ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新北4處「苦楝花滿開」美如淡紫細雪　觀賞期到4月底

▲新北河濱公園苦楝花盛開。（圖／新北市高灘處提供）

▲新北河濱公園苦楝花盛開，還會散發淡雅芬芳，目前整體花況逾9成。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

新北河濱公園苦楝花迎來盛開期！位於板橋蝴蝶公園、樹林山佳沐心池及鶯歌三鶯棒壘球場運動公園一帶的苦楝樹，陸續綻放淡紫色花朵，目前整體花況已達9成以上，有意前往的民眾不妨把握清明連假。

▲板橋蝴蝶公園苦楝花。（圖／高灘處提供）

▲板橋蝴蝶公園苦楝樹開出淡紫色花朵，形成數大就是美的景觀。

苦楝花每年約在3至4月盛開，當圓錐狀花序密集綻放時，遠看宛如一層淡紫色霧氣籠罩，並散發淡雅清香；微風吹拂時，花瓣紛飛如雪，形成浪漫的「苦楝花雨」，成為春季限定的夢幻景致。

▲新北河濱公園苦楝花盛開。（圖／新北市高灘處提供）

▲每年3至4月苦楝進入花期，花色從淡紫到淺粉，細長的花瓣略向後反捲，姿態輕盈。

新北市高灘處表示，新北河濱公園多處皆可見苦楝花蹤影，其中板橋蝴蝶公園約有3至5棵，樹林山佳河濱公園沐心池周邊約5至10棵，鶯歌三鶯棒壘球場運動公園河堤周邊亦有5至10棵，目前均已進入滿開階段，預估花況可維持至清明連假後，之後將逐漸進入落花期，整體觀賞期約延續至4月底。

▲新北河濱公園苦楝花盛開。（圖／新北市高灘處提供）

▲鶯歌三鶯棒壘球場運動公園河堤周邊亦有5至10棵，目前已進入滿開階段。

此外，高灘處補充，淡水金色水岸從捷運站至海關碼頭一帶亦種植約10至15棵苦楝樹，目前同樣進入盛花期。無論漫步河岸或騎乘自行車，都能沉浸在這片季節限定的紫色盛景之中。

▲淡水金色水岸苦楝樹。（圖／高灘處提供）

▲淡水金色水岸的苦楝樹也進入盛花期。

苦楝位置：
1.樹林山佳沐心池：以「沐心池」作為導航點，可將車輛停放至一旁的柑園停車場，由停車場進入河濱公園內後，沿著自行車道往鶯歌方向直行約200公尺即可到達。
2.三鶯棒壘球場運動公園：以「三鶯棒壘球場運動公園」作為導航點，可將車輛停放至國道三號高速公路橋下停車場，沿著自行車道往三鶯大橋方向步行即可到達。
3.板橋蝴蝶公園：以「板橋蝴蝶公園」作為導航點，可將車輛停放至華江光復停車場，沿著光復橋方向步行即可到達。
4.淡水金色水岸：從淡水捷運站至海關碼頭一帶。

關鍵字： 賞花旅遊 花海旅遊 新北市旅遊 板橋蝴蝶公園 樹林山佳沐心池 鶯歌三鶯棒壘球場運動公園 淡水金色水岸 苦楝花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【只要老大點頭】蔡壁如挺柯選民眾黨主席　黃國昌：隨時可回來接

推薦閱讀

台灣成全球最多得獎飯店市場　訂房網曝旅客新玩法

台灣成全球最多得獎飯店市場　訂房網曝旅客新玩法

「家樂福愛河店」確定4/30結束營業　網友哀號

「家樂福愛河店」確定4/30結束營業　網友哀號

新北4處「苦楝花滿開」把握清明連假

新北4處「苦楝花滿開」把握清明連假

大阪親子遊懶人包！14處景點與一日遊玩法

大阪親子遊懶人包！14處景點與一日遊玩法

超商新推「23元燕麥飯」　動福鮮乳75元

超商新推「23元燕麥飯」　動福鮮乳75元

韓國「COMPOSE COFFEE」登台　喝得到BTS V專屬特調

韓國「COMPOSE COFFEE」登台　喝得到BTS V專屬特調

基隆廟口夜市美食推薦

基隆廟口夜市美食推薦

7-11推出小熊維尼43款周邊！還有限量迷你相機

7-11推出小熊維尼43款周邊！還有限量迷你相機

客家幣使用期限將至　客委會提醒民眾6月30日前完成兌換消費

客家幣使用期限將至　客委會提醒民眾6月30日前完成兌換消費

桃園「玩具總動員遊樂場」連假免費玩

桃園「玩具總動員遊樂場」連假免費玩

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

我家牛排「桃園平鎮店」預計5月開幕

7家飯店中餐廳吃到飽懶人包

路易莎併購「傑克兄弟牛排」推早午餐

台中全新「純白獨棟茶館」開到深夜！

「全台最大水樂園」4/3開園

水煎包、小籠包一律8元！三重40年老店

日本阿爾卑斯　立山黑部追雪牆

南港新秘境「環山步道」啟用　可遠眺101兼賞螢

珍煮丹、麻古茶坊買1送1！　手搖飲優惠整理

北海道自然探祕　與可愛動物相遇

熱門行程

最新新聞更多

台灣成全球最多得獎飯店市場　訂房網曝旅客新玩法

「家樂福愛河店」確定4/30結束營業　網友哀號

新北4處「苦楝花滿開」把握清明連假

大阪親子遊懶人包！14處景點與一日遊玩法

超商新推「23元燕麥飯」　動福鮮乳75元

韓國「COMPOSE COFFEE」登台　喝得到BTS V專屬特調

基隆廟口夜市美食推薦

7-11推出小熊維尼43款周邊！還有限量迷你相機

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366