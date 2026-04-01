20萬以上高價旅行團「成長4倍」　搭東方快車、私人陽台賞賽馬

▲斯洛維尼亞布雷德湖被譽為歐洲夢幻湖景代表之一。（圖／雄獅旅遊提供）



記者彭懷玉／綜合報導

縱使近日戰亂、物價漲，高端客群出遊消費力似乎不受影響。雄獅旅遊指出，2025年中高價位產品出團人數呈倍數成長，其中6萬元以上日本5日團較疫情前成長3倍，20萬元以上長線產品成長4倍；旗下精緻品牌「璽品SP Collection」2026年第一季營收不但超過2025年，甚至增逾1.5倍、旅客人數翻倍，顯示消費結構明顯升級。

▲威尼斯辛普倫東方快車酒吧車廂，以復古歐陸情境打造移動中的社交場景。（圖／VSOE提供）



根據麥肯錫調查，全球旅遊支出扣除通膨後仍維持約6%年成長。雄獅觀察，旅客需求已從價格與奢華，轉向文化深度、身心療癒與在地連結等「價值導向」，帶動中高單價產品持續成長，也意味精緻旅遊進入「價值重塑期」。

▲中世紀授爵儀式將歷史場景轉化為可參與體驗。（圖／雄獅旅遊提供）



從數據來看，成長來自「新客進場」與「消費升級」雙軌並行。璽品客群以新客為主，顯示市場持續擴大；雄獅既有客群則提高預算，反映疫後「對自己更好」的消費心態，約各占一半。



在產品策略上，璽品主打整合稀缺資源與文化體驗，如節慶限定行程、低密度小團與高隱私旅宿，逐步從傳統行程銷售轉型為「體驗整合」服務，強化差異化，以「關西南紀．米其林星鑰三宿 7日」為例，一趟不含機票就要超過17萬元。

▲京都六善酒店（Six Senses Kyoto）溫泉空間。（圖／雄獅旅遊提供）



雄獅指出，高端客群受景氣影響相對有限，旅遊已從消費轉為「生活品質延伸」與「精神投資」，旅客也更傾向交由專業團隊整合行程，以換取更完整的沉浸式體驗。



同時，雄獅分享2026年精緻旅遊5大趨勢，包括重視在地文化與節慶參與、偏好低密度與高隱私環境、追求目的地獨特性，以及轉向具故事性的餐飲體驗。雄獅表示，璽品自2019年成立，主要是回應長期存在於雄獅的中高端客群，過去這群旅客分散於各產品線，璽品便是將其系統化、品牌化，提供更一致且高品質的服務體驗。

2026年「璽品SP Collection」推出全新系列行程，主打整合獨家資源與稀缺體驗，並以「旅遊時間學」為概念，鎖定最佳時節與場景，強化旅程的文化深度與獨特性，亮點包含義大利西恩納賽馬節與東方快車等經典行程。

▲義大利西恩納賽馬節為百年賽事，席次一位難求，璽品安排私人陽台VIP席次。（圖／雄獅旅遊提供）



在歐洲市場，規劃「斯洛維尼亞東方快車13日」限定出發，串聯鐘乳石洞、牧羊人聚落與中世紀儀式體驗，並搭乘經典東方快車；另推出「義大利賽馬節15日」，安排私人陽台席次觀賞百年賽事，搭配山城連泊，提升行程稀缺性與沉浸感。

日本線則推出「關西米其林星鑰7日」，精選高隱私頂級旅宿，結合職人體驗、世界遺產巡禮與在地海味料理，並採小團制設計，強調低密度與深度體驗，呼應市場從硬體規格轉向旅遊質感的趨勢。

▲▼銀海極致號；銀海起源號客房。（圖／元本旅遊提供）



另外，元本旅遊董事長游國珍日前也指出，頂級客群的旅遊動機已從「物質擁有」轉向追求「生命厚度」，同時重視「極致稀缺」與「最後機會」。在氣候變遷影響下，極地與特殊地貌旅程的急迫性提升，也加速高端客群提早實現人生清單。



他預估，台灣高端旅遊市場規模每年約1,500億至2,000億元。即便全球局勢動盪，但金字塔頂端客群波動較小，未來將持續深耕歐非、日本及中南美等高端旅遊版圖。

