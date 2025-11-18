沖繩潛水客激推包棟民宿！青之洞窟開車10分鐘　中文溝通超安心

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者蘇相云

說到沖繩，當然不能錯過那個藍到讓人屏息的青之洞窟潛水體驗，為了避開人潮，搶拍到早上八點那道最夢幻的光線，我們直接在青之洞窟附近包棟民宿！這篇就來分享我們挖到的寶藏住宿「JV沖繩民泊-白舍C棟 White Terrace C」，如果你也在找沖繩包棟民宿推薦、青之洞窟附近住宿，或是日本沖繩親子友善民宿，這篇一定要收藏起來。

▲青之洞窟潛水體驗。

無敵地理位置

這間民宿的地理位置超級便利，特別適合想看海、去海邊或體驗青之洞窟浮潛、潛水的人！從民宿開車到潛水集合點只要10分鐘，早上八點下水也能悠閒吃完早餐再出門，完全不必趕路。民宿坐落在遠離市區的獨立住宿區，四周環境寧靜、綠意盎然，充滿濃濃的沖繩度假氛圍，讓人身心徹底放鬆。此外，地點更是北沖繩自駕的絕佳據點，鄰近美麗海水族館、古宇利島與萬座毛，景點串聯超方便。

▲民宿的頂樓可以直接看到海。

超豪華空間配置與齊全廚房

這間民宿超適合家族旅遊或好友團體出遊，最多可容納10人，空間設計兼具美觀與實用。整棟為兩層樓結構，動線分明，還有一個超棒的頂樓露台，晚上能賞星、聊天或小酌放鬆。

房型包含三間採光極佳的雙人房，以及兩間充滿日式風情的榻榻米房，可自行鋪床使用。二樓為公共空間，客廳寬敞舒適，廚房設備更是應有盡有，從大小鍋具、電鍋、微波爐到十人份餐具全配備，讓人想天天開伙，既方便又能省下一大筆餐費。

▲每間房間的採光都很好。

▲雙人床有兩個枕頭兩個抱枕，花色選配與房型很協調，圖騰有沖繩的度假感。

▲落地窗還有設計日式的拉門，完全就很接地氣日式民宅，好像住在自己的家一樣。

▲二樓客廳非常寬敞，採光也很好。

▲客廳旁邊就有餐廳區，一共有六個位子，廚房吧台也有三個椅子，如果不夠的話民宿有提供椅凳。

▲廚房的設備用具可以說是相當的齊全。

▲前一天晚上先去超市購買一些食材，自己做早餐。

▲一樓浴室。

▲二樓浴室門口就是洗衣房，有洗衣機、烘衣機，還有曬衣架。

▲二樓浴室比較大，還有浴缸。

▲提供沐浴乳、洗髮精、潤髮乳。

▲廁所一二樓都各自設有一間，對於人數多的包棟來說真的很夠用。

▲洗漱台一樓有兩座，二樓有一座，人多的話真的不怕還要排隊等很久。

▲洗漱台鏡櫃打開就是吹風機、一次性的牙刷牙膏，漱口杯。

親子友善

對於有帶小小孩的家庭來說，這點超級加分，民宿有附嬰兒床，爸媽可以少帶一個大行李，輕鬆很多，寬敞的空間也讓小孩有足夠的活動範圍。

三大優點

一、中文服務＆自助入住

這是讓我覺得最優秀的地方！雖然是去日本，但民宿可以中文溝通！行前收到的說明非常詳盡，從自駕交通引導（免費停車場可停兩台車）到附近便利商店、超市資訊，全部都清清楚楚。採用自助Check-in的方式，時間上自由度很高，整個入住過程行雲流水，超級順暢。

▲這棟民宿的車位可以停兩台車。

二、避開人潮光線美：青之洞窟潛水客的戰略據點

想拍到青之洞窟最美的朝陽光線，那就選這裡！地理位置完美解決了潛水客的痛點，不用清晨五點就從南部飯店出發，多出來的睡眠時間，可以讓你潛水時的精神更好，玩得更盡興，潛水完畢回民宿沖洗休息，超級方便。

三、團體出遊的最佳解：享受「家」的舒適

這種能住進十人的沖繩包棟，分攤下來的住宿費用，比訂五間飯店房間要划算得多。公用空間大，能讓大家聚在一起創造回憶，而且完善的廚房設備，讓你可以在異地享受自己煮食的溫馨感，大大提升了使用者體驗。

心得

如果你跟我一樣，嚮往遠離市區喧囂、想被大自然溫柔包圍，更重要的是，你打算用最完美的方式體驗青之洞窟潛水、浮潛，那麼這間民宿的地理位置和超高機能性會讓你的旅程完美度直接破表。這就是胖貓咪最想推薦給你們的沖繩住宿，如果你們是一群好友、一個大家庭，在找尋沖繩親子友善包棟，別再猶豫了，趕快去搶訂，保證你會愛上這種在沖繩擁有一個「家」的極度放鬆感。

JV沖繩民泊－白舍C棟 White Terrace C

地址：1411-120 Nakadomari, Onna, Kunigami District, Okinawa 904-0415日本

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

