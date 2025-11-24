香港自由行必衝黯然銷魂飯！焦糖燶邊叉燒＋雙蛋流心太犯規

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

說到香港美食，怎麼能不提「燒味」？這次來到灣仔，目標鎖定在近年來人氣爆棚的排隊名店「竺扶大班燒味」。被許多老饕譽為燒味界的後起之秀，而我親自點了一碗傳說中的黯然銷魂飯之後，真的懂了！那份「超爽」的滿足感，讓我瞬間明白為什麼大家都推這家！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



大家都推「竺扶大班燒味」的三大特色！

「竺扶大班燒味」之所以能在高手雲集的香港燒味界脫穎而出，有幾個公認的獨家秘笈：

至尊燒味用料講究



黯然銷魂叉燒皇： 據說他們家的叉燒選用梅頭肉（豬肩膀精華部位），肉質軟嫩多汁，達到完美的半肥半瘦平衡，再塗上特調的蜜汁燒烤，帶有迷人的焦糖化「燶邊」。



古井燒鵝： 另一個王牌，採用秘製陳皮醬汁醃製，讓燒鵝皮脆肉嫩，充滿濃郁的香氣。



電影級招牌套餐：黯然銷魂飯！他們將周星馳電影《食神》裡的經典菜色完美重現！主角是那「半肥瘦叉燒 + 煎雙蛋」的黃金組合，讓人無法抗拒。



例湯不馬虎：有別於一般燒味店的味精湯，竺扶大班的每日例湯（如冬瓜薏米湯、青紅蘿蔔豬骨湯）都做得非常足料清甜，用料健康，讓人在大魚大肉之餘也能喝得舒服。

黯然銷魂飯 港幣60元（約台幣236元）

這次我的目標非常明確，就是衝著那碗可以讓人感動落淚的黯然銷魂飯，一碗飯簡單卻極致！包含了三個讓舌尖跳舞的元素半肥半瘦叉燒，這份叉燒實在是「超爽」的精髓！肉質真的做到了外層蜜汁微焦，內裡軟嫩多汁。尤其「半肥半瘦」是重點，肥肉部分經過燒烤後帶有焦糖化的甜香，入口即化，絲毫不膩；瘦肉部分則保有濃濃肉味，讓口感富有層次。

▲黯然銷魂飯（半肥半瘦叉燒 + 雙蛋）。

邪惡煎雙蛋

兩顆完美的半熟煎蛋覆蓋在飯上，蛋黃飽滿，輕輕一戳，金黃的蛋液就像瀑布一樣緩緩流下，與熱騰騰的米飯和燒味醬汁融為一體，那畫面光看就讓人忍不住吞口水。

淋上特調醬汁

完美收尾！將燒肉汁淋在飯上的特調醬汁，鹹甜適中，滲透到每一粒米飯中，再拌入流出的蛋黃，讓整碗飯變得香滑濃郁，每一口都充滿了「銷魂」的層次感！這份黯然銷魂飯，不只是滿足了我的胃，更是滿足了所有對香港燒味飯的夢想與期待！

整體心得

總結這叉燒絕對值得排隊！如果你想體驗香港最道地、最有「星味」的燒味飯，絕對值得你特地前往。那份半肥半瘦叉燒的肥美、雙蛋的邪惡流心、再加上特製醬汁的完美融合，讓你吃完真的會大喊一聲：「超爽！」，完全治癒了一切旅途的疲憊。

竺扶大班燒味 菜單

店內環境

▲人潮滿滿絡繹不絕，無時無刻都有人在排隊！內用的外帶的都有。

竺扶大班燒味

地址：香港灣仔三角街2－3號華欣閣地下3號舖

營業時間：09：30－20：30

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►一票台客激推赴沖繩必吃神店！深夜麻辣拉麵營業到凌晨2點

►沖繩古宇利島夕陽下的浪漫晚餐！炭香濃郁章魚燉飯隱身海景飯店

►玩沖繩必訪5間和牛燒肉名店清單！訂位秘訣＆必點菜色全解析