春節出國團費下修近萬元　玩日韓2.2萬有找、享日本環球包場派對

▲▼春節出國優惠。（圖／可樂旅遊提供）

▲可樂旅遊推出春節清倉優惠，可以體驗獨家日本環球影城新春包場派對。（圖／可樂旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻過年出國商機，可樂旅遊宣布加碼推出馬年春節旅遊商品清倉優惠，主打免請假、全程無自費，團體行程每人最低2萬1900元起，可以造訪韓國最大星空圖書館、小法國村，或到日本環球影城參加獨家新春包場派對。

可樂旅遊表示，2026年春節連假期間因機位供給穩定，整體團費價格未出現明顯漲幅，部分商品優惠價甚至比2025年春節下修近萬元，價差相當有感。

▲▼春節出國優惠。（圖／可樂旅遊提供）

▲韓國小法國村。

此次推出馬年春節旅遊商品清倉優惠，韓國主打「清州首爾5日」2萬1900元起，2月17日（初一）出發免請假、全程無自費，走訪韓國最大水原星空圖書館、小法國村、龍309吊橋等景點。「釜邱5日」同樣於2月17日出發，每人2萬1999元起，可以漫遊慶州古都，再到慶州世界主題樂園度過親子時光。若想要體驗在國外圍爐吃年夜飯，「釜山賀歲年夜飯4日」2月14日出發，特別安排「紅油短中華料理」圍爐饗宴，還有巨無霸澎派海鮮鍋、蔘雞湯、烤肉吃到飽等美食，每人3萬4500元起。

針對國人最愛的日本，推薦「關西日本環球影城5日」，獨家安排於日本環球影城舉辦THE SHOW TIME新春包場派對，與喜歡的卡通人物一起拍照留念。「北海道三大蟹三溫泉5日」入住3晚日式溫泉飯店，體驗雪盆戲雪、堆雪人、打雪仗等雪上活動，大啖三大蟹吃到飽。長天數行程則有「松山四國7日」，搭乘瀨戶內海汽船SEA PASEO從海上一覽瀨戶內海風光，遊遍栗林公園、金刀比羅宮、道後溫泉等知名景點。

▲▼春節出國優惠。（圖／可樂旅遊提供）

▲▼也可以到宿霧或會安走一趟。

▲▼春節出國優惠。（圖／可樂旅遊提供）

若想去溫暖的東南亞避寒，「宿霧雙跳島浮潛5日」2月13日出發2萬9800元起，體驗菲律賓特有的螃蟹船跳島浮潛，再到歐斯陸與鯨鯊近距離接觸。「泰國曼芭奢華五星5日」2月20日出發3萬9999元起，保證入住一晚曼谷奢華五星飯店及3晚芭達雅五星飯店，行程中還安排泰式古法按摩放鬆身心。

▲▼星宇航空台北-馬尼拉航線將於12月16日恢復飛航。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空明年開啟台北、台中直飛宮古島定期航線。（上圖／星宇航空提供，下圖／易遊網提供）

▲▼星宇航空直飛宮古島明年開航。（圖／易遊網提供）

易遊網則與星宇航空攜手推出的「新年星旅程」獨家專案，精選22個人氣航點下殺7折起。其中備受矚目的新亮點，莫過於將於2026年2月12日起開航台北、台中雙航點直飛宮古島，飛行時間約1.5小時即可抵達，此次促銷來回含稅最低6608元起。

▲▼星宇航空台北直飛鳳凰城即將於明年1月開航。（圖／易遊網提供）

▲星宇航空台北直飛鳳凰城即將於明年1月開航。鳳凰城鄰近羚羊谷、大峽谷等經典景點。（圖／易遊網提供）

星宇航空也將於2026年1月15日開航台北直飛鳳凰城航線，為美國西南部再添直飛新據點。鳳凰城位於亞利桑那州核心地帶，以壯闊沙漠地景、紅岩峽谷與國家公園聞名，鄰近羚羊谷、大峽谷等經典景點，這次獨家票價來回含稅最低2萬3293元起。

易遊網「星宇航空 新年星旅程」優惠專案自即日起至1月23日止於易遊網官網與App限時開賣，出發日期可預訂至2026年5月31日，凡於活動期間購票，還有機會抽中「台北－安大略」來回機票一張。易遊網也同步加碼限量搶活動，1月7日推出星宇航空神戶機票一口價7777元，1月23日再祭出宮古島機票777元的超殺驚喜價。

▲▼韓國櫻花季。（圖／五福旅遊提供）

▲▼五福旅遊推出韓國櫻花季特色行程。（圖／五福旅遊提供）

▲▼韓國櫻花季。（圖／五福旅遊提供）

五福旅遊則從即日起至12月31日推出「韓國狂歡3重奏」優惠活動，祭出三大好康，包括韓國行程最低9900 元、指定產品現折1000 元，以及下單即有機會「0元遊韓國」。2026 年春季賞櫻產品提前開賣後，首爾與釜山部分熱門出發日已售罄，顯示韓國賞櫻熱度持續攀升。

「韓國狂歡3重奏」中，最低9900元的促銷產品為高雄直飛濟州4天行程，不走人蔘保肝購物站，升等入住1晚市區四星飯店，餐食包含濟州特色黑毛豬吃到飽、豪華海鮮貝類鮑魚鍋。台北出發「濟州揪好玩5日」早去玩回行程，12月及2026年1月所有出發日期均享超值價9999元，餐食安排炒黑豬肉吃到飽、鮑魚海鮮鍋等。

此外，即日起至12 月 31 日前，報名付訂五福旅遊 2026 年3至6月出發的韓國團體行程，即享每人團費現折1000 元早鳥優惠。五福旅遊表示，3至6月涵蓋韓國春季至初夏旅遊季，3月底至4月初櫻花盛開，是台灣旅客最愛賞花時節；5月韓國各地氣候宜人、綠意盎然，不論觀賞釜山蔚藍海景或濟州火山地形健行，都是造訪韓國的理想選擇。

五福旅遊指出，花季產品向來具有「早鳥搶位」特性，今年韓國花季行程詢問度較去年成長，顯示旅客對季節性旅遊熱度高。除了韓國，2026年荷蘭庫肯霍夫鬱金香花季將於3月19日至5月10日開放，五福亦推出法比荷10日賞花行程，提供早鳥優惠方案。

