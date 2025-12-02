長島冰茶喝出台味！指南宮變身解膩果茶　西門町藏台式微醺祕境

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程

這次在西門町發現了一間風格獨特的「冰茶專賣店」。它打破了台北餐酒館的傳統定義，將經典「長島冰茶」玩出多國創意變奏，同時，餐點竟是以台灣人最熟悉的「熱炒」為主打。我們品嚐了包括蝦仁水餃、金沙豆腐等五道台式經典，搭配「阿里山冰茶」、「幽靈島冰茶」等四款夢幻調酒。冰茶專賣店巧妙地平衡了台式美味與精緻酒感，無論是想找地方放鬆一下，或是大口吃熱炒，這裡絕對是你不容錯過的超強新選擇。

西門酒吧新發現：長島冰茶與熱炒搭配

坐落於充滿活力的西門町，它不僅是一間台北餐酒館，更是一場東西方味覺融合的實驗室。店家以經典的「長島冰茶」為創意藍圖，延伸出充滿驚喜的調酒單。最讓人拍案叫絕的是，餐點竟以「台式熱炒店」為主題？這種大膽的嘗試，成功讓這間店成為西門酒吧中最具話題性的存在。在這裡，你可以在享受精緻調酒的同時，大啖台灣在地熱炒美食。

創意調酒群星會：長島冰茶的四種夢幻變奏

這間店的調酒師是真正的魔術師，他們將經典的長島冰茶基底，融入在地與國際的特殊風味，創造出獨一無二的「長島冰茶變奏曲」。

阿里山冰茶：山嵐繚繞的開胃酒

這款酒以蜜香烏龍與荔枝為主調，搭配氣泡水，酒精度不高，口感清爽，非常適合在享用熱炒前作為開胃酒。現場的煙霧視覺效果，讓飲用過程充滿儀式感。喝起來很清爽！以氣泡水帶出清爽的口感，像是一陣穿梭在茶園間的微風。最棒的是，現場的煙霧視覺效果，視覺上彷彿置身於阿里山清晨的山嵐繚繞之中！它輕盈又帶有茶的回甘，非常適合在享用熱炒前開胃暖身。

指南宮冰茶：清新解膩的台味果茶

「指南宮」連結的是台北的貓空地區，重點當然是「茶文化」。調酒師巧妙地選用了百香果、芭樂的熱帶果香，並加入自己製作的炒瓜子紅茶，重現了在貓空喝茶配瓜子的在地休閒感。口感非常清新喝起來很清爽，酒感不重，不知不覺就微醺了。我覺得這杯根本是高級版的台味果茶！它清爽解膩，是搭配重油重鹹熱炒，如金沙豆腐或椒鹽杏鮑菇的完美伴侶。

幽靈島冰茶：透明版的經典長島

儘管它的內容物與傳統長島冰茶大同小異，但經過特殊的牛奶澄清法（Milk Washing）處理，讓酒體呈現透明無色，並用七喜取代可樂。雖然是經典長島冰茶的內容物，但經過牛奶澄清後，口感變得極度清爽，毫無混濁感。七喜帶來的氣泡與特有的乳酸感，喝起來順口又有趣。大力推薦給那些想嘗試長島冰茶，但又怕酒感太重的朋友們。

紐西蘭冰茶：甜點系的莓果奶昔

「紐西蘭」讓人聯想到純淨的農產品與豐富的莓果。這杯調酒就以南半球常見的黑醋栗、桑葚為基底，結合鮮奶油與白蘭地，營造出濃郁的甜點氛圍。口感極為濃稠，喝起來就像一杯頂級的莓果奶昔！濃郁的果香與鮮奶油的滑順，讓它成為四款酒中最有飽足感的選擇。對於喜歡甜食的我來說，這簡直是完美收尾！特別適合在享用完熱炒後，作為甜點級的微醺享受。

台味十足的餐點：熱炒升級版與必點蝦仁水餃！

這間台北餐酒館的餐點完全沒有在客氣，直接端出台灣最受歡迎的熱炒料理。但主廚巧妙地調整了口味的深度與層次，讓它們與調酒能達到完美平衡。

蝦仁水餃：不可或缺的台味主食

我們這次的驚喜之一就是蝦仁水餃！每一顆都飽滿扎實，內餡鮮甜，大塊的蝦仁更是誠意十足。在西門酒吧裡能吃到這樣高品質的蝦仁水餃，不僅能墊胃，更是療癒人心的存在。

金沙豆腐與椒鹽杏鮑菇：最佳下酒菜組合

金沙豆腐的鹹香濃郁，以及椒鹽杏鮑菇的酥脆爽口，是公認的熱炒界最佳下酒菜。它們的風味雖然強烈，但能巧妙地被清爽的長島冰茶變奏所平衡。

皮蛋紅油醉雞與松阪豬：肉食者的微醺享受

皮蛋紅油醉雞結合了辣與酒香，口感層次豐富；而烤得恰到好處的松阪豬，肉質脆口且油脂香氣迷人。這些肉類佳餚為這場熱炒盛宴增添了足夠的份量感。

心得總結

我真心推薦「冰茶專賣店」這間西門酒吧。從酒單到菜單，充滿了對台灣飲食文化的大膽致敬。當我一口咬下熱騰騰的蝦仁水餃，再搭配一口清爽的「幽靈島冰茶」，那種台式熱炒的奔放與調酒的精緻完美交融，感覺超特別的。如果你想找一間充滿創意、氛圍輕鬆、熱炒美味又調酒獨特的西門酒吧，就選這家，這絕對是我近期覺得最特別最滿足的台北餐酒館。

冰茶專賣店

地址：台北市萬華區武昌街二段5號3樓

電話：02－23310181

營業時間：周日至周四18：00－01：00、周五、周六18：00－02：00

