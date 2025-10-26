ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

南投最新療癒景點！春水堂山林茶館藏浪漫梅園　還能泡足浴玩手作

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼春秋山林。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

近年來南投的特色景點越來越多，而2025年底全新亮相的「春秋山林」，更是引起旅人矚目的話題秘境。這座由春水堂打造的山林園區，就落腳在南投國姓鄉北港村，將茶飲文化與山林自然融合，帶來「喝茶、泡腳、散步、手作」一次滿足的五感體驗。如果你喜歡悠閒的氛圍、療癒的山林步調，那麼春秋山林絕對值得列入南投必訪景點清單。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼春秋山林。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

全新開幕
這裡是春水堂的最新力作，於2025年9月23日開始試營運，將「茶」與「山林生活」結合，打造一個兼具飲食、足浴、藝文與自然景觀的休閒園區。園區內不只有餐廳、茶館，還有足浴池、手作體驗、選物商店與林間散步區，讓人能從視覺、味覺、嗅覺、觸覺到聽覺全面沉浸。來到這裡，不只是旅遊，更像是一場療癒心靈的森呼吸。目前也還有一些區域正在開發。

▲▼春秋山林。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

門票資訊
全票：150元
優惠票：100元（7至12歲孩童、北港村民、17：00後入園）
試營運優惠：即日起至 2025年12月31日，門票可折抵園區消費100元（當日限用）。
小提醒：園區部分區域為寵物友善，但毛孩需放在推車或提籠內才可入園。

▲▼春秋山林。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

必體驗的五大場域

山林兼味（餐廳）
 以「在地食材」與「創意料理」為主軸，試營運時就推出超過百道餐點與四十多款飲品，從特色茶飲到融合料理應有盡有。無論是與三五好友聚餐，或是享受一壺茶搭配甜點，都能感受到茶香與美食的交融。

快哉亭（足浴體驗）
 園區內最受歡迎的角落之一，就是能邊泡腳邊喝茶的「快哉亭」。坐在木質平台上，雙腳浸在溫熱的泉水中，眼前是一片山林綠意，完全就是最佳的放鬆時刻。

山系製販所（手作＆選物市集）
 這裡可以體驗簡單的手作課程，或者挑選各式設計小物與輕食飲品。像是小巧的生活選品、茶相關商品，都很適合作為伴手禮帶回家。

梅園（林間散步區）
 漫步在園區的梅園與林道，四季皆有不同景緻。春天有花、夏日蒼翠、秋天落葉繽紛、冬日雲霧繚繞，不論什麼時候來都能感受大自然的呼吸。

秋山大雅（藝文空間）
 規劃中的藝文茶藝空間，將不定期舉辦展覽或文化活動。未來這裡會成為結合人文與自然的核心場所。

▲▼春秋山林。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

交通方式
自駕：從國道六號國姓交流道下，約 20 分鐘車程即可抵達。
大眾交通：可搭乘客運至埔里，再轉計程車前往。
建議自駕前往，沿途還能順遊國姓糯米橋、北港溪溫泉等景點。

▲▼春秋山林。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼春秋山林。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼春秋山林。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

用餐人潮眾多
這一次原本預計要來山林兼味用餐，殊不知等了兩個鐘頭還沒輪到我們，所以最後就沒有機會品嚐到他們的餐點了，建議各位可以等到熱潮退燒後再來，玩起來會比較順一些。

▲▼春秋山林。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼春秋山林。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼春秋山林。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

快哉亭（足浴體驗）
在等待餐點的時候，因為等待時間太久了，所以建議可以先來快哉亭足浴體驗，在這邊的體驗價格是150元，會提供中藥包，還有中藥茶可以飲用。門票也可以折抵部分消費。

▲▼春秋山林。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼春秋山林。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

足浴空間特色
►開放式木平台：足浴區建在山坡平台上，採木質建材搭配大片落地窗或開放式欄杆，沒有壓迫感，視線可以直接延伸到山谷景致。
►自然採光與通風：白天陽光灑落在木地板上，空氣清新，隨著微風帶來森林氣息，特別適合靜坐放空。
►座位規劃：採半開放式座位，每一組足浴池都有獨立空間，既能與同伴分享，也保有一定隱私。
►氛圍感滿分：晚上點燈後，足浴池旁的燈光映照在木質平台與水面上，搭配夜晚的蟲鳴，氛圍更顯浪漫療癒。

▲▼春秋山林。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼春秋山林。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼春秋山林。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

春秋山林

地址：南投縣國姓鄉北原路30－16號
電話：049－2462667
營業時間：10：00－19：00（周二公休）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►150元爽嗑20片！台東超佛心厚切生魚片　平假日都排滿人潮
►老屋咖啡廳重現三合院風華！烏日稻浪下午茶秘境、只營業周末
►龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯！70歲以上長者免費喝

關鍵字： 春秋山林 南投旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【當場起火】機車倒地燒成「火球」！　北市路口車禍騎士腳底著火急逃生

推薦閱讀

深入太平洋邊的隱世小鎮！長濱秘境一日遊　搭木造帆船隨風而行

深入太平洋邊的隱世小鎮！長濱秘境一日遊　搭木造帆船隨風而行

鬧中取靜侘寂風民宿　隱身台東市區＋自助入住超便利

鬧中取靜侘寂風民宿　隱身台東市區＋自助入住超便利

台東知本「無名米苔目」連招牌都沒有！手工古早味滑溜Q彈

台東知本「無名米苔目」連招牌都沒有！手工古早味滑溜Q彈

雜草叢生小路深藏三合院秘境！與世隔絕咖啡廳隱身高鐵隧道旁

雜草叢生小路深藏三合院秘境！與世隔絕咖啡廳隱身高鐵隧道旁

嘉義今年新開幕5大景點

嘉義今年新開幕5大景點

米其林綠星主廚偕能高賽德克部落推大地餐桌

米其林綠星主廚偕能高賽德克部落推大地餐桌

漢來、雲朗「3集團線上旅展」17折起

漢來、雲朗「3集團線上旅展」17折起

漢堡王華堡雙人餐69折只有3天

漢堡王華堡雙人餐69折只有3天

沙漠綠洲感酒吧藏身台中勤美！

沙漠綠洲感酒吧藏身台中勤美！

南投最新療癒景點！春水堂山林茶館

南投最新療癒景點！春水堂山林茶館

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

桃園萬聖城必玩亮點　演唱會只有今天

師大旁不限時貓咪咖啡廳！

東京車站最美金色燈海11/13登場

北投「4溫泉飯店線上旅展」優惠一覽

點餐吆喝聲此起彼落！三重無名麵攤

米其林一星下午茶！坐落微風南山46樓

桃園地標「虎頭山公園」11/5整修一年

桃園萬聖城「魔蛛古堡」　開城　

盤點10月登台4家日本美食

宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！

熱門行程

最新新聞更多

嘉義今年新開幕5大景點

米其林綠星主廚偕能高賽德克部落推大地餐桌

漢來、雲朗「3集團線上旅展」17折起

漢堡王華堡雙人餐69折只有3天

沙漠綠洲感酒吧藏身台中勤美！

南投最新療癒景點！春水堂山林茶館

盤點10月登台4家日本美食

桃園3處萬聖節景點

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366