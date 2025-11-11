一票台客激推赴沖繩必吃神店！深夜麻辣拉麵營業到凌晨2點

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者柯珮萱

台灣人赴沖繩必吃神店！來到沖繩旅遊，除了陽光、沙灘和國際通血拚，有一間拉麵店被台灣網友譽為「傳奇等級的必吃美食」那就是暖暮拉麵（ラーメン暖暮）。這次造訪的是專門主打辣味系列、位於國際通附近且被稱為「暖暮姐妹店」的烈火拉麵 暖暮 那霸開南店（烈火ラーメン 暖暮 那覇開南店）。

特色是把辣味玩到極致

但令人驚豔的是，它打破了傳統日式拉麵那種「醬油或豚骨湯頭極度死鹹」的印象。特別是它的湯頭風味，濃郁香醇，卻又帶有一種奇妙的熟悉感，難怪會深受台灣人喜愛。

重點口味評測：赤烈火 V.S. 四川麻辣​烈火

暖暮主打三種辣味拉麵：青烈火（青唐辛子）、赤烈火（赤唐辛子）和しびれ烈火（四川花椒）。我們這次親自點了兩種熱門口味，為大家帶來最真實的湯頭解析！​

拉麵口味：赤烈火（赤唐辛子）​​

湯頭特色： 「赤烈火」是店內的經典辣味，以豚骨湯底搭配國產赤唐辛子（紅辣椒）所製成的獨家辣醬。​口感很辣超好吃，而且「不像傳統醬油拉麵的死鹹，反而還蠻像一蘭拉麵」。

這就是它大受歡迎的秘訣！​湯頭承襲九州豚骨的濃郁，但鹹度經過調整，非常適合台灣人的味蕾。關於辣味層次，赤唐辛子帶來的是一種「濃郁香醇」的辣，辣度夠勁，但與豚骨湯頭的濃郁融合得很好，創造出「有深度、有後勁」的風味，喝起來非常過癮。

▲它不是那種單純的死辣，而是帶有香氣的美味。​

拉麵口味：しびれ烈火（四川花椒）​​

湯頭特色： 「しびれ烈火」加入了極具特色的「四川花椒」，帶來中文俗稱的「麻辣」感。​味道很中式，蠻符合台灣人的口味。這碗拉麵加入了四川花椒和獨家辣味醬油，麻辣香氣突出，與豚骨湯底碰撞出新火花。

​對於習慣台灣麻辣鍋、中式辛香料的食客來說，這種「麻、香、辣」的組合，確實比單純的日式辣味拉麵更具親切感和熟悉度，讓人一秒聯想到故鄉的美味。

點餐 SOP

販賣機現金結帳 + 客製化口味，單​投幣點餐機（只收現金）： 店家採用投幣販賣機點餐，選擇想吃的拉麵、配料和飯類後，投入現金並取回餐券。

填寫客製化口味單：拿到餐券後，服務人員會給一張口味調整單。

可以選擇：​

麵的粗細： 太麵（粗）/ 細麵

​麵的硬度： 超硬、硬、普通、軟、超軟​

湯頭濃度： 普通 / 濃郁（こってり）

​辣醬多寡： 多め / 普通 / 少なめ / 無し​

蔥花有無： 有り / 無し

▲每一個選項都自己劃好再給老闆。

用餐環境與服務

​座位不多，現場以吧台位為主，座位數量較少，尖峰時段（尤其是國際通周邊的分店）需要耐心等候。貼心地提供冰水，在享用熱騰騰的辣味拉麵時，確實能解渴又解辣。

​胖貓咪個人評測：不夠「日式」卻是台灣人的「本命」？​

這碗暖暮拉麵系列之所以受到台灣人熱烈追捧，我認為關鍵在於它「濃郁卻不死鹹」的湯頭，以及「赤烈火、四川麻辣」等能讓台灣食客感到親切的口味。​湯頭順口，口味介於傳統日式拉麵和台式重口味之間，香醇濃郁，是可以將湯喝完的拉麵。口味多樣特別是烈火系列，滿足了重口味和愛吃辣的饕客。​客製化可以自由調整麵條和湯頭，確保吃到最喜歡的口感。

​整體心得

雖然這碗拉麵非常好吃，但對我個人而言，因為口味與台灣常見的濃郁系拉麵（如某些台式拉麵或拉麵店的調整版）有些近似，少了一點「人在日本」那種極度硬核、風味強烈的衝擊感。

但若日本、或是不習慣傳統日式拉麵極高鹹度的朋友，暖暮拉麵絕對是您在沖繩的「安全牌」與「本命美食」，推薦您避開用餐尖峰，或選擇排隊人潮較少的其他分店（如名護、糸滿店），來體驗這碗被網友推爆的九州拉麵冠軍。

烈火ラーメン 暖暮 那覇開南店

地址：2 Chome-22-28 Matsuo, Naha, Okinawa 900-0014日本

營業時間：11：00－02：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

