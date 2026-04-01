樂桃航空換新商標、飛機塗裝　德威正式改名「泰瑞航空」

▲樂桃航空打造全新品牌商標和顏色塗裝。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本樂桃航空宣布正式啟動品牌全面升級，不僅更換全新商標，即日起陸續套用於機場櫃檯、官網，也預告將在2027年春季推出全新塗裝客機；旗下全新Airbus A320neo也正式投入營運，更首次全機座椅配備USB Type-A與Type-C充電孔。而韓國廉航德威航空也正式改名為「泰瑞航空」。

樂桃航空此次品牌重塑由日本知名設計團隊nendo操刀，設計師佐藤大以「在安心與信賴中融入趣味與愉悅」為核心概念，讓整體視覺更顯柔和、成熟。在飛機外觀設計上，將清新水潤的粉紅色與杏色結合，在華麗中增添高級色彩質感；同時，也保留了象徵樂桃航空的「鮮豔粉紅色」於機身中央與尾翼部分。

▲▼樂桃航空全新Airbus A320neo正式投入營運。

同時，旗下全新Airbus A320neo也正式投入營運，座椅方面，採用RECARO設計的人體工學預傾式座椅，有效提升膝部空間。同時，業者首度在全機座椅配備USB Type-A與Type-C充電孔，無論靠窗、中間或走道座位皆可使用。

▲放大的行李空間。

其他客艙設計方面包括入口地板採用木紋風格，整體空間以白色與沉穩灰色為主調，以及容量提升約60%的大型行李置物櫃「Airspace XL Bin」，和可依情境切換的全LED照明系統，進一步提升整體搭乘體驗。

▲韓國廉航德威航空正式改名為「泰瑞航空」。（圖／記者蔡玟君攝）

而韓國廉航「德威航空（T’way）」則宣布正式改名爲「Trinity Airways」，中文官方名稱為「泰瑞航空」，並計畫從明年陸續更改名稱與機身塗裝設計，以全新姿態提供航運。

▲韓國德威航空將改名為「Trinity Airways」，新塗裝設計也亮相。（圖／業者提供）

業者表示，全新名稱「Trinity Airways」源自拉丁語「Trinitas」，有三合一、完整性的意義，目前航空公司代碼不會改變，已經預訂機票的旅客權益也不受影響，但接下來官網、APP、機場報到櫃檯會逐步更換為新形象與新品牌名稱。