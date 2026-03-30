新北4處「苦楝花滿開」美如淡紫細雪　觀賞期到4月底

▲新北河濱公園苦楝花盛開，還會散發淡雅芬芳，目前整體花況逾9成。（圖／新北市高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

新北河濱公園苦楝花迎來盛開期！位於板橋蝴蝶公園、樹林山佳沐心池及鶯歌三鶯棒壘球場運動公園一帶的苦楝樹，陸續綻放淡紫色花朵，目前整體花況已達9成以上，有意前往的民眾不妨把握清明連假。

▲板橋蝴蝶公園苦楝樹開出淡紫色花朵，形成數大就是美的景觀。

苦楝花每年約在3至4月盛開，當圓錐狀花序密集綻放時，遠看宛如一層淡紫色霧氣籠罩，並散發淡雅清香；微風吹拂時，花瓣紛飛如雪，形成浪漫的「苦楝花雨」，成為春季限定的夢幻景致。

▲每年3至4月苦楝進入花期，花色從淡紫到淺粉，細長的花瓣略向後反捲，姿態輕盈。

新北市高灘處表示，新北河濱公園多處皆可見苦楝花蹤影，其中板橋蝴蝶公園約有3至5棵，樹林山佳河濱公園沐心池周邊約5至10棵，鶯歌三鶯棒壘球場運動公園河堤周邊亦有5至10棵，目前均已進入滿開階段，預估花況可維持至清明連假後，之後將逐漸進入落花期，整體觀賞期約延續至4月底。

▲鶯歌三鶯棒壘球場運動公園河堤周邊亦有5至10棵，目前已進入滿開階段。

此外，高灘處補充，淡水金色水岸從捷運站至海關碼頭一帶亦種植約10至15棵苦楝樹，目前同樣進入盛花期。無論漫步河岸或騎乘自行車，都能沉浸在這片季節限定的紫色盛景之中。

▲淡水金色水岸的苦楝樹也進入盛花期。



苦楝位置：

1.樹林山佳沐心池：以「沐心池」作為導航點，可將車輛停放至一旁的柑園停車場，由停車場進入河濱公園內後，沿著自行車道往鶯歌方向直行約200公尺即可到達。

2.三鶯棒壘球場運動公園：以「三鶯棒壘球場運動公園」作為導航點，可將車輛停放至國道三號高速公路橋下停車場，沿著自行車道往三鶯大橋方向步行即可到達。

3.板橋蝴蝶公園：以「板橋蝴蝶公園」作為導航點，可將車輛停放至華江光復停車場，沿著光復橋方向步行即可到達。

4.淡水金色水岸：從淡水捷運站至海關碼頭一帶。