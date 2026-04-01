台灣人有多J？早鳥族平均提早2.5個月規劃　Trip.Best榜單出爐帶你玩

▲Trip.Best連續兩年入選全球百大家庭友善景點的沖繩美麗海水族館。（圖／Trip.Best提供，以下同）

旅遊中心／綜合報導

你是那種「機票、飯店、行程都要提早訂好」的旅遊規劃控嗎？根據全球領先的一站式旅遊平台 Trip.com最新數據顯示，台灣人在全球屬於高度「計畫型」旅客，早於多數歐洲旅客平均規劃時間約 2 個月，而中國大陸旅客則多半在出發前一個多月才開始安排，凸顯台灣人不論是交通、住宿還是景點安排，都希望事前準備周全，確保旅途順利。

然而在資訊爆炸的時代，旅遊選擇越來越多，如何快速找到適合自己的目的地、住宿與行程，成為計畫型旅人最在意的關鍵。這時，旅遊榜單就成了不少人規劃旅程的重要參考工具。

Trip.Best 從熱門景點到特色住宿 一站式旅遊靈感

Trip.Best榜單內容涵蓋住宿、景點、美食、夜生活與目的地等多元類別，每年發布全球、亞洲、歐洲、美洲等多區榜單，並每月動態更新排名，確保推薦始終貼合旅客不斷變化的旅遊偏好。無論你是首次造訪的城市新手，或是想深度探索的隱藏版景點，都能快速找到靈感，從熱門地標、特色飯店到體驗行程，一次掌握所有規劃要素。榜單內容涵蓋：

． 全球必訪人氣景點：從自然奇景到城市地標，一次掌握各地旅遊亮點

． 高評價特色飯店：依照地點、風格與旅遊需求分類，方便旅客快速挑選

． 熱門體驗與行程：美食、文化、親子或冒險體驗，滿足不同族群偏好

▲Trip.Best 動態排行榜即時更新，彙整全球旅客即時搜尋與預訂趨勢，快速掌握「此刻最夯」的旅遊清單，讓靈感與決策一次到位。

Trip.Best用數據說話 排名公平、公正、公開

Trip.Best彙整全球數十萬家飯店、景點與餐廳選項，並基於上億筆真實用戶評價、預訂熱度、回訪率、滿意度及全年銷售數據進行分析，透過多重演算法與品質控管機制篩選，打造出最受旅客歡迎的年度與月度榜單。不同於傳統編輯主觀推薦，Trip.Best 強調「用數據說話」，反映真實旅遊體驗與市場趨勢，讓旅客能夠快速掌握當下最值得造訪的目的地，節省大量搜尋時間，也降低踩雷風險。

Trip.Best年度必玩清單一次看 計畫通規劃行程更省力

對於習慣提早規劃的台灣旅客來說，Trip.Best 年度必玩清單等於「全球旅遊懶人包」。無論是安排週末小旅行、連假出遊，還是長程深度旅遊，透過 Trip.Best 排行榜，都能更有效率地完成行程規劃，讓旅程既安心又有品質。以現行榜單為例，許多深受台灣旅客喜愛的熱門目的地與體驗行程都名列其中，例如韓國釜山最具代表性的海雲台天空膠囊列車，沿著蔚藍海岸線緩緩前行，成為近年最熱門的療癒系打卡體驗；日本沖繩必訪的美麗海水族館，以壯觀的巨大水槽與鯨鯊展示聞名，是親子與情侶旅客最愛行程之一；以及泰國清邁的人氣野生動物園，結合近距離動物互動與園區遊覽體驗，深受家庭旅客青睞，皆為 Trip.Best 榜單中人氣居高不下的熱門選擇。

▲Trip.Best 韓國釜山 50 大人氣景點冠軍海雲台藍線公園，搭乘濱海列車穿梭於蔚藍海岸線，盡覽釜山最療癒的海景風光。

選擇障礙不擔心 Trip.Best帶你無腦玩一滑搞定

不知道下一趟旅程該從哪裡開始規劃嗎？透過 Trip.Best，旅客可以直接瀏覽各城市的熱門排行榜與詳細資訊，快速比對不同目的地與行程特色，省去大量搜尋與篩選時間。滑滑榜單即可快速鎖定最適合自己的行程，並可直接透過平台完成訂購，所有旅遊資訊與訂單整合於同一個 App 中，讓行前準備到實際出發都更加便利流暢，成為不少台灣旅客的旅遊規劃首選。

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