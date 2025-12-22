ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
100元包下整座森林！日月潭三合院咖啡　堆滿收藏宛如時光屋

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

很多人來到日月潭，第一個想到的往往是「遊湖」和「自行車環湖」。但其實在這片湛藍湖水的另一側，還藏著一處被多數旅人忽略的世外桃源，頭社活盆地。這裡的四季像翻書頁一樣，每次來都能遇見不一樣的畫面，春天的嫩綠、夏季壯觀的螢火蟲、秋天金黃的稻浪，甚至還有全台唯一的七彩金針花海，色彩濃郁得像調色盤不小心灑了滿地。而我這次真正驚喜的，是活盆地深處這間在網路上幾乎沒有資訊的老宅咖啡廳「哲學之道農莊」。

一杯咖啡、一座三合院、一大片森林的午後

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

消費方式

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲這裡是入園費100元／人。這裡占地非常大，一年四季都有不同的花種景色。

環境介紹
說真的，光聽名字我還真的聯想不到「咖啡廳」。可能因為太過文青、太有禪意了吧。更不可思議的是，我明明在日月潭生活了六、七年，卻從來不知道原來這裡藏著一座這麼有味道的三合院老宅。

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

大自然環繞
走進園區的瞬間，就像穿過了一道時間的縫隙。紅磚老房、木窗框、老式庭院，加上附近完全沒有遊客喧鬧的聲音，寧靜到只剩風在吹竹葉、鳥在樹梢跳動的聲音。這種「被自然包圍」的感覺，是日月潭的主景區找不到的。

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

咖啡廳後別有洞天
更讓我意外的是，三合院後面竟然還藏著一大片林區。真的很大，樹林裡有步道、有草地，也有一些小角落可以坐著發呆。很適合散步、拍照，或者單純讓自己遠離一下外界的聲音。

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

擺滿了超復古的老物
舊電視、黑膠唱機、音響從地板擺滿到天花板、老桌椅、懷舊櫥櫃，完全是一座「私人回憶博物館」。這些不是故意擺來營造復古氛圍的，是老闆真的一路收、一路留，然後自然地成了現在這個樣子。站在裡面會有一種「啊，這些東西我小時候看過」的奇妙感。

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

世外桃源
本來以為這裡的亮點就是三合院本身，結果真正的驚喜在後面。一走到屋後，我差點以為誤闖森林步道。完全沒圍籬、沒有那些「人工造景」的刻意，而是一大片原始林地：高高的檳榔樹像撐起天空，蕨類、灌木鋪滿整個山坡，風吹起來超涼，空氣又乾淨。那一刻，我真的有種「這裡怎麼會沒人知道？」的感覺。

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

門票一人100元
門票不算便宜但也不貴，因為他會附一杯飲品，有時是愛玉、有時是紅茶、偶爾是老闆自己烘的手沖咖啡。完全看老闆當天的心情。我那天真的很幸運，竟然一次喝到兩款，老闆手烘的咖啡、跟帶點麥香的紅茶。味道乾淨、不造作，喝起來就像環境一樣樸實。

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼哲學之道農莊。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

哲學之道農莊

地址：南投縣魚池鄉銃櫃巷8號
電話： 0928－317059（須預約）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》

關鍵字： 哲學之道農莊 南投美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

