ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍　還能收進雲海、夕陽

▲苗栗大湖「琉璃秋境」窯烤披薩。（圖／IG@walter_ts提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲苗栗大湖「琉璃秋境」位於薑麻園觀景台附近。（圖／IG@walter_ts提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／苗栗報導

苗栗大湖正式進入草莓季，位於薑麻園觀景台附近，一間露營風窯烤披薩「琉璃秋境」由露營區轉型而成，可以在帳篷木板中看雲海發呆，一面吃著草莓窯烤披薩。時間和天氣允許下，還能收進夕陽美景，感受大自然的療癒魅力。

▲苗栗大湖「琉璃秋境」窯烤披薩,苗栗大湖草莓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲苗栗大湖「琉璃秋境」成立至今約三年，是「後疫情時代產物」。（圖／記者彭懷玉攝）

「琉璃秋境」成立至今約三年，店主涂育誠觀察到，疫情讓民眾更渴望不被建築框架束縛、能自然放鬆的社交空間，因此開設露營地，如今露營地改造成擁有10座獨立用餐帳篷的景觀餐飲區。

▲苗栗大湖「琉璃秋境」窯烤披薩,苗栗大湖草莓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼ 店主以南瓜、百香果及大湖著名的草莓，製作出拿坡里形式的窯烤披薩。（圖／記者彭懷玉攝）

▲苗栗大湖「琉璃秋境」窯烤披薩,苗栗大湖草莓。（圖／記者彭懷玉攝）

涂育誠本身即是餐飲出身，園區內約有20%的食材來自自家栽種，包括南瓜、百香果及大湖著名的草莓，製作出拿坡里形式的窯烤披薩。其中，招牌「草莓披薩」使用自家種植的新鮮草莓製作，並針對青醬與底醬進行改良，碰撞出鹹甜交錯的獨特滋味。此外，涂育誠強調，飲品不使用濃縮液，透過冷凍技術保留水果天然的原汁原味。

▲苗栗大湖「琉璃秋境」窯烤披薩,苗栗大湖草莓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼落羽松也隨季節變換，暈染上漸層色彩；店主將客人送來的廢棄木船重新改造，加上捕夢網，讓船有「漂浮在雲海」的錯覺。（圖／記者彭懷玉攝）

▲苗栗大湖「琉璃秋境」窯烤披薩,苗栗大湖草莓。（圖／記者彭懷玉攝）

園內高聳落羽松也隨季節變換，暈染上漸層色彩。涂育誠說，「10年前種下落羽松，見證了從營地到餐廳的轉變。」同時，身為「斜槓經營者」的他，秉持親力親為的精神，以客人送來的廢棄木船重新改造成藝術裝置，加上捕夢網，並刻意增高，讓船有「漂浮在雲海」的錯覺，他笑稱「園內8成素材都是廢棄物利用」的成果，以自身行動體現環保再生的概念。

▲苗栗大湖「琉璃秋境」窯烤披薩,苗栗大湖草莓。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼每年11月至隔年4月為草莓產季，圖為香甜多汁的黑金剛品種；若打算體驗農園採果，有高架園區、地面園區兩種選擇。（圖／記者彭懷玉攝）

▲苗栗大湖「琉璃秋境」窯烤披薩,苗栗大湖草莓。（圖／記者彭懷玉攝）

來到大湖，別忘了帶伴手禮「草莓」回家，每年11月中至隔年4月為草莓盛產季，記者詢問到，目前以美姬、香水和黑金剛等品種，價格落在一台斤500-800元間，若打算體驗農園採果，有高架園區、地面園區兩種選擇，行前切記先行詢問。

關鍵字： 苗栗旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 大湖旅遊 露營風窯烤披薩 琉璃秋境 景觀餐廳 大湖草莓季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

佐藤健來台參加AAA語言不通　感謝朴寶劍暖心照顧

推薦閱讀

「全台最奢華KTV」能吃到江振誠料理

「全台最奢華KTV」能吃到江振誠料理

「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

車泊＋泡湯只要500！礁溪8間平價湯屋

車泊＋泡湯只要500！礁溪8間平價湯屋

澎湖首創「七龍珠主題海上花火節」

澎湖首創「七龍珠主題海上花火節」

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

Potato Corner插旗西門町地點曝光

Potato Corner插旗西門町地點曝光

大阪梅田「米其林拉麵」開箱！

大阪梅田「米其林拉麵」開箱！

「閃耀新北1314跨河煙火」全攻略

「閃耀新北1314跨河煙火」全攻略

春節出國團費下修近萬　日韓2.2萬有找

春節出國團費下修近萬　日韓2.2萬有找

淡水6公尺「AH！Q裝置」展至明年1月

淡水6公尺「AH！Q裝置」展至明年1月

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2025全球最繁忙航線出爐！桃機包辦1、9名

八里低調古董咖啡廳！一天只開2小時

台北滑冰場「門票0元」免費租借冰鞋

100元包下整座森林！日月潭三合院咖啡

嘉楠風華丁全台三館　跨年優惠大公開

三重「阿田油飯」復活回歸

微風南山引進5大話題美食

春節出國團費下修近萬　日韓2.2萬有找

苗栗最新「波感溫室、英式花園」開箱

飄香萬華一甲子麵線攤！只賣3.5小時

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

「全台最奢華KTV」能吃到江振誠料理

「住金庫當大富翁」旅宿專案1人1175起　含早餐、玩大亨桌遊

車泊＋泡湯只要500！礁溪8間平價湯屋

澎湖首創「七龍珠主題海上花火節」

苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍

Potato Corner插旗西門町地點曝光

大阪梅田「米其林拉麵」開箱！

「閃耀新北1314跨河煙火」全攻略

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366