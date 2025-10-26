南投最新療癒景點！春水堂山林茶館藏浪漫梅園　還能泡足浴玩手作

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

近年來南投的特色景點越來越多，而2025年底全新亮相的「春秋山林」，更是引起旅人矚目的話題秘境。這座由春水堂打造的山林園區，就落腳在南投國姓鄉北港村，將茶飲文化與山林自然融合，帶來「喝茶、泡腳、散步、手作」一次滿足的五感體驗。如果你喜歡悠閒的氛圍、療癒的山林步調，那麼春秋山林絕對值得列入南投必訪景點清單。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

全新開幕

這裡是春水堂的最新力作，於2025年9月23日開始試營運，將「茶」與「山林生活」結合，打造一個兼具飲食、足浴、藝文與自然景觀的休閒園區。園區內不只有餐廳、茶館，還有足浴池、手作體驗、選物商店與林間散步區，讓人能從視覺、味覺、嗅覺、觸覺到聽覺全面沉浸。來到這裡，不只是旅遊，更像是一場療癒心靈的森呼吸。目前也還有一些區域正在開發。

門票資訊

全票：150元

優惠票：100元（7至12歲孩童、北港村民、17：00後入園）

試營運優惠：即日起至 2025年12月31日，門票可折抵園區消費100元（當日限用）。

小提醒：園區部分區域為寵物友善，但毛孩需放在推車或提籠內才可入園。

必體驗的五大場域



山林兼味（餐廳）

以「在地食材」與「創意料理」為主軸，試營運時就推出超過百道餐點與四十多款飲品，從特色茶飲到融合料理應有盡有。無論是與三五好友聚餐，或是享受一壺茶搭配甜點，都能感受到茶香與美食的交融。



快哉亭（足浴體驗）

園區內最受歡迎的角落之一，就是能邊泡腳邊喝茶的「快哉亭」。坐在木質平台上，雙腳浸在溫熱的泉水中，眼前是一片山林綠意，完全就是最佳的放鬆時刻。



山系製販所（手作＆選物市集）

這裡可以體驗簡單的手作課程，或者挑選各式設計小物與輕食飲品。像是小巧的生活選品、茶相關商品，都很適合作為伴手禮帶回家。



梅園（林間散步區）

漫步在園區的梅園與林道，四季皆有不同景緻。春天有花、夏日蒼翠、秋天落葉繽紛、冬日雲霧繚繞，不論什麼時候來都能感受大自然的呼吸。



秋山大雅（藝文空間）

規劃中的藝文茶藝空間，將不定期舉辦展覽或文化活動。未來這裡會成為結合人文與自然的核心場所。

交通方式

自駕：從國道六號國姓交流道下，約 20 分鐘車程即可抵達。

大眾交通：可搭乘客運至埔里，再轉計程車前往。

建議自駕前往，沿途還能順遊國姓糯米橋、北港溪溫泉等景點。

用餐人潮眾多

這一次原本預計要來山林兼味用餐，殊不知等了兩個鐘頭還沒輪到我們，所以最後就沒有機會品嚐到他們的餐點了，建議各位可以等到熱潮退燒後再來，玩起來會比較順一些。

快哉亭（足浴體驗）

在等待餐點的時候，因為等待時間太久了，所以建議可以先來快哉亭足浴體驗，在這邊的體驗價格是150元，會提供中藥包，還有中藥茶可以飲用。門票也可以折抵部分消費。

足浴空間特色

►開放式木平台：足浴區建在山坡平台上，採木質建材搭配大片落地窗或開放式欄杆，沒有壓迫感，視線可以直接延伸到山谷景致。

►自然採光與通風：白天陽光灑落在木地板上，空氣清新，隨著微風帶來森林氣息，特別適合靜坐放空。

►座位規劃：採半開放式座位，每一組足浴池都有獨立空間，既能與同伴分享，也保有一定隱私。

►氛圍感滿分：晚上點燈後，足浴池旁的燈光映照在木質平台與水面上，搭配夜晚的蟲鳴，氛圍更顯浪漫療癒。

春秋山林

地址：南投縣國姓鄉北原路30－16號

電話：049－2462667

營業時間：10：00－19：00（周二公休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►150元爽嗑20片！台東超佛心厚切生魚片 平假日都排滿人潮

►老屋咖啡廳重現三合院風華！烏日稻浪下午茶秘境、只營業周末

►龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯！70歲以上長者免費喝