澎湖首創「七龍珠主題海上花火節」　日期、活動亮點一次看

▲▼2025澎湖國際海上花火節。（圖／澎湖縣政府提供）

▲2026澎湖國際海上花火節首次與七龍珠合作。圖為過去活動示意圖。（圖／澎湖縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

澎湖縣政府今（26日）公布「2026 澎湖國際海上花火節」活動日期，並宣布將攜手日本經典動漫IP《七龍珠Z》，共同打造全新主題「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」。縣府表示，2026年花火節將透過增加活動場次、延長整體期程，全面提升活動規模與能見度，活動將自4月20日試放場起跑，5月4日開幕，擴大辦理至8月25日閉幕。

▲▼2026澎湖國際海上花火節。（圖／澎湖縣政府提供）

▲明年將可看到七龍珠主題花火大會。

2026澎湖國際海上花火節首度與全球知名日本動漫《七龍珠Z》合作，結合熱血動漫元素與花火藝術、燈光科技、無人機視覺效果，打造兼具視覺震撼與主題特色的夏日慶典。花火節期間也將規劃多項《七龍珠Z》主題活動，包括互動式角色打卡區、大型公仔展示、主題公園，以及限定聯名周邊商品等。

「2026 澎湖國際海上花火節」將於4月20日及27日辦理兩場試放場，每場次施放10分鐘煙火秀，正式活動期間自5月4日至8月25日，其中5月4日至6月25日為每周一、四辦理，6月30日起至8月25日，則為每周二辦理，主會場設於澎湖馬公觀音亭園區。

令人期待的煙火及無人機展演時間原則於晚間9時登場，5月4日開幕與8月25日閉幕將施放12分鐘煙火秀及10分鐘無人機燈光展演，其餘場次為10分鐘煙火秀及10分鐘無人機展演。另規劃3場離島場次（吉貝、望安、七美）及3場地方限定場次（湖西、白沙、西嶼），相關時間與細節將另行公告，總計33場次。

▲▼2026澎湖國際海上花火節。（圖／澎湖縣政府提供）

▲2026澎湖國際海上花火節場次一次看。（圖／澎湖縣政府提供）

佐藤健來台參加AAA語言不通　感謝朴寶劍暖心照顧

