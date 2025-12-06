ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
南投水里隱世古隧道！老舊號誌燈定格百年前　抬頭可見壯觀蝙蝠群

▲▼大觀古隧道。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

說到南投水里，許多人第一時間想到的往往是車埕、日月潭等熱門景點，但其實水里藏著不少鮮少人知道的私房秘境。像上次和大家分享過的「頭社水路橋」，便是其中一個歷史與自然交織而成的隱世寶地。而這次，我想帶你們走進另一處同樣位於水里、卻被旅人們低估的探險點「大觀古隧道」。

▲▼大觀古隧道。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

交通資訊（建議方式）
►自行開車最方便：由水里市區往頭社方向接縣道131線，沿路指標即可抵達。
►停車：隧道入口附近有小型停車空間，平日相對好停。
►步行距離：從園區到隧道口大約3至5分鐘，適合親子、長輩同行。

▲▼大觀古隧道。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

環境介紹
如果想要去大觀古隧道駕駛就可以抵達了。但是如果需要導覽的話，可以至「車埕休閒農業區」報名登記。

▲▼大觀古隧道。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

建於日治時期
這座建於1919年日治時期的古隧道，原本是為了興建水力電氣工程而打造的鐵道隧道，全長約320公尺，以火燒磚與石塊堆砌而成，呈現少見的S型彎曲路線。走進隧道後，不僅能感受到濃厚的歷史韻味，也因光線昏暗、深不可見的曲線轉彎，增添幾分神祕又帶點探險感的氛圍。隧道內更棲息著蝙蝠與自然生態，讓整趟旅程不只是散步，而像是一場穿越百年時空的冒險。

▲▼大觀古隧道。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼大觀古隧道。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

抬頭就能看見蝙蝠
走進古隧道，除了能感受到百年歷史留下的痕跡，最讓人印象深刻的，就是隧道內豐富的自然生態。抬頭一看，便能見到成群的蝙蝠倒掛在隧道頂端，這裡安靜、陰涼、少人打擾，是牠們最理想的棲息地。牠們多半只是靜靜休息或睡眠，並不會主動接近人類，因此只要保持安靜、不用強光直射，就能安全欣賞這難得一見的自然畫面。

▲▼大觀古隧道。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

洞螽
除了蝙蝠，隧道牆面上也能看到一些洞螽（或類似洞穴型昆蟲）。牠們細小、行動緩慢，通常停在磚縫間不太移動，代表隧道內的環境相當穩定，也富含適合牠們生存的微生態。

▲▼大觀古隧道。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

老式紅綠燈與鐵路號誌
穿過幽暗的隧道後，另一頭竟然別有洞天。隧道出口前豎立著一組斑駁的老式紅綠燈與鐵路號誌，彷彿時間在這裡停住了一樣。紅、黃、綠三色燈罩被歲月染上一層青苔與風化痕跡，在綠意包圍的山林背景下，形成一幅強烈又迷人的懷舊畫面。

▲▼大觀古隧道。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲這個位置也成為旅人們來到大觀古隧道必拍的打卡點。

彷彿穿越時空
走出隧道後，迎面而來的不只是光亮與清新的空氣，還有彷彿從老電影裡走出來的場景，老舊的號誌桿、鏽蝕的標誌牌、還有隧道口石牆上自然生長的苔蘚植物，讓整個畫面充滿濃濃的復古感。站在這裡拍照，不論是背影、被老紅綠燈框景、或是從隧道裡走出的瞬間，都能拍出一種「穿越時光」的氛圍。

▲▼大觀古隧道。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

遊走山間小徑
從園區往隧道走的路上，綠植包圍四周，山勢遞進，視野逐漸開闊。偶爾能看到樹林間露出的山頭、電塔在遠處靜靜矗立，形成壯麗的背景景色。被林木包覆的小路彎彎曲曲，陽光從樹葉縫隙灑下，在地面形成跳動的光影。走起來舒服又不費力，很適合作為「順遊＋輕健行」的景點。

▲▼大觀古隧道。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼大觀古隧道。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

注意事項
►隧道內黑暗潮濕，務必攜帶手電筒。
►蝙蝠是隧道特色生態，請勿用強光照射、勿大聲喧嘩。
►部分路面濕滑，穿防滑鞋較安全。
►建議結伴前往，避免獨自深入。
►隧道內無廁所、無照明，請先做好準備。

▲▼大觀古隧道。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼大觀古隧道。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

大觀古隧道（Google地圖名稱為「大觀鐵路古隧道」）

地址：南投縣水里鄉553

