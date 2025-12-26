苗栗「露營風窯烤披薩」被落羽松包圍　還能收進雲海、夕陽

▲苗栗大湖「琉璃秋境」位於薑麻園觀景台附近。（圖／IG@walter_ts提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者彭懷玉／苗栗報導

苗栗大湖正式進入草莓季，位於薑麻園觀景台附近，一間露營風窯烤披薩「琉璃秋境」由露營區轉型而成，可以在帳篷木板中看雲海發呆，一面吃著草莓窯烤披薩。時間和天氣允許下，還能收進夕陽美景，感受大自然的療癒魅力。

▲苗栗大湖「琉璃秋境」成立至今約三年，是「後疫情時代產物」。（圖／記者彭懷玉攝）

「琉璃秋境」成立至今約三年，店主涂育誠觀察到，疫情讓民眾更渴望不被建築框架束縛、能自然放鬆的社交空間，因此開設露營地，如今露營地改造成擁有10座獨立用餐帳篷的景觀餐飲區。

▲▼ 店主以南瓜、百香果及大湖著名的草莓，製作出拿坡里形式的窯烤披薩。（圖／記者彭懷玉攝）

涂育誠本身即是餐飲出身，園區內約有20%的食材來自自家栽種，包括南瓜、百香果及大湖著名的草莓，製作出拿坡里形式的窯烤披薩。其中，招牌「草莓披薩」使用自家種植的新鮮草莓製作，並針對青醬與底醬進行改良，碰撞出鹹甜交錯的獨特滋味。此外，涂育誠強調，飲品不使用濃縮液，透過冷凍技術保留水果天然的原汁原味。

▲▼落羽松也隨季節變換，暈染上漸層色彩；店主將客人送來的廢棄木船重新改造，加上捕夢網，讓船有「漂浮在雲海」的錯覺。（圖／記者彭懷玉攝）



園內高聳落羽松也隨季節變換，暈染上漸層色彩。涂育誠說，「10年前種下落羽松，見證了從營地到餐廳的轉變。」同時，身為「斜槓經營者」的他，秉持親力親為的精神，以客人送來的廢棄木船重新改造成藝術裝置，加上捕夢網，並刻意增高，讓船有「漂浮在雲海」的錯覺，他笑稱「園內8成素材都是廢棄物利用」的成果，以自身行動體現環保再生的概念。

▲▼每年11月至隔年4月為草莓產季，圖為香甜多汁的黑金剛品種；若打算體驗農園採果，有高架園區、地面園區兩種選擇。（圖／記者彭懷玉攝）



來到大湖，別忘了帶伴手禮「草莓」回家，每年11月中至隔年4月為草莓盛產季，記者詢問到，目前以美姬、香水和黑金剛等品種，價格落在一台斤500-800元間，若打算體驗農園採果，有高架園區、地面園區兩種選擇，行前切記先行詢問。