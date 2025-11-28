Google評論一票台客狂推！沖繩4.9星燒肉丼　熱情老闆還會講中文

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者陳品勻

陽光滿滿的沖繩糸滿市！如果你跟我一樣是個對肉肉充滿執念的肉食主義者，那麼「熟成焼肉 あらた 糸満店」絕對是您沖繩美食主題群集中，最不能錯過的核心。這家店，不只肉好、飯香，連老闆都超親切熱情笑瞇瞇，而且還會講中文，Google評論還有一票台客狂推！。

極品一：極品あらた丼／單品 2500日圓（約新台幣500元）

頂級A5和牛的夢幻體驗，這就是讓我魂牽夢縈的招牌。菜單上寫得清清楚楚，使用國產黑毛和牛的板腱（ミスジ），這是最高等級的A5肉品。透過少量火烤，將牛肉的旨味和甜味完美逼出。當那片薄如蟬翼的A5和牛放入口中，入口即化的魔力瞬間爆發！濃郁的肉香與油脂交織，完全不需要多餘的調味，就已經是舌尖上的極致奢華！記得加點那顆生雞蛋，讓蛋液為這份夢幻增添絲滑感。

極品二：サーロインステーキ丼－沙朗牛排丼／單品 1700日圓（約新台幣340元）

使用國產黑毛和牛，並特別挑選紅肉多、高蛋白質的部位來製作！這不是一般的沙朗，而是專注於健康與口感兼具的牛排丼。這碗丼飯完全符合現代人追求的精實美味！牛排表面經過強火炙烤，瞬間鎖住了肉汁和旨味，讓牛排吃起來很多汁。每一塊肉都充滿飽滿的牛肉纖維和濃郁的紅肉香氣。它在三款丼飯中提供了扎實的口感和滿滿的蛋白質，是享受美味同時兼顧健康的完美選擇。

極品三：ローストビーフ丼－烤牛肉丼／單品 1700日圓（約新台幣340元）

別被前兩碗的濃烈征服，這碗「ローストビーフ丼」帶來的是優雅與層次。嚴選牛肉經過低溫慢烤處理，讓肉片呈現粉嫩的玫瑰色澤。它的外型像玫瑰花瓣一樣美麗，是拍照打卡的必點項目。肉質極致柔軟，搭配特製醬汁和那顆金黃色的蛋黃，口感清爽不膩。成功地在三碗丼飯中帶來平衡，在享受過濃郁的燒肉後，能用這份優雅的牛肉香氣進行轉換。

貼心小叮嚀

套餐超推薦！我們點的套餐裡有烏龍麵和新鮮沙拉，這讓整體的飽足感超高，完美體現了高CP值。現場只有現金支付，請記得帶足夠的現金。

總結

「熟成焼肉 あらた 糸満店」的極品あらた丼、ハラミ丼、ローストビーフ丼，組成了讓肉食主義者無法抗拒的美味三連擊。完美證明了來到沖繩，即使不想吃海鮮，系滿市也有頂級的肉類料理等著我們。這趟旅程讓我超級滿足，強烈推薦給所有計劃前往沖繩自由行，記得帶上現金，準備好你的胃，享受這趟無與倫比的燒肉丼飯。

菜單

熟成焼肉 あらた 糸満店

地址： 6 Chome-16-16 Nishizaki, Itoman, Okinawa 901-0305日本

營業時間：11：00－15：00、17：00－23：00

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

