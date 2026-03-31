慢熬8鐘頭膠質濃郁！西門排隊雞湯麵　嫩豆花、霜淇淋免費吃

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳品勻

台北人氣麵店推薦！「富善雞湯麵舖萬華昆明店」打造台式文青風裝潢乾淨新穎空間。主打濃白雞湯麵與雞湯粥，以及慢熬八小時的老母雞濃湯，滿滿膠質雞湯味，35年製麵老店技藝，傳承彈有韌勁口感，還提供霜淇淋、豆花、飲料吃到飽超佛心。

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交通怎麼去？

▲可搭乘台北捷運「西門站1號出口」下車，步行5分鐘。

位置

餐廳位於台北市萬華區昆明街上，車水馬龍熱鬧西門商圈，交通便捷，旁邊就是西門町國賓戲院，想吃美食，又多間選擇。

招牌亮眼奪目

分店目前有2間，一間在台北松山區，另一間是在台北萬華西門町，我這次朝聖萬華的富善雞湯麵舖。復古懷舊風，台式招牌，黃底黑色字，非常搶眼，一整排西門町美食林立，這間新開幕超人氣排隊雞湯麵，好夯。

▲取名富善雞湯麵舖，採自店老闆外婆的名字「富善」，真好記又有梗。

採現場候位

每到用餐時間，絡繹不絕人潮，生意超級好，得先入內拿取候位號碼牌，等候叫號，這天我等了快1小時，西門町雞湯麵，天冷人潮更多了。

▲號碼牌上頭竟然寫著「胡饕米粉湯」，之前吃過這間米粉湯，看來是同個老闆創立的新品牌。

文青風新穎空間

落地玻璃設計，一眼可看穿透店內用餐整潔環境，長條形空間，寸土寸金的台北市。左邊規劃開放式廚房，一覽無遺，有個窗口可以取餐，右邊規劃一整排木桌座位，台式文青風裝潢，乾淨新穎空間，舒適環境，可容納20幾人用餐。

點餐方式

掃描桌上QR code點餐，去櫃台付款結帳，等候自助式取餐，送餐速度挺快的。餐點好了桌上鈴響會震動，需取餐區自行取餐，用餐完後須自行回收餐具。

老母雞的精華

牆面上圖文並茂，介紹這間好吃雞湯麵精華，熬煮8小時60斤雞骨一鍋湯、35年製麵老店技藝，以及500天老母雞的雞肉。

菜單

提供雞湯專賣店，主打濃白雞湯麵與雞湯粥，搭配小菜與炸雞翅，可內用或外帶美食，炸物與小菜：脆皮雞翅、雞腿、蒜香蛤蠣。

霜淇淋、飲品、豆花無限享用吃到飽

不管是霜淇淋、飲品、豆花，無限享用，吃到飽，非常佛心。這幾年越來越多麵店用這種手法吸客。像是「麵大廚」麵店，也是豆花與飲品吃到飽這樣的路線。

▲最後面的空間，一平台陳列霜淇淋、豆花、飲品，餐具自助式櫃台。

▲豆花一整大桶，配料有紅豆、綠豆、糖水，全自助式拿取。

▲這天霜淇淋是香草口味，甜香不膩。

麥茶與紅茶

飲品是麥茶與紅茶，麥茶沒有甜，獨特麥香。紅茶有糖，古早味紅茶香氣，搭配麵食最好了，飲品讓您無限喝到飽。

豆花

豆花細緻粉嫩，滿滿豆香，雖然紅豆是罐頭紅豆。豆花好好吃有水準，不因免費而馬虎，吃了好幾碗。

▲一上桌香氣撲鼻，好誘人。

蛤蠣雞腿濃湯麵 270元

一整大碗黃澄澄色澤，光看雞湯熬煮濃郁，每一口都能喝到雞肉精華，海鮮的鮮味和老母雞湯底融合得剛剛好風味。

剝皮辣椒雞腿濃湯麵230元

以剝皮辣椒加入雞湯，另一款超人氣雞湯麵。湯底不嗆辣，帶著清爽椒香，是款可以喝的剝皮辣椒雞湯，整個剝皮辣椒脆口，搭配麵食吃，很爽口。

滿滿精華膠質

熬煮8小時60斤雞骨一鍋湯，湯頭滿滿膠質，金黃色的濃白雞湯表面浮著些許精華雞油。一上桌，不一會兒表層有一層模，是款好喝的香濃雞湯。

▲蛤蠣吐沙乾淨，雖使用沒有很大顆蛤蠣尺寸，蛤蠣與雞湯結合，可提鮮味，鮮美甘甜。

雞肉入口軟嫩

來自500天老母雞的雞肉，粉嫩色澤，料理得好吃沒話說，沒有雞腥味，整體處理得很好，加上加入枸杞、蔥花、豆芽菜配料，整碗雞湯多了甜感。

▲35年製麵老店技藝，傳承彈有韌勁口感，份量不少，走比較細捲麵條，吸附湯汁，彈牙涮嘴，有飽足感。

富善雞湯麵舖 萬華昆明店

地址：108台北市萬華區昆明街85之1號

電話：02－23896017

營業時間：周一至周五10：00－14：30、17：00－22：00；周六11：00－22：00；周日10：00－22：00

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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