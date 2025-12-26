車泊＋泡湯只要500元！礁溪8間人氣平價湯屋　房型價格一次看

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

玩礁溪當然一定要規畫泡湯行程啦，礁溪是宜蘭著名的平地溫泉美人湯，除了琳瑯滿目的溫泉飯店外，也有個人湯屋，若不想花大錢住溫泉飯店，來純泡湯也很可以，本篇整理了8間超人氣礁溪平價湯屋。

1.礁溪綠水溫泉

宜蘭最新質感溫泉湯屋礁溪綠水溫泉，隱身在溫泉街裡，環境乾淨，布景唯美讓人放鬆，日式溫泉湯屋超級大，大空間大湯池，相當舒適，情侶約會、親子家庭一起泡湯都適合，再搭配礁溪景點一日遊，更能充實旅程啦（詳細圖文介紹）

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路一巷17－5號

電話：03－9885666

營業時間：07：00～23：00

2.礁溪四季溫泉

冬天玩宜蘭就是要泡湯，礁溪平價溫泉推薦，礁溪四季溫泉在網路上擁有超高評價，個人湯屋大又有質感，只要300元，全新開放的豪華湯屋就像在泡游泳池，每日限時間開放，也只要380元，另外還有男女裸湯大眾湯不限時爽泡也很讚，再搭配礁溪景點一日遊，絕對更充實旅程。（詳細圖文介紹）

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷

電話：03－9883855

營業時間：冬季湯屋24小時開放

3.來去泡湯坊

礁溪平價溫泉湯屋推薦來去泡湯坊，都說玩宜蘭礁溪，絕不能錯過舒服的美人湯，尤其是秋冬時期，安排來礁溪泡湯最溫暖享受，礁溪超多平價湯屋，來去泡湯坊網路評價很高，中午前的早鳥泡湯價，雙人湯屋只要250元，重點是湯屋超大，親子同遊還提供兒童泳圈，超強大的礁溪親子泡湯湯屋服務，太加分了。（詳細圖文介紹）

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷2－1號

電話：0978－832108

營業時間：08：00～23：00

4.春水笈溫泉湯屋

宜蘭礁溪泡湯推薦平價的春水笈溫泉湯屋，地點位置佳，有停車場，雙人湯屋50分鐘只要380元，石頭湯屋乾淨有質感，重點是空間寬敞，小夫妻小情侶、或是閨蜜同行泡湯超適合，設施完善，也有家庭湯屋及大眾裸湯溫泉池，再搭配礁溪景點一日遊，冬季絕對暖呼呼。（詳細圖文介紹）

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17－1號

電話：03－9871968

營業時間：冬季湯屋24小時營業

5.蔥澡礁溪小澡堂

宜蘭礁溪是著名的溫泉鄉，而蔥澡溫泉是礁溪人氣文青澡堂，每間湯屋都有不同主題的可愛插畫，個人湯屋空間寬敞，還有獨立休憩區，質感舒服，還會提供泡湯小玩具，很適合親子旅人玩礁溪體驗泡湯，讓簡單的泡溫泉，也能是種樂趣。（詳細圖文介紹）

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段77號

電話：03－9876929

營業時間：10：00～23：30

6.玫瑰園原泉湯屋

位在礁溪人氣的溫泉街上，粉紅色的招牌外觀相當浪漫，是礁溪平價溫泉，個人湯屋只要300元，需自備毛巾浴巾，另有高質感的客房湯屋可以選擇，還有住宿服務，想要平價泡湯，或是入宿平價溫泉旅宿，玫瑰園原泉湯屋也是玩礁溪不錯的選擇唷。（詳細圖文介紹）

地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路1巷17號

服務專線：03－9883364

營業時間：07：30～24：00、周六／日07：30～02：00

7.傳奇溫泉湯屋

宜蘭礁溪平價溫泉推薦傳奇溫泉湯屋，網路評價4.4星，感覺好強大，重點是湯屋最便宜的只要200元，半露天大湯屋是300元，俗俗泡湯價，另外還有車泊＋泡湯的專案也只要500元，玩宜蘭礁溪，小資族的平價湯屋可以參考。（詳細圖文介紹）



地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路80巷3號

電話：03－9886800

營業時間：08：00～22：00

8.冒煙的石頭

礁溪的冒煙的石頭也是在地熱門的溫泉旅店，除了提供住宿的服務，也有泡湯下午茶專案，這裡唯美有質感，還充滿藝術氣息，獨特的湯屋建築，也讓玩礁溪的旅人更印象深刻。距離湯圍溝公園非常近，商圈熱鬧，來泡湯也能順遊逛市集吃美食，欣賞燈花季。（詳細圖文介紹）

地址：宜蘭縣礁溪鄉信義路34巷33號

電話：03－9880799

