咖啡館深藏知本山谷靜謐角落！遠離塵囂眺望海景　入內要先敲鐘

如果要說台東咖啡廳界的秘境，那絕對不能錯過這間隱身在知本山林裡的「林道咖啡」。明明家鄉就在知本，卻直到這次造訪才發現，原來這片熟悉的山谷間，還藏著這麼一處令人驚艷的靜謐空間。沿著蜿蜒的山路前行，兩旁綠意層疊，當陽光穿過林梢灑落在木造建築上，眼前的景象宛如走進一幅風景畫。沒有城市的喧囂與擁擠，只有蟲鳴鳥語與微風吹過樹葉的聲音，讓人一抵達就忍不住放慢腳步。

環境介紹

如果不是因為台東的親戚特地推薦，我大概一輩子都不會發現，原來離家那麼近的地方，竟然藏著這樣一間山林裡的秘境咖啡廳。這裡真的非常低調，低調到就算你開車經過，也可能一不注意就錯過。沿途的山路兩側盡是翠綠的樹林與蜿蜒的小徑，幾乎沒有任何明顯的指示牌或廣告招牌，只有偶爾出現的「林道」兩個字，像是故意要考驗旅人是否有心找到這片隱藏的綠洲。

▲停好車後，準備從停車場走到咖啡廳時，周邊的樹上幾十隻猴子在眼前跑來跑去，真的好喜歡這樣的大自然生活。

應門鐘

在咖啡廳最有趣、也最令人印象深刻的一幕，莫過於抵達門口時的那個「應門鐘」。與一般咖啡廳不同，這裡並沒有自動門或醒目的迎賓告示，而是設置了一個古樸的小鐘掛在門邊。旅人得親手輕輕敲響它，叮噹一聲清脆的迴響，立刻在山林之間傳開。

鐘聲迴盪

那聲音不僅清亮，還帶著一點山谷間的回音，彷彿替這趟旅程正式揭開序幕。那一刻，你會突然意識到，這裡不是隨意能闖入的空間，而是一處需要「被邀請」的靜謐角落。

只有提供咖啡飲品

主打手沖咖啡以及其他無咖啡因的飲品。但這邊不會有提供其他餐食甜點，如果各位是想要來喝下午茶吃甜點的話，那這邊可能不太適合。但如果是想要品嚐不同風味的手沖咖啡，那麼真的最適合不過了。

▲這裡有室內還有戶外的座位區，如果怕熱的話，可以選擇室內座位區。就算是在室內也可以欣賞到絕美的景色。

戶外庭院座位

如果是在午後時段前往，那一定要選擇戶外的庭院座位。這片被山風包圍的露天區域，是整間店最令人流連忘返的地方。微風輕拂，空氣中混著樹葉的氣息與咖啡香，四周靜謐得只聽得見蟲鳴與鳥叫。

眺望山海

從這裡望出去，視野極其開闊。放眼望去，層層山巒在遠方鋪展開來，而在天氣晴朗的午後，視線甚至可以一路延伸到遠方的太平洋。還能同時看見山與海的咖啡廳，或許只有台東這樣的地方才有。

享受午後時光

下午的光線最是迷人，尤其當陽光透過樹影斑駁地灑在石桌上時，那份溫柔的氛圍讓時間彷彿都慢了下來。坐在庭院裡，一邊喝著剛沖好的咖啡，一邊望著遠方雲霧在山巒間遊走，這樣的午後不需要任何言語，光是靜靜待著，就是一種極致的享受。

消費方式

這邊有兩種消費方式。A方案為試飲咖啡風味體驗，採人頭計算，會手沖近十款不同的咖啡讓各位品嚐。而方案B則是單點。

▲如果品嚐完後，喜歡喝他們的咖啡，都可以到架上選擇耳掛咖啡包。自己帶回家沖。

▲如果不喝咖啡的話，這邊也有提供幾款無咖啡因的飲品供各位選擇。

林道咖啡

地址：台東縣卑南鄉溫泉村鎮樂36－8號

電話：0910－607661

營業時間：13：00－17：00（周二公休）

