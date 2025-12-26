微風南山引進5大話題美食　信義區第2家壽司郎進駐

▲壽司郎。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

餐飲已成為百貨吸引人潮的關鍵動能，微風南山看準消費者對話題餐飲的高度關注，近期在 B1、B2一次引進5家新餐廳，鴨覓、加一米飯食所，以及海底撈子品牌─圈粉鋪子已陸續開幕，接下來明年2月將有SUKIYA、壽司郎跟大家見面。

▲御嵿集團「鴨覓」進駐微風南山。（圖／御嵿集團提供）

鴨覓

旗下共擁有頂鮮台南擔仔麵、晶宴會館、海峽會等多個品牌的御嵿國際，去年底推出全新品牌「鴨覓」，以烤鴨作為核心料理，結合港式點心與台式小吃，另有一鴨多吃可加選，包含十三香酥鴨架、薑蔥炒鴨架、胡椒酸菜鴨架湯、港式老火鴨骨粥、芋頭米粉鴨骨鍋，以及麻辣風味的鴨覓冒烤鴨。繼美麗華店後，微風南山店上周開幕。

鴨覓冒烤鴨是主廚特別推薦菜色，將經典的冒菜結合烤鴨料理，選用特製麻辣湯底，搭配各種新鮮蔬菜與鴨架燉煮入味，湯汁香氣四溢、麻辣帶勁。另一道經典料理胡椒酸菜鴨架湯，則以鴨骨熬煮8小時，呈現濃郁順滑的湯頭，同時融合酸菜的酸香與胡椒的辛辣。

▲圈粉鋪子2號店也設有麻辣燙專區。（圖／業者提供）



圈粉鋪子

圈粉鋪子則以潮流酸辣粉的全新姿態登場，主打「酸爽 × 麻香 × 彈滑」的上癮系爽感，從風味到視覺全面升級，是海底撈子品牌，進駐微風南山的是2號店。菜單中的酸辣粉系列，有原味、肥腸、牛肉與豪華版本；乾拌系列則有乾拌米線、乾拌麵，另有酸辣版本可選；米線系列則包含原味、雞肉、牛肉、肥腸與豪華口味。

除了固定菜單，圈粉鋪子2號店也設有麻辣燙專區，現場的自助吧提供超過50種蔬菜、火鍋料與肉片，自行取用後秤重計價，每100公克50元。口味有經典麻辣湯、濃香番茄湯與乾拌麻辣3種可選。





▲加一米飯食所。（圖／微風南山提供）



加一米飯食所

加一米飯食所自台中起家，在傳統風味中注入創新巧思，像是全台首創的「青花椒魯肉飯」。此次進駐微風南山，加一米飯食所同步推出限定菜「香菜系列魯肉飯套餐」，包含香菜魯肉飯、香菜青花椒魯肉飯，以及搭配蒸蛋的多款組合。歡慶開幕，12月30日至31日期間點購套餐即贈小菜1份。

▲すき家明年進駐微風南山。（圖／記者黃士原攝）

すき家（暫定明年2月開幕）

2014年登台的すき家SUKIYA，分店版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，去年7月終於進軍高雄市，這也是南部唯一設有分店的縣市，目前共有三民九如店、澄清店、三民建工店、站前店4間門市。

▲壽司郎將進駐微風南山。（圖／壽司郎提供）

壽司郎（暫定明年2月開幕）

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台分店超過50家，除了繼續往南部發展外，大台北地區也不缺席，繼近日首度插旗三重，進駐新開幕的CITYLINK後，官方粉專也宣布微風南山店即將開幕，強力招募夥伴，正職4萬5000元起（月薪），兼職時薪230元起，周末245元起。

▲燒肉LIKE提供一個人也能輕鬆享用燒肉服務。（圖／燒肉LIKE提供）

三重CITYLINK上周開幕，也引進多家美食餐廳，包括壽司郎、一個人也能享用的燒肉LIKE、適合家庭聚餐的大戶屋 、銀座杏子日式豬排、CoCo 壱番屋、樂麵屋、瓦城、北村豆腐家、英格莉莉、31冰淇淋及21 PLUS。其中燒肉LIKE可滿足所有想一個人吃燒肉的消費者，有專屬個人烤爐座位設計，隨時上門一人用餐無負擔，而且入座後可以使用手機點餐，3分鐘後餐點即上桌，方便即時享受美味。