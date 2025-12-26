ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

微風南山引進5大話題美食　信義區第2家壽司郎進駐

▲壽司郎。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

餐飲已成為百貨吸引人潮的關鍵動能，微風南山看準消費者對話題餐飲的高度關注，近期在 B1、B2一次引進5家新餐廳，鴨覓、加一米飯食所，以及海底撈子品牌─圈粉鋪子已陸續開幕，接下來明年2月將有SUKIYA、壽司郎跟大家見面。

▲御嵿集團「鴨覓」進駐微風南山。（圖／御嵿集團提供）

鴨覓

旗下共擁有頂鮮台南擔仔麵、晶宴會館、海峽會等多個品牌的御嵿國際，去年底推出全新品牌「鴨覓」，以烤鴨作為核心料理，結合港式點心與台式小吃，另有一鴨多吃可加選，包含十三香酥鴨架、薑蔥炒鴨架、胡椒酸菜鴨架湯、港式老火鴨骨粥、芋頭米粉鴨骨鍋，以及麻辣風味的鴨覓冒烤鴨。繼美麗華店後，微風南山店上周開幕。

鴨覓冒烤鴨是主廚特別推薦菜色，將經典的冒菜結合烤鴨料理，選用特製麻辣湯底，搭配各種新鮮蔬菜與鴨架燉煮入味，湯汁香氣四溢、麻辣帶勁。另一道經典料理胡椒酸菜鴨架湯，則以鴨骨熬煮8小時，呈現濃郁順滑的湯頭，同時融合酸菜的酸香與胡椒的辛辣。

▲圈粉鋪子2號店麻辣燙專區。（圖／業者提供）

▲圈粉鋪子2號店也設有麻辣燙專區。（圖／業者提供）

圈粉鋪子

圈粉鋪子則以潮流酸辣粉的全新姿態登場，主打「酸爽 × 麻香 × 彈滑」的上癮系爽感，從風味到視覺全面升級，是海底撈子品牌，進駐微風南山的是2號店。菜單中的酸辣粉系列，有原味、肥腸、牛肉與豪華版本；乾拌系列則有乾拌米線、乾拌麵，另有酸辣版本可選；米線系列則包含原味、雞肉、牛肉、肥腸與豪華口味。

除了固定菜單，圈粉鋪子2號店也設有麻辣燙專區，現場的自助吧提供超過50種蔬菜、火鍋料與肉片，自行取用後秤重計價，每100公克50元。口味有經典麻辣湯、濃香番茄湯與乾拌麻辣3種可選。


▲加一米飯食所。（圖／微風南山提供）

加一米飯食所

加一米飯食所自台中起家，在傳統風味中注入創新巧思，像是全台首創的「青花椒魯肉飯」。此次進駐微風南山，加一米飯食所同步推出限定菜「香菜系列魯肉飯套餐」，包含香菜魯肉飯、香菜青花椒魯肉飯，以及搭配蒸蛋的多款組合。歡慶開幕，12月30日至31日期間點購套餐即贈小菜1份。

▲すき家明年進駐微風南山。（圖／記者黃士原攝）

すき家（暫定明年2月開幕）

2014年登台的すき家SUKIYA，分店版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，去年7月終於進軍高雄市，這也是南部唯一設有分店的縣市，目前共有三民九如店、澄清店、三民建工店、站前店4間門市。

▲壽司郎將進駐微風南山。（圖／壽司郎提供）

壽司郎（暫定明年2月開幕）

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台分店超過50家，除了繼續往南部發展外，大台北地區也不缺席，繼近日首度插旗三重，進駐新開幕的CITYLINK後，官方粉專也宣布微風南山店即將開幕，強力招募夥伴，正職4萬5000元起（月薪），兼職時薪230元起，周末245元起。

▲燒肉LIKE提供一個人也能輕鬆享用燒肉服務。（圖／燒肉LIKE提供）

三重CITYLINK上周開幕，也引進多家美食餐廳，包括壽司郎、一個人也能享用的燒肉LIKE、適合家庭聚餐的大戶屋 、銀座杏子日式豬排、CoCo 壱番屋、樂麵屋、瓦城、北村豆腐家、英格莉莉、31冰淇淋及21 PLUS。其中燒肉LIKE可滿足所有想一個人吃燒肉的消費者，有專屬個人烤爐座位設計，隨時上門一人用餐無負擔，而且入座後可以使用手機點餐，3分鐘後餐點即上桌，方便即時享受美味。

關鍵字： 美食雲 微風南山 鴨覓 壽司郎 SUKIYA

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【兄妹超有愛】台東強震尖叫站不穩！小哥哥抱過守護

推薦閱讀

「閃耀新北1314跨河煙火」全攻略

「閃耀新北1314跨河煙火」全攻略

春節出國團費下修近萬　日韓2.2萬有找

春節出國團費下修近萬　日韓2.2萬有找

淡水6公尺「AH！Q裝置」展至明年1月

淡水6公尺「AH！Q裝置」展至明年1月

即／台14甲昆陽-大禹嶺結冰　限掛雪鏈通行

即／台14甲昆陽-大禹嶺結冰　限掛雪鏈通行

微風南山引進5大話題美食

微風南山引進5大話題美食

中山超夯排隊拉麵！微笑即可免費加麵

中山超夯排隊拉麵！微笑即可免費加麵

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

嘉楠風華丁全台三館　跨年優惠大公開

嘉楠風華丁全台三館　跨年優惠大公開

台南人限定　憑身分證日本28景點享優惠

台南人限定　憑身分證日本28景點享優惠

海外客暴跌剩1成　沖繩叢林樂園祭4改善

海外客暴跌剩1成　沖繩叢林樂園祭4改善

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

八里低調古董咖啡廳！一天只開2小時

台北滑冰場「門票0元」免費租借冰鞋

嘉楠風華丁全台三館　跨年優惠大公開

100元包下整座森林！日月潭三合院咖啡

海外客暴跌剩1成　沖繩叢林樂園祭4改善

台南人限定　憑身分證日本28景點享優惠

飄香萬華一甲子麵線攤！只賣3.5小時

三重「阿田油飯」復活回歸

棲蘭及明池山莊預計由六福集團接手

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

「閃耀新北1314跨河煙火」全攻略

春節出國團費下修近萬　日韓2.2萬有找

淡水6公尺「AH！Q裝置」展至明年1月

即／台14甲昆陽-大禹嶺結冰　限掛雪鏈通行

微風南山引進5大話題美食

中山超夯排隊拉麵！微笑即可免費加麵

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

嘉楠風華丁全台三館　跨年優惠大公開

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366