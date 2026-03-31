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壽司郎公告《庫洛魔法使》聯名透卡送完　網路炒價單張破千元

▲壽司郎聯名庫洛魔法使。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎公告《庫洛魔法使》聯名透卡送完。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣壽司郎與日本經典動畫《庫洛魔法使透明牌篇》聯名活動才開跑一周，已有聯名商品被搶光，業者昨日公告，超人氣「盲袋透卡」已全數贈完。

台灣壽司郎攜手日本經典動畫《庫洛魔法使透明牌篇》，上周起至4月26日推出「小櫻與壽司郎的奇幻冒險」，帶來一系列聯名餐點、透明卡牌，還有各種加購周邊商品，包括零錢包、鑰匙圈及叉匙組，數量有限、售完為止。

聯名活動中，單筆發票滿500元就送「盲袋透卡」1張（最多贈2張），透卡共22款、含3款隱藏版，雖然數量有10萬張，不過才過一星期，壽司郎昨日宣布已全數贈完，讓許多粉絲哀號說「拜託再補卡」、「傻眼，不是才剛開始嗎？」，也有人說「看來沒有理由去消費了」。

▲聯名餐點送插卡。（圖／記者黃士原攝）

除了盲袋透卡，這次壽司郎與庫洛魔法使的聯名菜單也有送插卡，分別是「小櫻幸福草莓蛋糕（140元）」、「小狼燒賣海苔包（60元）」、「知世鰻魚玉子紫蘇卷（60元）」、「小可章魚燒風豆皮壽司（40元）」。不過有些分店小櫻幸福草莓蛋糕已賣完，想收集插卡的粉絲動作要快。

▲袋壓克力鑰匙圈昨日登場。（圖／記者黃士原攝）

加價購部分，單筆發票滿500元可以250元加購「零錢包」1個（最多2個），共3款，全台限量1萬8,000個。「盲袋壓克力鑰匙圈」昨日登場，單筆發票滿500元可用100元加購1個（最多2個），全台共1萬5,000個。4月6日起，單筆發票滿500元可以250元加購「夢之杖叉匙組」1組，全台共1萬5,000個。

▲藏壽司攜手日本人氣插畫「mofusand貓福珊迪」推出22款扭蛋。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司攜手日本人氣插畫「mofusand貓福珊迪」，推出22款限定扭蛋，有徽章、裝飾吊飾及壓克力貼飾等小物，4月3日至24日限時登場。「裝飾吊飾」是貓咪們化身鮪魚壽司喵、軍艦喵、甜點喵等模樣；「壓克力貼飾」結合藏壽司獨有「鮮度君」設計搭配各種貓咪；另有10款徽章。

藏壽司4月8日起有滿額贈活動，消費達1000元並追蹤官方粉專、加入LINE好友綁定會員即可獲得。贈品有「mofusand貓福珊迪」原創透明文件夾；4月15日起則是「mofusand貓福珊迪」裝飾吊飾，2贈品各限量1萬2400個，送完為止。

關鍵字： 美食雲 壽司郎公告 庫洛魔法使

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