日正式開園。（圖／業者提供）

▲麗寶樂園渡假區今（27日）宣布，旗下水樂園「馬拉灣」將於4月3日正式開園。（圖／業者提供）

麗寶樂園渡假區則宣布，旗下水樂園「馬拉灣」將於4月3日正式開園，同步推出限時「馬拉灣暢遊卡」，售價999元（原價1800元），開卡後30天內可不限次數入園。

▲麗寶樂園渡假區今（27日）宣布，旗下水樂園「馬拉灣」將於4月3日正式開園。（圖／業者提供）

▲最具代表性的「大海嘯」造浪池，可掀起高達3公尺巨浪，帶來如同海邊衝浪般的臨場感。（圖／業者提供）

業者表示，「馬拉灣暢遊卡」適用期間為4月3日至5月30日，開卡後30天內可無限次入園暢玩，可透過官網商城或現場票亭購買，數量有限。另外，麗寶樂園4月3日至4月6日期間，凡一名成人購買全票899元，即可攜帶一名12歲以下孩童免費入園。

▲麗寶樂園渡假區今（27日）宣布，旗下水樂園「馬拉灣」將於4月3日正式開園。（圖／業者提供）

▲馬拉灣暢遊卡只要999元，開卡後30天內、於園區營業期間無限次暢玩。（圖／業者提供）

馬拉灣擁有11項水上遊樂設施，其中最具代表性的「大海嘯」造浪池，可掀起高達3公尺巨浪，帶來如同海邊衝浪般的臨場感；「阿酋彎」親水城堡則結合互動機關、潑水設施與迷宮設計，並設有定時傾倒的巨型水桶，營造潑水節氛圍。

關鍵字： 優惠快訊 雲林旅遊 劍湖山世界

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