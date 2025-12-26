ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

車泊＋泡湯只要500元！礁溪8間人氣平價湯屋　房型價格一次看

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼2025礁溪平價溫泉懶人包！TOP8個礁溪溫泉湯屋推薦。（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

玩礁溪當然一定要規畫泡湯行程啦，礁溪是宜蘭著名的平地溫泉美人湯，除了琳瑯滿目的溫泉飯店外，也有個人湯屋，若不想花大錢住溫泉飯店，來純泡湯也很可以，本篇整理了8間超人氣礁溪平價湯屋。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

1.礁溪綠水溫泉
宜蘭最新質感溫泉湯屋礁溪綠水溫泉，隱身在溫泉街裡，環境乾淨，布景唯美讓人放鬆，日式溫泉湯屋超級大，大空間大湯池，相當舒適，情侶約會、親子家庭一起泡湯都適合，再搭配礁溪景點一日遊，更能充實旅程啦（詳細圖文介紹

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路一巷17－5號
電話：03－9885666
營業時間：07：00～23：00

▲▼2025礁溪平價溫泉懶人包！TOP8個礁溪溫泉湯屋推薦。（圖／部落客滿分提供）

▲▼2025礁溪平價溫泉懶人包！TOP8個礁溪溫泉湯屋推薦。（圖／部落客滿分提供）

▲▼2025礁溪平價溫泉懶人包！TOP8個礁溪溫泉湯屋推薦。（圖／部落客滿分提供）

2.礁溪四季溫泉
冬天玩宜蘭就是要泡湯，礁溪平價溫泉推薦，礁溪四季溫泉在網路上擁有超高評價，個人湯屋大又有質感，只要300元，全新開放的豪華湯屋就像在泡游泳池，每日限時間開放，也只要380元，另外還有男女裸湯大眾湯不限時爽泡也很讚，再搭配礁溪景點一日遊，絕對更充實旅程。（詳細圖文介紹

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷
電話：03－9883855
營業時間：冬季湯屋24小時開放

▲▼2025礁溪平價溫泉懶人包！TOP8個礁溪溫泉湯屋推薦。（圖／部落客滿分提供）

3.來去泡湯坊
礁溪平價溫泉湯屋推薦來去泡湯坊，都說玩宜蘭礁溪，絕不能錯過舒服的美人湯，尤其是秋冬時期，安排來礁溪泡湯最溫暖享受，礁溪超多平價湯屋，來去泡湯坊網路評價很高，中午前的早鳥泡湯價，雙人湯屋只要250元，重點是湯屋超大，親子同遊還提供兒童泳圈，超強大的礁溪親子泡湯湯屋服務，太加分了。（詳細圖文介紹

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷2－1號
電話：0978－832108
營業時間：08：00～23：00

▲▼2025礁溪平價溫泉懶人包！TOP8個礁溪溫泉湯屋推薦。（圖／部落客滿分提供）

4.春水笈溫泉湯屋
宜蘭礁溪泡湯推薦平價的春水笈溫泉湯屋，地點位置佳，有停車場，雙人湯屋50分鐘只要380元，石頭湯屋乾淨有質感，重點是空間寬敞，小夫妻小情侶、或是閨蜜同行泡湯超適合，設施完善，也有家庭湯屋及大眾裸湯溫泉池，再搭配礁溪景點一日遊，冬季絕對暖呼呼。（詳細圖文介紹

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17－1號
電話：03－9871968
營業時間：冬季湯屋24小時營業

▲▼2025礁溪平價溫泉懶人包！TOP8個礁溪溫泉湯屋推薦。（圖／部落客滿分提供）

5.蔥澡礁溪小澡堂
宜蘭礁溪是著名的溫泉鄉，而蔥澡溫泉是礁溪人氣文青澡堂，每間湯屋都有不同主題的可愛插畫，個人湯屋空間寬敞，還有獨立休憩區，質感舒服，還會提供泡湯小玩具，很適合親子旅人玩礁溪體驗泡湯，讓簡單的泡溫泉，也能是種樂趣。（詳細圖文介紹

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段77號
電話：03－9876929
營業時間：10：00～23：30

▲▼2025礁溪平價溫泉懶人包！TOP8個礁溪溫泉湯屋推薦。（圖／部落客滿分提供）

6.玫瑰園原泉湯屋
位在礁溪人氣的溫泉街上，粉紅色的招牌外觀相當浪漫，是礁溪平價溫泉，個人湯屋只要300元，需自備毛巾浴巾，另有高質感的客房湯屋可以選擇，還有住宿服務，想要平價泡湯，或是入宿平價溫泉旅宿，玫瑰園原泉湯屋也是玩礁溪不錯的選擇唷。（詳細圖文介紹

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17號
服務專線：03－9883364
營業時間：07：30～24：00、周六／日07：30～02：00

▲▼2025礁溪平價溫泉懶人包！TOP8個礁溪溫泉湯屋推薦。（圖／部落客滿分提供）

7.傳奇溫泉湯屋
宜蘭礁溪平價溫泉推薦傳奇溫泉湯屋，網路評價4.4星，感覺好強大，重點是湯屋最便宜的只要200元，半露天大湯屋是300元，俗俗泡湯價，另外還有車泊＋泡湯的專案也只要500元，玩宜蘭礁溪，小資族的平價湯屋可以參考。（詳細圖文介紹

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路80巷3號
電話：03－9886800
營業時間：08：00～22：00

▲▼2025礁溪平價溫泉懶人包！TOP8個礁溪溫泉湯屋推薦。（圖／部落客滿分提供）

8.冒煙的石頭
礁溪的冒煙的石頭也是在地熱門的溫泉旅店，除了提供住宿的服務，也有泡湯下午茶專案，這裡唯美有質感，還充滿藝術氣息，獨特的湯屋建築，也讓玩礁溪的旅人更印象深刻。距離湯圍溝公園非常近，商圈熱鬧，來泡湯也能順遊逛市集吃美食，欣賞燈花季。（詳細圖文介紹

地址：宜蘭縣礁溪鄉信義路34巷33號
電話：03－9880799

▲▼2025礁溪平價溫泉懶人包！TOP8個礁溪溫泉湯屋推薦。（圖／部落客滿分提供）

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格粉絲專頁Instagram

【你可能也想看】

高雄「製鞋工廠」開放參觀！近看老師傅手工打版、一針一線縫製
莊嚴石窟佛雕藏身基隆天然海蝕洞！挑戰「僅容單人通行」一線天
楊梅老饕秘密基地！無菜單熱炒「自組食材放盤上」師傅秒懂

關鍵字： 礁溪平價湯屋 宜蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻

推薦閱讀

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉在苗栗　與世隔絕享受美人湯

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉在苗栗　與世隔絕享受美人湯

蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！滷肉飯韓式泡麵＋蔬菜吧無限供應

蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！滷肉飯韓式泡麵＋蔬菜吧無限供應

【廣編】「深度汶萊 × 趣玩沙巴」一次收藏雙國風情　跨國海島旅遊首選

【廣編】「深度汶萊 × 趣玩沙巴」一次收藏雙國風情　跨國海島旅遊首選

花蓮藍白海景別墅緊鄰太平洋！每間房都能看海、吃拉麵當早餐

花蓮藍白海景別墅緊鄰太平洋！每間房都能看海、吃拉麵當早餐

「全台最奢華KTV」能吃到江振誠料理

「全台最奢華KTV」能吃到江振誠料理

「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

車泊＋泡湯只要500！礁溪8間平價湯屋

車泊＋泡湯只要500！礁溪8間平價湯屋

澎湖首創「七龍珠主題海上花火節」

澎湖首創「七龍珠主題海上花火節」

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

Potato Corner插旗西門町地點曝光

Potato Corner插旗西門町地點曝光

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

八里低調古董咖啡廳！一天只開2小時

台北滑冰場「門票0元」免費租借冰鞋

100元包下整座森林！日月潭三合院咖啡

嘉楠風華丁全台三館　跨年優惠大公開

三重「阿田油飯」復活回歸

微風南山引進5大話題美食

春節出國團費下修近萬　日韓2.2萬有找

苗栗最新「波感溫室、英式花園」開箱

飄香萬華一甲子麵線攤！只賣3.5小時

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

「全台最奢華KTV」能吃到江振誠料理

「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

車泊＋泡湯只要500！礁溪8間平價湯屋

澎湖首創「七龍珠主題海上花火節」

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

Potato Corner插旗西門町地點曝光

大阪梅田「米其林拉麵」開箱！

「閃耀新北1314跨河煙火」全攻略

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366