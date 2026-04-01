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原燒自助吧吃到飽店型再增4家　4/30前憑在地人證件送海味雙拼

▲原燒。（圖／王品提供）

▲原燒自助吧吃到飽店型再增4家。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下燒肉品牌「原燒」加速轉型成沙拉烤物放題模式，近期共有4家門市新增自助吧，同時與鄉親同慶，4月30日前憑在地人證件或名片，內用消費1客多人套餐，可兌換海味雙拼1份。

「原燒」是王品集團旗下燒肉品牌，主要提供套餐，另有各式單點菜色，不過2024年12月首度把台中西屯家樂福店升級自助吧店型，超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應，其中現烤焦糖牛肉吐司、薑燒豬吐司、黑糖珍珠蛋塔是餐廳推薦必吃。

▲原燒自助吧40多種品項無限供應。（圖／記者黃士原攝）

繼台中西屯家樂福店、台北西門店、竹北光明店及原燒台中公益店後，原燒近期又有4家轉型為提供自助吧吃到飽模式，包括昨日開幕的嘉義耐斯店、今天以新店型亮相的三重龍門店，以及上周開張的板橋文化店和汐止遠雄店。

新開4家分店與鄉親同慶，4月30日前新北市民憑身分證件或名片到板橋文化、汐止遠雄和三重龍門店消費，以及嘉義鄉親出示「I、Q」開頭的身分證件或持嘉義縣市名片前往嘉義耐斯店，內用消費1客多人套餐，餐廳就送海味雙拼1份。

▲老井極上燒肉台南府前店4月13日試營運。（圖／記者黃士原攝）

台中人氣燒肉「老井」往南台灣發展，首站插旗台南，而且是進駐燒肉南霸天「碳佐麻里」創始店的舊址，日前官方公告4月13日試營運，3月27日開放4月份線上訂位，目前已有9成滿，僅剩2天的少數時段還可以預約，今日起可以預約30日後用餐時段。

老井極上燒肉是台中人氣燒肉店，主要提供套餐形式，以台北市信義店菜單為例，計有7款燒肉套餐，價格依主餐的肉品等級而定，雙人套餐從1990元起至5490元，3人從2890元至1萬元。副食有日式壽司、海鮮粥、鍋物及各式甜品，醋飲、雞湯和小菜還可以無限續點。

關鍵字： 美食雲 王品 原燒

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